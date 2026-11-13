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TV3 naujienos > Gyvenimas > Tavo akys

Akys kaip smėlio pripiltos? Vaistininkė paaiškino, kaip sumažinti akių sausumą

2026-11-13 14:35 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-13 14:35
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Šildymo sezonas, sausas patalpų oras ir ilgos valandos prie kompiuterio ar telefono – dažni akių sausumo, perštėjimo ir nuovargio kaltininkai. Tačiau kaip atskirti paprastą akių nuovargį nuo alergijos ar uždegimo? Ar negydomas akių sausumas gali pakenkti regėjimui ir kokios priemonės padeda greičiausiai? Į šiuos klausimus atsako „Eurovaistinės“ vaistininkė Miglė Kaminskaitė.

Akys kaip smėlio pripiltos? Vaistininkė paaiškino, kaip sumažinti akių sausumą (nuotr. Adobe Stock)

Šildymo sezonas, sausas patalpų oras ir ilgos valandos prie kompiuterio ar telefono – dažni akių sausumo, perštėjimo ir nuovargio kaltininkai. Tačiau kaip atskirti paprastą akių nuovargį nuo alergijos ar uždegimo? Ar negydomas akių sausumas gali pakenkti regėjimui ir kokios priemonės padeda greičiausiai? Į šiuos klausimus atsako „Eurovaistinės“ vaistininkė Miglė Kaminskaitė.

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Mirksime rečiau, nei manome

Pasak jos, viena dažniausių akių sausumo priežasčių šiandien – ilgas žiūrėjimas į ekranus.

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„Rečiau mirksime dirbdami kompiuteriu ar žiūrėdami į telefoną, todėl akys greičiau išsausėja“, – teigia „Eurovaistinės“ vaistininkė.

Akių sausumą taip pat gali lemti nepakankama ašarų gamyba ar aplinkos veiksniai. Šildymo sezonu ypač svarbu atkreipti dėmesį į patalpų oro drėgmę. Šildytuvai, oro kondicionieriai, ventiliatoriai, o lauke – vėjas skatina ašarų garavimą. Akių perštėjimas ir ašarojimas gali būti susiję ir su alergijomis.

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Niežti, peršti ar kaupiasi išskyros – kaip atskirti?

Nors akių sausumas, alergija ir uždegimas gali pasireikšti panašiais simptomais, yra keletas požymių, padedančių juos atskirti.

„Jei matomos pūlingos išskyros, ryte sulipusios blakstienos bei ašarojimas – galima įtarti akių uždegimą. Alergijos metu dažniausiai akis niežti, jos parausta bei ašaroja. O pavargusios akys jaučiasi sausos, kaip pacientai sako, lyg smėlio pripiltos“, – aiškina M. Kaminskaitė.

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Vis dėlto, jei simptomai nepraeina, stiprėja ar kyla abejonių dėl jų priežasties, rekomenduojama kreiptis į gydytoją.

Neryškus vaizdas gali įspėti apie akių sausumą

Akių sausumas nėra vien nemalonus pojūtis. Anot vaistininkės, užsitęsęs drėgmės trūkumas gali paveikti ir regėjimo kokybę.

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„Kai sutrinka ašarų plėvelė, šviesa netolygiai lūžta akies paviršiuje. Vaizdas gali susilieti, tačiau pamirksėjus trumpam pagerėja“, – pasakoja M. Kaminskaitė.

Pasak vaistininkės, ilgai trunkantis akių paviršiaus drėgmės trūkumas gali lemti ir smulkius ragenos epitelio pažeidimus. Todėl pasikartojančio akių sausumo nereikėtų ignoruoti.

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Pirmoji pagalba – dirbtinės ašaros

Pajutus akių sausumą, viena pirmųjų priemonių, kurią rekomenduojama apsvarstyti, yra dirbtinės ašaros.

„Akių lašiukus reikėtų rinktis su hialuronu ir be konservantų“, – pataria vaistininkė.

Jeigu akių sausumas itin stiprus, vakarais galima naudoti ir specialius akių gelius. Jie ilgiau išlieka ant akies paviršiaus, todėl drėkina ilgiau.

Ne mažiau svarbu pasirūpinti ir kasdieniais įpročiais. Daug laiko prie ekranų praleidžiantiems žmonėms rekomenduojama reguliariai daryti pertraukas, sąmoningai dažniau mirksėti ir leisti akims pailsėti. Taip pat vaistininkė rekomenduoja pasirūpinti tinkamu patalpų oro drėgnumu ir vengti tiesioginio oro srauto į veidą.

Gairės:
akių sausumas

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Gairės:
akių sausumas
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