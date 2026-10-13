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Matulionis: Europa turi įvertinti savo tvirtumą principų atžvilgiu Rusijos klausimu

2026-10-13 13:15 / šaltinis: ELTA
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2026-10-13 13:15
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Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) vadovo Donaldo Trumpo pozicija dėl Ukrainos ir Rusijos per pastaruosius dvejus metus, prezidento vyriausiojo patarėjo Deivido Matulionio manymu – gana nuosekli. Tuo metu jis ragina Europą įvertinti, ar ji pati pakankamai tvirtai laikosi principinės pozicijos Rusijos atžvilgiu, ir atkreipia dėmesį į tebesitęsiančius ekonominius ryšius su šia šalimi.

D. Matulionis (nuotr. R. Riabovas/BNS)
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Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) vadovo Donaldo Trumpo pozicija dėl Ukrainos ir Rusijos per pastaruosius dvejus metus, prezidento vyriausiojo patarėjo Deivido Matulionio manymu – gana nuosekli. Tuo metu jis ragina Europą įvertinti, ar ji pati pakankamai tvirtai laikosi principinės pozicijos Rusijos atžvilgiu, ir atkreipia dėmesį į tebesitęsiančius ekonominius ryšius su šia šalimi.

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„Vertindamas praėjusius dvejus prezidento Trumpo kadencijos metus, matau, kad yra tam tikro neprognozuojamumo, bet ta kryptis yra tęsiama“, – „Verslo žinių“ tinklalaidėje kalbėjo D. Matulionis.

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„Mes, europiečiai, kartais patys turime pasižiūrėti į veidrodį ir įvertinti, ar mes iš tikrųjų esame tokie morališkai tvirti. Ar mes nebeperkame Rusijos energetinių išteklių? Ar mes nebeįsileidžiame rusų turistų į patrauklius kurortus Pietų Europoje? Ar mes sugebėjome panaudoti įšaldytą Rusijos turtą?“ – klausė prezidento patarėjas.

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Matulionis: Europa turėtų įsivertinti, ar yra pakankamai morališkai tvirta Rusijos atžvilgiu

Jis taip pat pabrėžė, kad, nepaisant aplinkybių, Ukrainos palaikymas turi išlikti prioritetu.

„Viską reikia vertinti objektyviai. Situacija yra tokia, kokia yra. Mes vienas kitą turime labiau palaikyti. Ukraina turi būti palaikoma pirmiausia, be jokių abejonių. Šioje vietoje mūsų pozicija visiškai nesikeičia“, – teigė prezidento patarėjas.

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D. Matulionis šias pastabas išsakė atsakydamas į klausimą apie JAV prezidento Donaldo Trumpo poziciją Ukrainos atžvilgiu ir tai, ar ji galėtų keistis po vidurio kadencijos rinkimų Jungtinėse Valstijose.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

ELTA primena, jog JAV prezidentas Donaldas Trumpas praėjusį savaitgalį paskelbė apie susitarimą, pagal kurį Rusija pasaulinei rinkai turėtų patiekti 300 tūkst. tonų dyzelino, taip pat teigė, kad šalis turėtų gerokai padidinti šių degalų eksportą.

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Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad dovanos V. Putinui neprisidės prie taikos ir neduos naudos civilizuotam pasauliui. Jis perspėjo, kad Rusija už jas „atsilygins“ naujais teroro aktais bei šį Vašingtono žingsnį vadino „silpnu stiprių partnerių sprendimu“.

Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas taip pat pareiškė, kad sankcijų rusiškam dyzelinui panaikinimas padeda Kremliui finansuoti karą prieš Ukrainą.

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Ji atkreipė dėmesį, kad per dvi dienas dėl Rusijos smūgių žuvo daugiau kaip 80 Ukrainos civilių gyventojų, o Maskva suintensyvino hibridines atakas prieš Europos Sąjungos valstybes ir NATO sąjungininkes. Pasak jos, sankcijų rusiškam dyzelinui sustabdymas suteikia Rusijai papildomų pajamų karui tęsti, todėl dabar ne laikas mažinti spaudimą Maskvai.

JAV prezidento D. Trumpo ir Rusijos vadovo V. Putino susitarimą dėl rusiško dyzelino tiekimo sukritikavo ir Suomijos ministras pirmininkas Petteris Orpo, pavadindamas jį „siaubingu nusivylimu“.

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