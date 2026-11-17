Tai atskiras, specialiai elektrinei pavarai sukurtas automobilis, pasižymintis didesniu kėbulu, erdvesniu salonu ir visai kitokiomis važiavimo savybėmis. Galingiausia jo versija taip pat gali nustebinti dinamika. Šiemet „Toyota C-HR+“ varžosi dėl „Lietuvos metų automobilio 2027“ titulo.
Pažįstamas vardas, tačiau visiškai nauja konstrukcija
Per dvi kartas Europoje parduota daugiau nei milijonas „Toyota C-HR“ automobilių. Išraiškingas dizainas ir hibridinė pavara padėjo modeliui išsiskirti viename konkurencingiausių rinkos segmentų. Todėl pristatydama naują elektromobilį „Toyota“ nusprendė pasinaudoti jau pažįstamu pavadinimu.
Vis dėlto „C-HR+“ nėra įprastas C-HR, kuriame benzininį variklį pakeitė elektros motoras. Jis sukurtas naudojant elektromobiliams pritaikytą „e-TNGA“ platformą, kurios pagrindu gaminamas ir didesnis „Toyota bZ4X“.
Tai leido pakeisti ne tik automobilio konstrukciją, bet ir proporcijas. Naujasis modelis yra 170 mm ilgesnis už hibridinį C-HR, o atstumas tarp ašių padidėjo 110 mm. Dėl to atsirado daugiau erdvės galinių sėdynių keleiviams, nors automobilis išsaugojo kupė primenantį siluetą.
Įdomu ir tai, kad „C-HR+“ nėra vienintelis automobilis, naudojantis šį techninį pagrindą. Glaudžiai su „Toyota“ bendradarbiaujanti „Subaru“ jo pagrindu sukūrė elektrinį „Uncharted“, kuris taip pat dalyvauja šių metų konkurse.
Sportiškas siluetas ir daugiau erdvės
Išvaizdoje išliko ankstesniam C-HR būdingos aštrios kėbulo linijos bei nuožulni stogo forma. Tačiau elektrinis modelis turi savitą priekinę dalį su siaurais LED žibintais ir „Toyota“ naujosios dizaino krypties bruožais.
Kuriant kėbulą daug dėmesio skirta aerodinamikai. Priekyje įrengtos aktyvios oro sklendės, po automobiliu suformuotas lygesnis dugnas, o galinėje dalyje – spoileris ir papildomi oro srautą nukreipiantys elementai. Tokie sprendimai leidžia sumažinti oro pasipriešinimą, kuris elektromobiliams ypač svarbus važiuojant magistralėje.
Salono erdvė taip pat gerokai skiriasi nuo įprasto C-HR. Gamintojo duomenimis, atstumas tarp priekinių ir galinių sėdynių padidėjo 35 mm. Tai ypač aktualu keleiviams, kurie ankstesniame modelyje galėjo pasigesti vietos kojoms.
Vienas galingiausių įprastų „Toyota“ modelių
Naujasis elektromobilis siūlomas su dviem baterijų variantais ir skirtingos galios elektros motorais. Bazinėje versijoje naudojamas 167 AG elektros motoras, o didesnę bateriją turintis priekiniais ratais varomas modelis išvysto 224 AG. Pastaroji versija pasižymi ir didžiausiu deklaruojamu nuvažiuojamu atstumu – iki 607 kilometrų pagal WLTP metodiką.
Tačiau konkurse „Lietuvos metų automobilis 2027“ dalyvauja galingiausias „C-HR+“ su dviem elektros motorais ir visų varančiųjų ratų sistema. Bendra jo galia siekia 343 AG. Tai vienas galingiausių „Toyota“ modelių Europos rinkoje, neskaičiuojant sportinių GR šeimos automobilių.
Visų ratų pavara sukurta ne vien geresniam sukibimui. Speciali elektroninė sistema analizuoja automobilio greitį, vairo padėtį ir numatomą judėjimo trajektoriją, atitinkamai paskirstydama sukimo momentą tarp priekinės bei galinės ašių.
Svarbų vaidmenį atlieka ir elektrinei pavarai pritaikyta važiuoklė. Baterija sumontuota automobilio grindyse, todėl svorio centras yra 65 mm žemiau nei hibridinio C-HR. Gamintojo duomenimis, naujojo modelio kėbulo atsparumas sukimui taip pat padidėjo apie 30 proc.
Pakabos ir vairo mechanizmo nustatymai buvo kuriami specialiai šiam modeliui, siekiant suderinti komfortą su tikslesnėmis reakcijomis posūkiuose.
Vairuotojas gali rinktis keturis stabdymo energijos regeneracijos lygius. Jie keičiami už vairo esančiomis mentelėmis, todėl lėtėjimo intensyvumą galima reguliuoti neatitraukiant rankų nuo vairo.
Technologijos, pritaikytos ir lietuviškai žiemai
„C-HR+“ salone įrengtas 14 colių multimedijos ekranas ir aukštai sumontuotas 7 colių skaitmeninis prietaisų skydelis. Priekinėje konsolėje numatytos dvi belaidžio telefonų įkrovimo vietos, o galiniai keleiviai turi atskiras klimato kontrolės funkcijas bei USB-C jungtis. Aukštesnėse komplektacijose siūlomas panoraminis stogas, elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė ir „JBL“ garso sistema.
Dar svarbesni pokyčiai susiję su baterijos temperatūros valdymu. Elektromobilyje naudojamas šilumos siurblys ir išankstinio baterijos paruošimo funkcija, kuri leidžia ją pašildyti prieš greitąjį įkrovimą. Vairuotojas gali aktyvuoti šią funkciją pats, suplanuoti jos veikimą arba patikėti tai navigacijos sistemai, kai maršrute numatyta įkrovimo stotelė.
„Toyota“ teigimu, tinkamai paruošta baterija net esant 10 laipsnių šalčiui gali būti įkraunama nuo 10 iki 80 proc. greičiau nei per pusvalandį. Tai reikšmingas skirtumas, nes šalta baterija paprastai riboja įkrovimo galią.
Kartu su automobiliu siūloma ir baterijos priežiūros programa. Atliekant kasmetinį baterijos būklės patikrinimą, jos apsaugos programa gali galioti iki 10 metų arba milijono kilometrų ridos.
Konkurse dalyvaujančio „Toyota C-HR+“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: visureigis
- Variklio tipas: elektrinis
- Degalų rūšis: elektra
- Variklio galia: 252 kW / 343 AG
- Varantieji ratai: visi
- Pavarų dėžė: automatinė
- Sėdimų vietų skaičius: 5
- Durų skaičius: 5
- Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.: 5,2 s
- Maksimalus greitis: 180 km/val.
- Baterijos talpa: 72 kWh
- Nuvažiuojamas atstumas: iki 501 km
- Elektros energijos sąnaudos: 15,7 kWh/100 km
- Svoris: 2005 kg
- Bagažinės talpa: 416 l
- Ilgis: 4530 mm
- Plotis: 1870 mm
- Aukštis: 1595 mm
- Maksimali įkrovimo galia: 150 kW
- Pradinė kaina: 45 500 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 52 900 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose!
Kartu su konkursu „Lietuvos metų automobilis 2027“ portale TV3.lt vyksta ir „Tautos automobilio“ rinkimai, kuriuose savo favoritą gali išrinkti patys skaitytojai.
Balsuoti galima kiekvieną dieną, už vieną ar kelis konkurso dalyvius. Susipažinkite su automobiliais ir atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose.
Daugiausia balsų surinkęs modelis bus paskelbtas „Tautos automobiliu 2027“ konkurso apdovanojimų ceremonijoje.
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