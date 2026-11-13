Akys kaip smėlio pripiltos? Vaistininkė paaiškino, kaip sumažinti akių sausumą

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Pasak jos, viena dažniausių akių sausumo priežasčių šiandien – ilgas žiūrėjimas į ekranus.
„Rečiau mirksime dirbdami kompiuteriu ar žiūrėdami į telefoną, todėl akys greičiau išsausėja“, – teigia „Eurovaistinės“ vaistininkė.
Akių sausumą taip pat gali lemti nepakankama ašarų gamyba ar aplinkos veiksniai. Šildymo sezonu ypač svarbu atkreipti dėmesį į patalpų oro drėgmę. Šildytuvai, oro kondicionieriai, ventiliatoriai, o lauke – vėjas skatina ašarų garavimą. Akių perštėjimas ir ašarojimas gali būti susiję ir su alergijomis.
Niežti, peršti ar kaupiasi išskyros – kaip atskirti?
Nors akių sausumas, alergija ir uždegimas gali pasireikšti panašiais simptomais, yra keletas požymių, padedančių juos atskirti.
„Jei matomos pūlingos išskyros, ryte sulipusios blakstienos bei ašarojimas – galima įtarti akių uždegimą. Alergijos metu dažniausiai akis niežti, jos parausta bei ašaroja. O pavargusios akys jaučiasi sausos, kaip pacientai sako, lyg smėlio pripiltos“, – aiškina M. Kaminskaitė.
Vis dėlto, jei simptomai nepraeina, stiprėja ar kyla abejonių dėl jų priežasties, rekomenduojama kreiptis į gydytoją.
Neryškus vaizdas gali įspėti apie akių sausumą
Akių sausumas nėra vien nemalonus pojūtis. Anot vaistininkės, užsitęsęs drėgmės trūkumas gali paveikti ir regėjimo kokybę.
„Kai sutrinka ašarų plėvelė, šviesa netolygiai lūžta akies paviršiuje. Vaizdas gali susilieti, tačiau pamirksėjus trumpam pagerėja“, – pasakoja M. Kaminskaitė.
Pasak vaistininkės, ilgai trunkantis akių paviršiaus drėgmės trūkumas gali lemti ir smulkius ragenos epitelio pažeidimus. Todėl pasikartojančio akių sausumo nereikėtų ignoruoti.
Pirmoji pagalba – dirbtinės ašaros
Pajutus akių sausumą, viena pirmųjų priemonių, kurią rekomenduojama apsvarstyti, yra dirbtinės ašaros.
„Akių lašiukus reikėtų rinktis su hialuronu ir be konservantų“, – pataria vaistininkė.
Jeigu akių sausumas itin stiprus, vakarais galima naudoti ir specialius akių gelius. Jie ilgiau išlieka ant akies paviršiaus, todėl drėkina ilgiau.
Ne mažiau svarbu pasirūpinti ir kasdieniais įpročiais. Daug laiko prie ekranų praleidžiantiems žmonėms rekomenduojama reguliariai daryti pertraukas, sąmoningai dažniau mirksėti ir leisti akims pailsėti. Taip pat vaistininkė rekomenduoja pasirūpinti tinkamu patalpų oro drėgnumu ir vengti tiesioginio oro srauto į veidą.
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