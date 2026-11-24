„Tiesa, kad širdies ir kraujagyslių sveikatai įtakos gali turėti paveldimumas ar lėtinės ligos, tačiau didelę reikšmę turi ir kasdieniai mūsų pasirinkimai: fizinis aktyvumas, miego režimas, žalingi įpročiai, streso valdymas, mityba. Pavyzdžiui, jei vartosime gydytojo paskirstus vaistus kraujospūdžio reguliavimui, tačiau ir toliau rūkysime, mažai judėsime, valgysime riebų, druskos gausų maistą, kuriame nebus reikalingų maistinių medžiagų – savo širdžiai ir kraujagyslėms nepadėsime“, – paaiškina vaistininkė.
Ji išskiria pagrindines maistines medžiagas, kurių, rūpinantis savo širdies ir kraujagyslių sveikata, kasdien reikėtų gauti su maistu ar maisto papildais.
Magnio svarba širdies raumens veiklai
Širdis yra raumuo, kuris be pertraukos susitraukdamas aprūpina organizmą krauju. Tam, kad jis galėtų tinkamai dirbti, svarbus magnis – mineralas, dalyvaujantis nervinių impulsų perdavimo bei raumenų susitraukimų procesuose.
„Magnio yra moliūgų sėklose, migdoluose, anakardžiuose, pupelėse, špinatuose ir viso grūdo produktuose. Pavyzdžiui, sauja riešutų gali būti paprastas būdas papildyti kasdienę mitybą šiuo mineralu. Įprastai per parą suaugęs žmogus turėtų gauti 300–420 mg magnio, moterims reikia mažiau, vyrams – kiek daugiau. Tai, kad gali trūkti magnio dažnai išduoda kojų mėšlungis ar pakitęs širdies ritmas, tačiau vien pagal šiuos simptomus spręsti nereikėtų – geriausia atlikti kraujo tyrimus “, – aiškina vaistininkė J. Aganauskaitė-Žukaitė.
Pasak jos, didesnė magnio stokos rizika gali kilti žmonėms, kurių mityba yra nevisavertė, intensyviai sportuojantiems asmenims, taip pat turintiems tam tikrų virškinimo sutrikimų arba ilgą laiką vartojantiems kai kuriuos vaistus, pavyzdžiui, šlapimo išsiskyrimą skatinančius preparatus.
Kalis – normaliam širdies ritmo ir kraujospūdžio palaikymui
Kalis yra dar vienas mineralas, būtinas normaliai širdies veiklai – jis padeda perduoti elektrinius signalus, nuo kurių priklauso raumenų, įskaitant širdį, susitraukimai. Šis mineralas taip pat svarbus normaliam kraujospūdžio bei skysčių balanso organizme palaikymui. Kalio galima gauti valgant bulves, lašišą, pupeles, lęšius, bananus, pomidorus, avokadus ir įvairias žalias lapines daržoves.
„Per parą sveikas žmogus turėtų gauti nuo 3000 iki 4700 mg kalio, o organizmas jį geriausiai pasisavina iš maisto produktų. Vis dėlto, kai kuriais atvejais kalio kiekis kraujyje gali sumažėti, pavyzdžiui, dėl ilgalaikio viduriavimo, vėmimo ar tam tikrų vaistų vartojimo. Tokių atveju gali praversti maisto papildai, tačiau be gydytojo ar vaistininko priežiūros kalio maisto papildų raginčiau nevartoti. Per didelis kalio kiekis, ypač sergant inkstų ligomis ar vartojant vaistus kraujospūdžio reguliavimui, gali būti pavojingas “, – pataria „Camelia“ vaistininkė.
Omega-3 riebalų rūgštys – kodėl verta dažniau valgyti žuvį?
J. Aganauskaitė-Žukaitė pabrėžia, kad kalbant apie širdies ir kraujagyslių sveikatą, svarbu paminėti omega-3 riebalų rūgščių, ypač eikozapentaeno (EPA) bei dokozaheksaeno (DHA), naudą. Jos dalyvauja įvairiuose organizmo procesuose, gali teigiamai veikti jame besivystančius uždegimus, padėti išlaikyti gerojo ir blogojo cholesterolio balansą, prisidėti prie trigliceridų mažinimo ir stipresnių kraujagyslių sienelių.
„Omega-3 dažnai vadinamos žuvų taukais, tačiau iš tiesų tai tam tikros riebalų rūgštys, kurių gauname valgydami riebią žuvį. Ne veltui įvairios širdies asociacijos rekomenduoja riebią žuvį, tokią kaip lašiša, skumbrė, silkė, ančiuviai ar sardinės, valgyti bent du kartus per savaitę. Nevalgant žuvies arba tai darant rečiau, galima rinktis žuvų taukų maisto papildus, tačiau vertėtų atkreipti į juose esantį EPA bei DHA kiekį – paros dozėje kiekvienos šių rūgščių turėtų būti maždaug po 250 mg “, – sako vaistininkė.
Geležis, – kad širdžiai netektų dirbti sunkiau
Nors geležis dažniau siejama su energijos palaikymu ir hemoglobino gamyba, nemažai žmonių nesusimąsto apie jos poreikį širdžiai. Kadangi hemoglobinas perneša deguonį iš plaučių į viso organizmo audinius, išsekus jo atsargoms, širdis gali negauti pakankamai deguonies. Tokiu atveju, kaip paaiškina J. Aganauskaitė-Žukaitė, jai tenka dirbti intensyviau, todėl širdis greičiau pavargsta, o raumuo silpnėja.
„Geležies galima gauti iš mėsos, žuvies, ankštinių daržovių, grikių ir tamsiai žalių lapinių daržovių. Gyvūninės kilmės geležį organizmas paprastai pasisavina lengviau, o augaliniuose produktuose esančios geležies pasisavinimą gali pagerinti vitaminas C. Standartinė geležies paros dozė suaugusiam žmogui yra 18 mg, tačiau nėštumas, gausios menstruacijos, žaliavalgystė ar įvairios sveikatos būklės gali šį poreikį padidinti. Vis dėlto, tam, kad būtų aišku, kiek geležies žmogui reikia vartoti su maisto papildais, svarbu atlikti kraujo tyrimus,“, – aiškina vaistininkė.
Kofermento Q10 nauda
Širdies sveikatai skirtų maisto papildų sudėtyje taip pat dažnai galima rasti kofermento Q10. Tai natūraliai organizme esanti medžiaga, dalyvaujanti energijos gamyboje ląstelėse ir padedanti apsaugoti jas nuo oksidacinio streso. Vaistininkė pasakoja, kad su amžiumi šio kofermento gamyba lėtėja, ypač vartojant kai kuriuos vaistus, pavyzdžiui, statinus.
„Standartinė kofermento Q10 dozė suaugusiam žmogui yra nuo 100 iki 300 mg, o daugelis žmonių šį kiekį gauna kartu su maistu, valgydami kiaušinius, vištieną, riešutus, riebią žuvį. Jei jau vartojami vaistai širdies ar kraujagyslių ligų kontrolei, mitybos papildymą maisto papildais svarbu aptarti su gydytoju ar vaistininku“, – sako J. Aganauskaitė-Žukaitė.
Vaistininkė primena, kad rūpinantis širdimi svarbiausia ne vartoti kuo daugiau skirtingų maisto papildų, o užtikrinti visavertę mitybą, pakankamą judėjimą, sveikus kasdienius įpročius, lėtinių ligų valdymą ir paskirtų vaistų vartojimą. Visa tai išlieka svarbiausiais širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos ir kontrolės pagrindais.
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