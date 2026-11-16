„Lietuvos metų automobilis 2027“ dalyvis: bekelės nebijantis elektrinis „Subaru E-Outback“

Tačiau „Subaru E-Outback“ neatsisakė svarbiausių savo savybių: jis turi visų varančiųjų ratų sistemą, didelę prošvaisą ir specialius važiavimo bekele režimus. Šiemet naujasis modelis varžosi dėl „Lietuvos metų automobilio 2027“ titulo.
Tris dešimtmečius puoselėta automobilio koncepcija
„Subaru Outback“ pirmą kartą buvo pristatytas 1995 metais, kai Japonijos gamintojas nusprendė pasiūlyti aukštesnės prošvaisos universalą, galintį važiuoti ne tik asfaltuotais keliais.
Tuo metu toks automobilis buvo gana neįprastas. Jis išsaugojo lengvajam automobiliui būdingą valdymą ir komfortą, tačiau dėl visų varančiųjų ratų sistemos bei didesnės prošvaisos tiko ir prastesniems keliams. Ši koncepcija pasiteisino, o „Outback“ ilgainiui tapo vienu geriausiai atpažįstamų „Subaru“ modelių.
Dabar jo istorijoje įvyko esminis pokytis. Naujasis „E-Outback“ nebeturi tradicinio „Subaru“ opozicinio benzininio variklio. Vietoje jo naudojami du elektros motorai, o automobilis sukurtas ant elektromobiliams pritaikytos „e-Subaru Global Platform“ architektūros.
Pasikeitė ir išvaizda. Priekinėje dalyje atsirado uždaros radiatoriaus grotelių imitacijos, siauri LED žibintai ir masyvesnis buferis. Kėbulo šonus bei ratų arkas dengia plastikinės apsaugos, skirtos apsaugoti dažytus paviršius važiuojant prastesniais keliais.
Nepaisant techninių permainų, „E-Outback“ išsaugojo ilgo, penkiaviečio universalo proporcijas. Jo kėbulas siekia beveik 4,85 metro, todėl automobilis tinka tiek kasdienėms kelionėms, tiek šeimos išvykoms su didesniu bagažu.
Visų ratų pavara – ne vien dėl geresnio įsibėgėjimo
Naujajame „Subaru E-Outback“ naudojami du elektros motorai – po vieną kiekvienoje ašyje. Jų bendra galia siekia 380 AG, o visų ratų pavara montuojama visose modelio versijose.
Skirtingai nei automobiliuose su tradicine mechanine transmisija, elektriniame „Subaru“ nėra kardaninio veleno, jungiančio priekinę ir galinę ašis. Kiekvieną jų suka atskiras elektros motoras, o trauką paskirsto elektroninė valdymo sistema. Tokia konstrukcija leidžia greitai reaguoti į ratų sukibimo pokyčius. Tai ypač aktualu važiuojant sniegu, žvyrkeliu ar šlapia danga.
Tačiau vien visų varančiųjų ratų sistemos „Subaru“ inžinieriams nepakako. „E-Outback“ turi 211 mm prošvaisą – daugiau nei daugelis įprastų elektrinių krosoverių.
Automobilyje taip pat įdiegta dviejų režimų „X-MODE“ sistema. Vairuotojas gali pasirinkti nustatymus, skirtus sniegui ir žvyrui arba gilesniam sniegui bei purvui.
Pasirinkus atitinkamą režimą, elektronika pakeičia elektros motorų darbą ir ratų praslydimo kontrolę, kad automobilis galėtų lengviau judėti sudėtingomis sąlygomis.
Važiuojant stačiais šlaitais padeda nusileidimo kontrolės sistema, o „Grip Control“ funkcija gali palaikyti nedidelį pastovų greitį, leisdama vairuotojui daugiau dėmesio skirti vairavimui.
