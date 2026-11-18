Automobilių gamintojai pastaraisiais metais vis daugiau valdymo funkcijų perkelia į centrinius jutiklinius ekranus. Tačiau nors toks sprendimas leidžia sumažinti fizinių mygtukų skaičių, jis nebūtinai palengvina naudojimąsi automobiliu.
Būtent tai nusprendė patikrinti „Lietuvos metų automobilio 2027“ konkurso komisija. Druskininkuose vykusių bandymų metu vairuotojams teko ne tik įvertinti skirtingų modelių važiavimo savybes, bet ir išsiaiškinti, kaip greitai galima perprasti jų valdymą.
Kiekviename automobilyje du vairuotojai turėjo atlikti keturias užduotis: įjungti automobilį ir pasirinkti pavarą, surasti nurodytą radijo stotį bei padidinti garsumą, įjungti priekinio stiklo, vairo ir sėdynių šildymą, taip pat padidinti salono temperatūrą dviem laipsniais ir apiplauti priekinį stiklą.
Visos užduotys buvo atliekamos automobiliams stovint, o galutinis rezultatas apskaičiuotas pagal abiejų vairuotojų laikų vidurkį.
Geriausiai pasirodė japoniški automobiliai
Greičiausiai visas užduotis pavyko atlikti elektriniame „Lexus RZ 550e“. Vidutiniškai tam prireikė 28,5 sekundės. Nedaug atsiliko antroje vietoje likęs hibridinis „Honda Prelude“, kuriame užduotys atliktos per 33 sekundes. Trečiąją vietą užėmė „Subaru Uncharted“ su 37,5 sekundės rezultatu, o ketvirtąją pasidalijo „Audi Q3“ ir „Subaru E-Outback“ – po 39 sekundes.
Į geriausiųjų dešimtuką taip pat pateko „Lexus ES 500e“, „Nissan Micra“, „Toyota RAV4 Plug-in Hybrid“, „Volvo EX60“ ir „Kia Seltos“.
Vis dėlto ne visuose automobiliuose vairuotojams sekėsi taip gerai. Bendras bandymų vidurkis siekė 64,6 sekundės, o kai kuriuose modeliuose kasdienių funkcijų paieška užtruko gerokai ilgiau.
Prasčiausias rezultatas užfiksuotas „Voyah Free“ – vidutiniškai 135 sekundės. „Hyundai IONIQ 3“ salone toms pačioms užduotims prireikė 115,5 sekundės, o „XPeng P7+“ – 103 sekundžių.
Įdomu ir tai, kad net to paties automobilio valdymas dviem vairuotojams gali pasirodyti visiškai skirtingas. Pavyzdžiui, „Voyah Free“ salone vienas bandytojas užduotis atliko per 73 sekundes, o kitam prireikė net 197 sekundžių.
Tuo metu „Lexus RZ“ abu vairuotojai užduotis atliko panašiu tempu – per 24 ir 33 sekundes.
Daugiausia sunkumų sukėlė šildymo funkcijos
Bandymų rezultatai leido išsiaiškinti ne tik tai, kurių automobilių valdymas lengviausiai perprantamas, bet ir kokios užduotys vairuotojams kelia daugiausia sunkumų.
Greičiausiai sekėsi įjungti automobilį ir pasirinkti pavarą – vidutiniškai per 8,2 sekundės. Salono temperatūros padidinimas ir priekinio stiklo apiplovimas užtruko 8,4 sekundės.
Gerokai daugiau laiko prireikė norint surasti konkrečią radijo stotį ir padidinti garsumą. Ši užduotis vidutiniškai truko 24,1 sekundės.
Panašiai sekėsi ir ieškant šildymo funkcijų – vidutiniškai 23,9 sekundės. Būtent pastaroji užduotis atskleidė didžiausius automobilių valdymo skirtumus. Dviejuose modeliuose vienam iš vairuotojų net per 90 sekundžių nepavyko surasti visų reikiamų šildymo funkcijų.
Tai nereiškia, kad automobiliai neturėjo tokios įrangos. Tiesiog jos valdymas buvo pakankamai sudėtingas, kad su konkrečiu modeliu nesusipažinęs žmogus per pusantros minutės nesugebėtų rasti visų nustatymų.
Brangesnis automobilis nebūtinai patogesnis
Bandymų rezultatai taip pat parodė, kad automobilio kaina negarantuoja patogesnio valdymo. Ekonominės klasės automobiliuose užduotims atlikti vidutiniškai prireikė 68 sekundžių, vidutinės klasės modeliuose – 61,2 sekundės, o „premium“ kategorijoje – 67,8 sekundės.
Vertinant modelius pagal gamintojų kilmės šalį, geriausiai pasirodė japoniškų prekių ženklų automobiliai, kurių bendras vidurkis siekė 46,2 sekundės.
Europietiškų markių automobiliuose užduotims vidutiniškai prireikė 70,6 sekundės, kiniškų – 72,1 sekundės, o Pietų Korėjos – 74,3 sekundės.
Panašūs rezultatai užfiksuoti ir lyginant skirtingų tipų pavaras. Elektromobiliuose užduotys vidutiniškai atliktos per 65,8 sekundės, o automobiliuose su vidaus degimo varikliais – per 62,3 sekundės.
Kodėl mygtukai vėl tampa svarbūs?
Jutiklinių ekranų įtaka vairuotojų dėmesiui pastaraisiais metais sulaukia vis daugiau saugumo specialistų dėmesio. Nuo 2026 metų organizacija „Euro NCAP“, vertindama naujų automobilių saugumą, daugiau dėmesio skiria pagrindinių valdymo funkcijų išdėstymui ir naudojimo patogumui.
Vertinama, ar tokias funkcijas kaip posūkių signalai, avarinė šviesos signalizacija, garso signalas, priekinio stiklo valytuvai ir skubios pagalbos iškvietimas galima valdyti tiesiogiai, nesinaudojant sudėtingais jutiklinio ekrano meniu.
Priežastis paprasta – fizinį mygtuką ar svirtelę vairuotojas dažnai gali surasti neatitraukdamas akių nuo kelio, o jutikliniame ekrane reikiamos funkcijos paieškai gali prireikti gerokai daugiau dėmesio.
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