„Lietuvos metų automobilis 2027“ dalyvis: „Omoda 5 Hybrid“ meta iššūkį hibridinių krosoverių senbuviams

Naujoji modifikacija išsiskiria ekonomiškesne pavara, gana solidžia galia ir gausia standartine įranga. Šiemet „Omoda 5 Hybrid“ varžosi ir dėl „Lietuvos metų automobilio 2027“ titulo.
Dar vienas žingsnis Europos rinkoje
„Omoda“ – Kinijos automobilių koncernui „Chery“ priklausantis prekės ženklas, Europoje pradėjęs plėtrą su kompaktišku krosoveriu „Omoda 5“. Vėliau modelių gamą papildė visiškai elektrinis „Omoda E5“, o dabar pirkėjams siūloma ir hibridinė versija.
Tokiu būdu gamintojas siekia pasiekti skirtingus poreikius turinčius vairuotojus. Ne visi nori elektromobilio, tačiau daliai pirkėjų svarbios mažesnės degalų sąnaudos, ypač kasdien važinėjant mieste.
„Omoda 5 Hybrid“ nuo benzininio modelio skiriasi ne vien pavara. Atnaujinta automobilio priekinė dalis, pakeistos radiatoriaus grotelės ir kai kurie kėbulo apdailos elementai. Gamintojas išsaugojo išraiškingą, gana sportišką siluetą su nuožulnia stogo linija ir siaurais LED žibintais.
Automobilio dizainas kuriamas vadovaujantis „Art in Motion“ filosofija, kuria siekiama suteikti net ir kasdieniam krosoveriui dinamiškesnę išvaizdą.
Savo dydžiu „Omoda 5 Hybrid“ patenka į vieną konkurencingiausių rinkos segmentų. Čia jam tenka varžytis su tokiais modeliais kaip „Toyota C-HR“, „Kia Niro“ ar „Hyundai Kona“.
Tačiau svarbiausias naujojo modelio argumentas slypi ne išvaizdoje, o po variklio dangčiu.
Hibridas, kurio nereikia krauti iš elektros tinklo
„Omoda 5 Hybrid“ naudojama „Super Hybrid System“ technologija, jungianti 1,5 litro benzininį variklį ir elektrinę pavarą.
Benzininis agregatas išvysto 143 AG, o elektros motoras – 204 AG. Bendra hibridinės sistemos galia siekia 224 AG.
Svarbu tai, kad šiame modelyje naudojama įprasta hibridinė, o ne įkraunama hibridinė pavara. Automobilis neturi išorinio įkrovimo jungties, todėl vairuotojui nereikia rūpintis baterijos įkrovimu namuose ar viešosiose stotelėse.
Nedidelė aukštos įtampos baterija įkraunama važiuojant, naudojant benzininį variklį ir stabdymo metu susigrąžinamą energiją.
Priklausomai nuo važiavimo sąlygų, automobilis gali judėti naudodamas vien elektros motorą, benzininį variklį arba abu kartu. Mieste, kur dažnai stabdoma ir greitėjama, elektrinė pavaros dalis gali atlikti didesnį vaidmenį.
Benzininis ir elektrinis agregatai sujungti per specialiai hibridinei sistemai sukurtą DHT transmisiją. Ji automatiškai valdo skirtingus pavaros veikimo režimus, siekdama užtikrinti sklandų galios perdavimą ir mažesnes degalų sąnaudas.
Gamintojas nurodo, kad benzininio variklio šiluminis efektyvumas siekia 44,5 proc. Tai vienas rodiklių, parodančių, kiek degaluose sukauptos energijos pavyksta paversti naudingu mechaniniu darbu.
Visa ši technologija skirta tam, kad vairuotojas galėtų naudotis dalimi elektromobilio privalumų nekeisdamas įprastų kasdienių įpročių.
Dėmesys saugumui
Kuriant „Omoda 5“, nemažai dėmesio skirta kėbulo konstrukcijai. Gamintojo duomenimis, 78 proc. jo sudaro didelio stiprumo plienas.
Automobilyje taip pat montuojamas platus vairuotojo pagalbos sistemų paketas. Jame yra adaptyvioji greičio palaikymo sistema, automatinis avarinis stabdymas, eismo juostos palaikymo ir aklosios zonos stebėjimo funkcijos.
Aukštesnėse komplektacijose siūloma aplinkinio vaizdo kamerų sistema, padedanti pastebėti kliūtis manevruojant ankštose stovėjimo aikštelėse.
Konkurse dalyvaujančio „Omoda 5 Hybrid“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: krosoveris
- Variklio tipas: 1,5 l benzininis + elektrinis
- Degalų rūšis: benzinas / elektra
- Variklio galia: 165 kW / 224 AG
- Sukimo momentas: 295 Nm
- Varantieji ratai: priekiniai
- Pavarų dėžė: automatinė DHT
- Sėdimų vietų skaičius: 5
- Durų skaičius: 5
- Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.: 7,9 s
- Maksimalus greitis: 175 km/val.
- Baterijos talpa: 1,83 kWh
- Degalų bako talpa: 51 l
- Vidutinės degalų sąnaudos: 5,3 l/100 km
- Svoris: 1512 kg
- Bagažinės talpa: 372 l
- Ilgis: 4447 mm
- Plotis: 1824 mm
- Aukštis: 1588 mm
- Pradinė kaina konkurso registracijos metu: 27 990 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 27 990 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose!
Kartu su konkursu „Lietuvos metų automobilis 2027“ portale TV3.lt vyksta ir „Tautos automobilio“ rinkimai, kuriuose savo favoritą gali išrinkti patys skaitytojai.
Balsuoti galima kiekvieną dieną, už vieną ar kelis konkurso dalyvius. Susipažinkite su automobiliais ir atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose.
Daugiausia balsų surinkęs modelis bus paskelbtas „Tautos automobiliu 2027“ konkurso apdovanojimų ceremonijoje.
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