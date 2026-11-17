Toyota“ šiems poreikiams sukūrė naują elektrinio „bZ4X“ versiją, pavadintą „Touring“. Ji ilgesnė, talpesnė ir gali pasiūlyti gerokai daugiau galios nei įprastas modelis. Naujasis „Toyota bZ4X Touring“ šiemet varžosi ir dėl „Lietuvos metų automobilio 2027“ titulo.
Daugiau vietos ten, kur jos labiausiai reikia
Iš pirmo žvilgsnio „bZ4X Touring“ nesunku supainioti su įprastu „bZ4X“. Abu modeliai turi panašios formos priekinius žibintus, uždarą priekinę dalį ir išraiškingas ratų arkas. Tačiau pažvelgus iš šono skirtumai tampa akivaizdūs.
„Touring“ kėbulas yra 140 mm ilgesnis, o beveik visas papildomas ilgis skirtas bagažinei. Jos tūris padidėjo net 48 proc. ir dabar siekia 669 litrus. Nulenkus galinių sėdynių atlošus, galima išnaudoti iki 1718 litrų erdvę.
Pasikeitė ir pati bagažinės forma. Jos anga tapo platesnė bei aukštesnė, todėl lengviau pakrauti didesnius daiktus. Bagažinėje įrengti kabliukai pirkinių krepšiams, tvirtinimo kilpos, o galinių sėdynių atlošus galima nulenkti tiesiai iš bagažo skyriaus.
Dėl aukštesnės galinės stogo dalies daugiau erdvės virš galvų atsirado ir antrojoje sėdynių eilėje.
Automobilis taip pat turi standartinius stogo bagažinės laikiklius, ant kurių važiuojant galima gabenti iki 80 kg krovinį. Visais ratais varomas „Touring“ gali tempti iki 1500 kg sveriančią priekabą su stabdžiais.
Galingiausia „Toyota“ už sportinių GR modelių ribų
Nors didesnė bagažinė yra vienas pagrindinių „Touring“ išskirtinumų, jo techninės galimybės taip pat gerokai skiriasi nuo įprasto „bZ4X“.
Visais ratais varomoje versijoje naudojami du elektros motorai, kurių bendra galia siekia 380 AG. Tai galingiausias serijinis „Toyota“ elektromobilis ir vienas galingiausių gamintojo automobilių, nepriklausančių sportinių GR modelių šeimai.
Tačiau didelė galia skirta ne vien įspūdingam įsibėgėjimui. „Toyota“ inžinieriai patobulino visų varančiųjų ratų sistemos valdymą, kad automobilis galėtų patikimiau judėti ant slidžios ar nelygios dangos.
Elektronika vertina ne tik priekinių ir galinių ratų sukimosi skirtumus, bet ir kiekvienos ašies ratų judėjimą. Taip galima tiksliau paskirstyti trauką, kai vieni ratai turi mažiau sukibimo nei kiti.
„bZ4X Touring“ turi ir „X-MODE“ sistemą su skirtingiems paviršiams skirtais važiavimo režimais. Vairuotojas gali pasirinkti nustatymus sniegui, purvui ar sudėtingesnėms bekelės atkarpoms.
Naudojant „Grip Control“ funkciją, automobilis gali pats palaikyti nedidelį greitį važiuodamas įkalne, nuokalne ar nelygiu paviršiumi. Vairuotojui tuomet tereikia pasirinkti kryptį ir valdyti vairą.
Manevruojant sudėtingesnėmis sąlygomis padeda aplinkinio vaizdo kameros. Ekrane galima matyti ne tik automobilio aplinką, bet ir virtualų vaizdą po jo dugnu, kuris leidžia tiksliau įvertinti ratų padėtį kliūčių atžvilgiu.
Salone – pažįstamas išdėstymas ir daugiau komforto
Nors automobilio išorė tapo praktiškesnė, salono architektūra iš esmės perimta iš atnaujinto „bZ4X“.
