Nausėdos patarėjas apie Lukašenkos atsitraukimą nuo Rusijos ir trąšų tranzitą: „Tai rožinė svajonė“

Apie tai TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su prezidento patarėju Deividu Matulioniu.
Ar per Lenkiją į JAV eis baltarusiškos trąšos?
Neturiu informacijos, kad per Lenkiją eis tos trąšos. Kita vertus, tai dar kartą parodo, kad tam tikras politinis kontaktas nepakenktų ir mums. Manau, kad R. Sikorskio bandymas šiek tiek atšildyti santykius su Baltarusija yra sveikintinas.
Ar buvo derybų dėl tranzito per Lietuvą?
Jokių derybų dėl tranzito ar susitarimų nebuvo. Amerikiečiai labai aiškiai pasakė, kad yra suinteresuoti pigiau įsigyti kalio trąšų iš Baltarusijos. Kadangi Klaipėda visada buvo naudojama tranzitui, jie paklausė mūsų nuomonės, kaip tai vertintume. Tačiau pasiuntinys pabrėžė, kad kalbasi ir su kitais partneriais, todėl tai nebuvo konkrečios derybos.
D. Trumpas irgi pareiškė esantis tuo suinteresuotas. Tai gali būti derybų klausimas, nes Kanada yra pagrindinė kalio trąšų pardavėja, o santykiai su ja šiuo metu šiek tiek pašlijo.
JAV karių atvykimas į Lietuvą
Ar JAV karių atvykimas yra derybų rezultatas: tranzitas už karius?
Tai tikrai sutapimas. Kai kurių politikų skleidžiamos mintys, kad mus spaus dėl tranzito siejant tai su kariškių atvykimu, nepasiteisino. JAV kariai atvyksta, ir tai dar kartą parodo mūsų valstybės svarbą Amerikos vertinime.
Ar tikėtina, kad po penkių mėnesių trąšos vėl keliaus per Lietuvą?
Iki to laiko liko penki mėnesiai, sunku pasakyti, kas bus. Iš Baltarusijos pusės neturime jokių pozityvių ženklų. Svarbiausias ženklas būtų Minsko atsitraukimas nuo paramos Rusijai kare prieš Ukrainą.
Ar realu, kad Baltarusija atsitrauktų nuo Rusijos?
Esu sakęs, kad tai tam tikra rožinė svajonė, bet mes turėtume remti amerikiečių pastangas, jeigu jie tuo tiki.
Kaip tuomet suderinti šias pozicijas?
Jeigu Baltarusija pakeistų savo kursą, situacija būtų visiškai kitokia ir baltarusiškų trąšų klausimas spręstųsi gerokai paprasčiau.
Tai ar matote galimybę atnaujinti tranzitą?
Šiandien tikrai ne. Kaip atrodys po pusmečio – sunku prognozuoti, tai futūristinis klausimas.
JAV pastangos Minske ir grėsmė Lietuvai
Kaip vertinti Amerikos santykių gerinimą su Baltarusija?
Amerikiečiai bando sudaryti galimybę Baltarusijai turėti daugiau partnerių, ne vien tik Rusiją. Sveikiname jų pastangas išlaisvinant politinius kalinius. Jei pavyktų Minksą atitraukti nuo Rusijos, tai būtų pozityvu. Tačiau per 32 A. Lukašenkos valdymo metus tokių bandymų jau buvo ir jie nebuvo sėkmingi, todėl žiūrime skeptiškai, nors pačią pastangą vertiname.
Ar tai nekelia grėsmės, kad Vakarai atšildys santykius ir su Rusija?
Kol kas taip nemanau. Amerikos politika yra subtili ir galbūt sunkiau prognozuojama nei anksčiau, tačiau visos sankcijos, susijusios su Baltarusijos įmonių parama Rusijos karo mašinai, nėra nuimtos. Tai raudonos linijos, kurių niekas neliečia.
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