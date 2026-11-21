Naujojo „XPeng L03“ išorės dizainą padėjo sukurti JuanMa Lópezas, anksčiau ėjęs „Ferrari“ išorės dizaino vadovo pareigas. Tačiau išraiškinga išvaizda – tik viena šio elektrinio krosoverio savybių. Neseniai vykusiuose „Lietuvos metų automobilio 2027“ bandymuose jis taip pat pasiekė geriausią stabdymo rezultatą tarp visų išbandytų automobilių.
Sportiškas dizainas su itališku prieskoniu
2026 metų liepą Miunchene pristatytas „XPeng L03“ tapo vienu svarbiausių Kinijos gamintojo naujųjų modelių. Automobilis vienu metu debiutavo 65 pasaulio rinkose, o jo kūrėjai neslepia siekio konkuruoti su gerai žinomais Europos ir Amerikos elektromobiliais.
Didelį dėmesį gamintojas skyrė išvaizdai. Prie „XPeng“ dizainerių komandos prisijungęs JuanMa Lópezas anksčiau dirbo ne tik „Ferrari“, bet ir „Lamborghini“, todėl naujajame L03 nesunku pastebėti sportiniams automobiliams būdingų proporcijų.
Žemas priekis, plačios ratų arkos, berėmės durelės ir tolygiai žemėjanti stogo linija sukuria kupė primenantį siluetą. Gale įrengta per visą kėbulo plotį besidriekianti žibintų juosta, o priekinėje dalyje išsiskiria siauri LED žibintai bei uždaras paviršius be tradicinių radiatoriaus grotelių.
Tačiau šios formos pasirinktos ne vien dėl išvaizdos. Automobilio aerodinaminio pasipriešinimo koeficientas siekia vos 0,228. Mažesnis oro pasipriešinimas padeda taupyti energiją, ypač važiuojant magistralėje, kur jis turi didelę įtaką elektromobilio sąnaudoms.
Salone – ne tik ekranai, bet ir neįprasti praktiniai sprendimai
„XPeng“ dažnai pristatomas kaip technologijų kompanija, gaminanti automobilius, ir naujasis L03 šį požiūrį gana aiškiai atspindi.
Salone dominuoja 15,6 colio centrinis multimedijos ekranas, o prieš vairuotoją įrengtas nedidelis 8,88 colio skaitmeninis prietaisų skydelis. Papildomai naudojamas platus projekcinis ekranas, kuriame svarbiausia informacija pateikiama tiesiai ant priekinio stiklo.
Didelė dalis automobilio funkcijų valdoma per ekraną arba balso komandomis. Keturiose salono zonose veikiantis asistentas gali atpažinti skirtingų keleivių komandas, o kai kurias funkcijas galima valdyti ir be interneto ryšio.
Vis dėlto įdomiausi L03 sprendimai nebūtinai yra skaitmeniniai. Gamintojas salone numatė net 37 įvairaus dydžio daiktų laikymo vietas. Po galine sėdyne įrengtas ištraukiamas stalčius, ant statramsčių – kabliukai, o kai kuriose salono vietose yra standartizuoti srieginiai tvirtinimo taškai papildomiems priedams.
Komforto įrangos sąraše galima rasti šildomas ir ventiliuojamas priekines sėdynes, elektrinį jų reguliavimą, panoraminį stogą ir 256 spalvų salono apšvietimą.
Dirbtinis intelektas ir „Google“ technologijos
Vienas svarbiausių „XPeng“ išskirtinumų – pačios bendrovės kuriama elektroninė architektūra ir vairuotojo pagalbos sistemos. L03 aukštesnėse komplektacijose naudojami specialūs „Turing“ dirbtinio intelekto procesoriai. Jie skirti dideliems kamerų ir kitų automobilio jutiklių duomenų kiekiams apdoroti.
Ši techninė įranga sudaro pagrindą pažangesnėms vairuotojo pagalbos funkcijoms, įskaitant automatinio parkavimo ir vairavimo asistavimo sistemas.
Pavyzdžiui, automobilis gali padėti parkuotis ir ten, kur nėra aiškiai pažymėtų stovėjimo vietų. Taip pat numatytos pagalbinio važiavimo atbulomis ir nuotolinio parkavimo funkcijos. Jų prieinamumas priklauso nuo komplektacijos bei konkrečioje rinkoje galiojančių reikalavimų.