Prieš vairuotoją įrengtas aukštai sumontuotas skaitmeninis prietaisų skydelis. Toks išdėstymas leidžia svarbiausią informaciją matyti arčiau kelio vaizdo, mažiau nukreipiant žvilgsnį žemyn.
Centrinėje konsolėje dominuoja 14 colių multimedijos ekranas, o po juo įrengta atskira erdvė su sukamuoju transmisijos valdikliu ir dviem belaidžio telefonų įkrovimo vietomis.
Galinėje salono dalyje yra atskiros ventiliacijos angos ir du USB-C lizdai, kurių kiekvienas gali tiekti iki 60 W galią. Tai leidžia kelionėje įkrauti ne tik telefonus, bet ir kai kuriuos nešiojamuosius kompiuterius.
Aukštesnėse komplektacijose siūlomas panoraminis stogas, skaitmeninis galinio vaizdo veidrodėlis ir specialiai šiam modeliui skirta žalios spalvos salono apdaila.
Saugumo įrangoje naudojama naujausios kartos „Toyota Safety Sense“ sistema. Ji gali atpažinti pėsčiuosius bei dviratininkus sankryžose, padėti išvengti susidūrimo ir palaikyti automobilį eismo juostoje.
Patobulintas įkrovimas žiemą
Vienas svarbiausių atnaujintos „Toyota“ elektrinės pavaros pokyčių – baterijos temperatūros valdymo sistema.
„bZ4X Touring“ turi išankstinio baterijos paruošimo funkciją, kuri prieš greitąjį įkrovimą gali ją pašildyti iki tinkamos temperatūros. Tai ypač aktualu Lietuvos klimato sąlygomis, kai žiemą atšalusi baterija ne visada gali priimti didžiausią įkrovimo galią.
Funkcija gali įsijungti automatiškai, navigacijoje pasirinkus greitojo įkrovimo stotelę. Vairuotojas taip pat gali ją aktyvuoti rankiniu būdu arba suplanuoti iš anksto.
Gamintojo bandymų duomenimis, tinkamai paruoštą bateriją nuo 10 iki 80 proc. galima įkrauti maždaug per 28 minutes net esant neigiamai aplinkos temperatūrai. Spaudžiant 20 laipsnių šalčiui, toks įkrovimas gali užtrukti apie pusvalandį.
Priklausomai nuo komplektacijos, automobilyje montuojamas 11 arba 22 kW galios kintamosios srovės įkroviklis.
Elektrinėje pavaroje taip pat naudojami naujos kartos silicio karbido puslaidininkiai, leidžiantys efektyviau valdyti elektros energiją ir mažinti nuostolius.
Konkurse dalyvaujančio „Toyota bZ4X Touring“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: universalas
- Variklio tipas: elektrinis
- Degalų rūšis: elektra
- Variklio galia: 280 kW / 380 AG
- Varantieji ratai: visi
- Pavarų dėžė: automatinė
- Sėdimų vietų skaičius: 5
- Durų skaičius: 5
- Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.: 4,5 s
- Maksimalus greitis: 180 km/val.
- Baterijos talpa: 71 kWh
- Nuvažiuojamas atstumas: iki 479 km
- Elektros energijos sąnaudos: 17,6 kWh/100 km
- Svoris: 2000 kg
- Bagažinės talpa: 669 l
- Ilgis: 4830 mm
- Plotis: 1860 mm
- Aukštis: 1675 mm
- Maksimali įkrovimo galia: 150 kW
- Pradinė kaina: 47 500 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 55 450 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose!
Kartu su konkursu „Lietuvos metų automobilis 2027“ portale TV3.lt vyksta ir „Tautos automobilio“ rinkimai, kuriuose savo favoritą gali išrinkti patys skaitytojai.
Balsuoti galima kiekvieną dieną, už vieną ar kelis konkurso dalyvius. Susipažinkite su automobiliais ir atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose.
Daugiausia balsų surinkęs modelis bus paskelbtas „Tautos automobiliu 2027“ konkurso apdovanojimų ceremonijoje.
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