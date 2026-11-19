Antroji „T-Roc“ karta tapo erdvesnė, komfortiškesnė ir technologiškai artimesnė didesniam „Tiguan“. Šiemet naujasis modelis dalyvauja konkurse „Lietuvos metų automobilis 2027“.
Vienas populiariausių „Volkswagen“ modelių gerokai pasikeitė
„T-Roc“ pasirodymas 2017 metais buvo itin sėkmingas. Per pirmosios kartos gyvavimo laikotarpį pasaulyje parduota daugiau nei du milijonai šių krosoverių, o 2024-aisiais Europoje jų nupirkta apie 292 tūkstančius. Pagal pardavimus „T-Roc“ tapo vienu svarbiausių „Volkswagen“ modelių.
Todėl antroji karta nėra vien kosmetinis atnaujinimas. Gamintojas pakeitė kėbulo konstrukciją, interjerą ir elektroninę architektūrą, tačiau išsaugojo atpažįstamą automobilio siluetą.
Naujasis „T-Roc“ yra 12,2 cm ilgesnis už pirmtaką. Dėl padidėjusio atstumo tarp ašių daugiau vietos atsirado galinių sėdynių keleiviams, o bagažinės talpa išaugo iki 475 litrų.
Pasikeitė ir automobilio išvaizda. Priekinę dalį dabar puošia siauresni žibintai, o pasirinkus matricinius „IQ.LIGHT“ LED žibintus juos jungia šviečianti juosta su apšviestu „Volkswagen“ logotipu. Panašus šviesos elementas atsirado ir automobilio gale.
Salone – daugiau dėmesio kokybei ir ergonomikai
Ankstesnės kartos „T-Roc“ ne kartą kritikuotas dėl salono plastikų ir gana paprastos apdailos. Kuriant naująjį modelį, šiai sričiai skirta gerokai daugiau dėmesio.
Prietaisų skydelis dabar dengiamas minkšta tekstiline medžiaga, o pasirinkus atitinkamą komplektaciją saloną galima papuošti kelių dešimčių spalvų foniniu apšvietimu. Aukštesnėse versijose montuojamas 12,9 colio multimedijos ekranas ir skaitmeninis prietaisų skydelis.
Vienas praktiškesnių sprendimų – centrinėje konsolėje įrengtas sukamasis valdiklis, perimtas iš didesnių „Volkswagen“ modelių. Juo galima keisti garso sistemos garsumą, pasirinkti važiavimo režimą ar reguliuoti atmosferinį apšvietimą.
„T-Roc“ taip pat pirmą kartą siūlomas su projekciniu ekranu, rodančiu greitį ir navigacijos nurodymus ant priekinio stiklo.
Komforto įrangos sąraše atsirado elektra 14 krypčių reguliuojama „ergoActive“ vairuotojo sėdynė su masažo funkcija. Tokia įranga iki šiol dažniau buvo sutinkama didesniuose ir brangesniuose „Volkswagen“ automobiliuose.
Automobilis gali įsiminti parkavimo manevrą
Naujasis „T-Roc“ sukurtas naudojant MQB evo platformą, kuri taip pat naudojama „Tiguan“ ir „Tayron“ modeliuose. Dėl to kompaktiškame krosoveryje atsirado anksčiau jam neprieinamų vairuotojo pagalbos sistemų.
Viena jų – patobulinta „Travel Assist“. Ji gali padėti palaikyti atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio, išlaikyti pasirinktą eismo juostą ir tinkamomis sąlygomis asistuoti persirikiuojant magistralėje.
Dar įdomesnė „Park Assist Pro“ sistema. Ji gali įsiminti iki 50 metrų ilgio parkavimo manevrą ir vėliau jį pakartoti automatiškai. Tai naudinga, pavyzdžiui, kiekvieną dieną statant automobilį ankštame garaže.
Naudojant suderinamą išmanųjį telefoną, automobilį taip pat galima pastatyti ar išvairuoti iš stovėjimo vietos būnant šalia jo.
Saugumo įrangą papildo perspėjimo apie artėjantį eismą sistema. Prieš keleiviui atidarant dureles ji gali įspėti apie iš galo artėjantį dviratininką ar kitą transporto priemonę.
Benzininis variklis su elektrine pagalba
Konkursui pateiktas „T-Roc“ turi 1,5 litro benzininį variklį su turbokompresoriumi ir 48 voltų dalinio hibrido sistemą. Šioje sistemoje naudojamas starteris-generatorius, kuris padeda vidaus degimo varikliui pajudant iš vietos ir greitėjant. Stabdant dalis energijos susigrąžinama ir kaupiama nedidelėje baterijoje.
Važiuojant tam tikromis sąlygomis benzininis variklis gali būti visiškai išjungiamas, o automobilis kurį laiką rieda iš inercijos. Be to, esant nedidelei apkrovai, sistema gali atjungti du iš keturių variklio cilindrų.
Visa tai padeda mažinti degalų sąnaudas, tačiau „T-Roc eTSI“ nėra įprastas hibridas, galintis ilgesnį atstumą nuvažiuoti vien elektra. Galia priekiniams ratams perduodama per septynių laipsnių DSG automatinę transmisiją.
Pirkėjams taip pat numatytos galingesnės visų ratų pavaros bei naujos pilno hibrido versijos. Taigi „Volkswagen“ neapsiriboja vien elektrine pagalba benzininiam varikliui – antrosios kartos „T-Roc“ siūlomas su skirtingo lygio hibridinėmis pavaromis.
Konkurse dalyvaujančio „Volkswagen T-Roc“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: krosoveris
- Variklio tipas: 1,5 l benzininis su 48 V dalinio hibrido sistema
- Degalų rūšis: benzinas
- Variklio galia: 110 kW / 150 AG
- Sukimo momentas: 250 Nm
- Varantieji ratai: priekiniai
- Pavarų dėžė: 7 laipsnių automatinė DSG
- Sėdimų vietų skaičius: 5
- Durų skaičius: 5
- Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.: 8,9 s
- Maksimalus greitis: 212 km/val.
- Degalų bako talpa: 50 l
- Vidutinės degalų sąnaudos: 5,7–6,0 l/100 km
- Svoris: 1474 kg
- Bagažinės talpa: 475 l
- Ilgis: 4373 mm
- Plotis: 1828 mm
- Aukštis: 1573 mm
- Pradinė kaina: 27 300 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 41 230 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose!
Kartu su konkursu „Lietuvos metų automobilis 2027“ portale TV3.lt vyksta ir „Tautos automobilio“ rinkimai, kuriuose savo favoritą gali išrinkti patys skaitytojai.
Balsuoti galima kiekvieną dieną, už vieną ar kelis konkurso dalyvius. Susipažinkite su automobiliais ir atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose.
Daugiausia balsų surinkęs modelis bus paskelbtas „Tautos automobiliu 2027“ konkurso apdovanojimų ceremonijoje.
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