Kartu „XPeng“ paskelbė apie bendradarbiavimą su „Google“. Naujajame L03 naudojama navigacijos sistema su integruotais „Google Maps“ duomenimis, tačiau pats žemėlapių ir valdymo ekranas sukurtas „XPeng“ programuotojų.
Navigacija gali įvertinti kelionės maršrutą, energijos sąnaudas ir suplanuoti sustojimus įkrovimo stotelėse. Gamintojas taip pat numatė nuotolinius programinės įrangos atnaujinimus, leidžiančius tobulinti esamas funkcijas ir ateityje pasiūlyti naujų.
Geriausias stabdymo rezultatas konkurso bandymuose
Nors gamintojas daug kalba apie dirbtinį intelektą, „XPeng L03“ jau spėjo išsiskirti ir gerokai tradiciškesnėje srityje – stabdymo efektyvumu.
Druskininkuose vykusioje „Lietuvos metų automobilio 2027“ bandymų stovykloje VILNIUS TECH mokslininkai išmatavo 41 automobilio stabdymo charakteristikas.
Bandymams pasirinkta trinkelėmis grįsta kelio atkarpa. Automobiliai turėjo įsibėgėti iki maždaug 85 km/val., o tada staigiai stabdyti iki visiško sustojimo.
Geriausią rezultatą pasiekė būtent „XPeng L03“. Jo vidutinis lėtėjimas siekė 9,19 m/s², o vieno iš matavimų metu automobilis nuo 83 km/val. visiškai sustojo per 31 metrą.
Šis rezultatas ypač įdomus todėl, kad L03 nėra brangiausias ar sportiškiausias konkurso dalyvis. Jis aplenkė ir gerokai didesnę kainą turinčius prabangių gamintojų automobilius.
Galinga pavara ir greitas baterijos įkrovimas
„XPeng L03“ siūlomas su keliomis elektrinės pavaros versijomis. Pradiniai modeliai turi vieną elektros motorą ir galinių ratų pavarą, o galingesnės modifikacijos – du motorus bei visų varančiųjų ratų sistemą.
Konkursui pateiktas 388 AG galios automobilis su visų ratų pavara. Jo elektrinė sistema gali automatiškai paskirstyti trauką tarp ašių, priklausomai nuo važiavimo sąlygų.
Bateriją galima įkrauti iki 236 kW galios nuolatinės srovės stotelėje. Gamintojo duomenimis, tinkamomis sąlygomis įkrovimas nuo 10 iki 80 proc. užtrunka maždaug 20 minučių.
„L03“ taip pat siūlomas su šilumos siurbliu ir pažangia baterijos temperatūros valdymo sistema, padedančia efektyviau naudoti energiją šaltuoju metų laiku.
Konkurse dalyvaujančio „XPeng L03“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: krosoveris
- Variklio tipas: elektrinis
- Degalų rūšis: elektra
- Variklio galia: 285 kW / 388 AG
- Varantieji ratai: visi
- Pavarų dėžė: automatinė
- Sėdimų vietų skaičius: 5
- Durų skaičius: 5
- Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.: 4,5 s
- Maksimalus greitis: 180 km/val.
- Baterijos talpa: 69,5 kWh
- Nuvažiuojamas atstumas: iki 440 km
- Elektros energijos sąnaudos: 18,4 kWh/100 km
- Svoris: 2040 kg
- Bagažinės talpa: 367 l
- Ilgis: 4650 mm
- Plotis: 1920 mm
- Aukštis: 1600 mm
- Maksimali įkrovimo galia: 236 kW
- Pradinė kaina: 36 900 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 49 850 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose!
Kartu su konkursu „Lietuvos metų automobilis 2027“ portale TV3.lt vyksta ir „Tautos automobilio“ rinkimai, kuriuose savo favoritą gali išrinkti patys skaitytojai.
Balsuoti galima kiekvieną dieną. Susipažinkite su automobiliais ir atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose.
Daugiausia balsų surinkęs modelis bus paskelbtas „Tautos automobiliu 2027“ konkurso apdovanojimų ceremonijoje.
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