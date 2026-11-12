„Lietuvos metų automobilis 2027“ dalyvis: prabangių automobilių technologijas turintis „Renault Clio“

Visiškai pakeistas dizainas, naujos kartos hibridinė pavara ir technologijos, dažniau sutinkamos didesniuose automobiliuose, rodo, kad prancūzų gamintojas savo bestseleriui skyrė ypatingą dėmesį. Naujasis „Renault Clio“ šiemet varžosi ir dėl „Lietuvos metų automobilio 2027“ titulo.
Vienas sėkmingiausių prancūziškų automobilių
Kai 1990 metais pasirodė pirmasis „Renault Clio“, jo užduotis buvo pakeisti itin populiarų „Renault 5“. Naujasis modelis greitai įrodė, kad mažas automobilis gali pasiūlyti ne tik patrauklią kainą, bet ir komfortą, saugumą bei įrangą, anksčiau būdingą aukštesnei klasei.
Per penkias kartas visame pasaulyje parduota beveik 17 milijonų „Clio“ automobilių. Modelis du kartus pelnė Europos metų automobilio titulą – 1991 ir 2006 metais – ir tapo vienu svarbiausių „Renault“ gamoje.
Tačiau šeštoji karta neprimena atsargaus ankstesnio modelio atnaujinimo. Šįkart dizaineriai nusprendė gerokai pakeisti automobilio charakterį.
Priekinėje dalyje atsirado didelės rombo formos radiatoriaus grotelės, naujos formos žibintai ir ryškiai išraižytas variklio dangtis. Automobilio šonai tapo reljefiškesni, o žemėjanti stogo linija ir galinis spoileris suteikia jam sportiškesnį siluetą.
Pasikeitė ir proporcijos. Naujasis „Clio“ yra ilgesnis bei platesnis už pirmtaką, todėl dar labiau priartėjo prie didesnių kompaktinės klasės hečbekų.
Mažų automobilių klasėje – neįprastos technologijos
Permainos neapsiribojo išvaizda. Naujajame „Clio“ įrengtas visiškai pertvarkytas prietaisų skydelis, kurio centre – du greta sumontuoti 10,1 colio ekranai.
Vienas jų skirtas vairuotojo informacijai, o kitame veikia „OpenR Link“ multimedijos sistema. Priklausomai nuo komplektacijos, joje integruotos „Google“ paslaugos, įskaitant „Google Maps“, balso asistentą ir programėlių parduotuvę.
Tai reiškia, kad navigacija ir dalimi kitų funkcijų galima naudotis neprijungus išmaniojo telefono. Kartu išsaugotas belaidis „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ palaikymas.
Pakeistas ir centrinės konsolės išdėstymas. Automatinės transmisijos valdymo svirtelė perkelta prie vairo, todėl tarp priekinių sėdynių atsirado daugiau vietos daiktams.
Salono apdailoje naudojamos perdirbtos medžiagos, o aukštesnėse komplektacijose siūlomas atmosferinis apšvietimas ir devynių garsiakalbių „Harman Kardon“ garso sistema. Jai numatyti penki prancūzų muzikanto Jeano-Michelio Jarre'o sukurti garso režimai.
Nemažai dėmesio skirta ir saugumui. Priklausomai nuo komplektacijos, naujasis „Clio“ gali turėti iki 29 vairuotojo pagalbos sistemų, tarp jų – adaptyviąją greičio palaikymo, automobilio išlaikymo eismo juostoje ir automatinio avarinio stabdymo funkcijas.
Hibridas, kuriam nereikia įkrovimo laido
Nors „Renault“ pastaraisiais metais aktyviai plečia elektromobilių gamą, naujasis „Clio“ išlieka automobiliu su vidaus degimo varikliu. Pirkėjams siūlomos benzininės ir hibridinės versijos, o konkursui pateiktas galingiausias „Full Hybrid E-Tech 160“ modelis.
Šios pavaros pagrindas – naujas 1,8 litro keturių cilindrų benzininis variklis, veikiantis kartu su dviem elektros motorais.
Vienas jų gali tiesiogiai sukti automobilio ratus, o kitas daugiausia atlieka generatoriaus ir benzininio variklio paleidimo funkcijas. Visų agregatų darbą valdo speciali daugiarežimė automatinė transmisija.
Ji neturi tradicinės sankabos ir gali pasirinkti iš 15 skirtingų benzininio bei elektrinių variklių veikimo derinių. Pavaros valdymo elektronika pati sprendžia, kada automobilis turėtų važiuoti elektra, kada įjungti benzininį variklį ir kada naudoti abu energijos šaltinius.
Baterija įkraunama važiuojant ir stabdant, todėl automobilio nereikia jungti prie elektros tinklo.
Gamintojo teigimu, tinkamomis sąlygomis mieste ir priemiesčiuose iki 80 proc. važiavimo laiko „Clio“ gali judėti naudodamas elektrinę pavarą. Tai ypač aktualu dažnai stabdant ir vėl greitėjant, kai hibridinė sistema gali efektyviausiai išnaudoti sukauptą energiją.
Lyginant su ankstesnės kartos hibridu, naujoji sistema tapo galingesnė, tačiau kartu sumažėjo oficialios degalų sąnaudos. Prie to prisideda ne tik patobulinta transmisija, bet ir didesnė 1,4 kWh baterija bei efektyvesnis jos aušinimas.
Konkurse dalyvaujančio „Renault Clio“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: hečbekas
- Variklio tipas: 1,8 l benzininis + elektrinis
- Degalų rūšis: benzinas / elektra
- Variklio galia: 118 kW / 160 AG
- Varantieji ratai: priekiniai
- Pavarų dėžė: automatinė, daugi režimų
- Sėdimų vietų skaičius: 5
- Durų skaičius: 5
- Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.: 8,3 s
- Maksimalus greitis: 180 km/val.
- Baterijos talpa: 1,4 kWh
- Degalų bako talpa: 39 l
- Bendras nuvažiuojamas atstumas: iki 1000 km
- Vidutinės degalų sąnaudos: 3,9 l/100 km
- Svoris: 1346 kg
- Bagažinės talpa: 315 l
- Ilgis: 4116 mm
- Plotis: 1768 mm
- Aukštis: 1451 mm
- Pradinė kaina: 21 690 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 27 890 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose!
Kartu su konkursu „Lietuvos metų automobilis 2027“ portale TV3.lt vyksta ir „Tautos automobilio“ rinkimai, kuriuose savo favoritą gali išrinkti patys skaitytojai.
Balsuoti galima kiekvieną dieną, už vieną ar kelis konkurso dalyvius. Susipažinkite su automobiliais ir atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose.
Daugiausia balsų surinkęs modelis bus paskelbtas „Tautos automobiliu 2027“ konkurso apdovanojimų ceremonijoje.
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