Erdvus salonas ir įranga aktyviam laisvalaikiui
Automobilio viduje dominuoja 14 colių multimedijos ekranas, kuriame valdomos navigacijos, garso sistemos ir kitos funkcijos. Palaikomas belaidis „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ ryšys, o priekyje įrengtos dvi belaidžio telefonų įkrovimo vietos. Priklausomai nuo komplektacijos, siūlomos šildomos ir ventiliuojamos priekinės sėdynės, panoraminis stogas bei „Harman Kardon“ garso sistema.
Tačiau „E-Outback“ turi ir kelis sprendimus, labiau pritaikytus kelionėms bei aktyviam laisvalaikiui. Bagažinėje numatytas papildomas elektros lizdas, leidžiantis maitinti iki 1500 W galios prietaisus. Jis gali praversti išvykose, kai reikia prijungti nedidelį elektrinį įrenginį.
Ant automobilio stogo taip pat galima montuoti papildomą bagažo įrangą, o tinkamai paruoštas „E-Outback“ gali tempti iki 1500 kg sveriančią priekabą su stabdžiais.
Elektrinė pavara ir saugumo technologijos
„E-Outback“ turi 74,7 kWh bateriją. Priklausomai nuo komplektacijos ir ratlankių dydžio, deklaruojamas nuvažiuojamas atstumas skiriasi. Mažesnius, 18 colių ratlankius turinčios versijos pagal WLTP metodiką gali nuvažiuoti iki 526 kilometrų. Konkursui pateikto automobilio, turinčio 20 colių ratlankius, rodiklis siekia 477 kilometrus.
Greitojo įkrovimo galia siekia 150 kW. Tinkamomis sąlygomis bateriją nuo 10 iki 80 proc. galima įkrauti per maždaug 28 minutes. Automobilyje taip pat įrengta baterijos išankstinio pašildymo sistema, padedanti pasiruošti greitajam įkrovimui šaltuoju metų laiku. Gausiausiai sukomplektuotoje „Touring+“ versijoje naudojamas ir 22 kW galios kintamosios srovės įkroviklis.
Didelė elektros motorų galia suteikia neįprastą dinamiką tokio tipo automobiliui – nuo 0 iki 100 km/val. „E-Outback“ įsibėgėja per 4,5 sekundės.
Saugumui skirta „Subaru Safety Sense“ sistema su 17 vairuotojo pagalbos funkcijų, tarp jų – automatinis avarinis stabdymas, adaptyvioji greičio palaikymo sistema ir pagalba išlaikant automobilį eismo juostoje.
Konkurse dalyvaujančio „Subaru E-Outback“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: universalas
- Variklio tipas: elektrinis
- Degalų rūšis: elektra
- Variklio galia: 280 kW / 380 AG
- Varantieji ratai: visi
- Pavarų dėžė: automatinė
- Sėdimų vietų skaičius: 5
- Durų skaičius: 5
- Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.: 4,5 s
- Maksimalus greitis: 180 km/val.
- Baterijos talpa: 74,7 kWh
- Nuvažiuojamas atstumas: iki 477 km
- Elektros energijos sąnaudos: 16,6 kWh/100 km
- Svoris: 2085 kg
- Bagažinės talpa: 619 l
- Ilgis: 4845 mm
- Plotis: 1860 mm
- Aukštis: 1675 mm
- Prošvaisa: 211 mm
- Maksimali įkrovimo galia: 150 kW
- Pradinė kaina: 48 900 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 55 400 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose!
Kartu su konkursu „Lietuvos metų automobilis 2027“ portale TV3.lt vyksta ir „Tautos automobilio“ rinkimai, kuriuose savo favoritą gali išrinkti patys skaitytojai.
Balsuoti galima kiekvieną dieną, už vieną ar kelis konkurso dalyvius. Susipažinkite su automobiliais ir atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose.
Daugiausia balsų surinkęs modelis bus paskelbtas „Tautos automobiliu 2027“ konkurso apdovanojimų ceremonijoje.
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