Giedrės darbo kambaryje gimsta fantastiniai pasauliai: kaip čia atsirado vietos ir dar vienai svajonei?

Laidos vedėjui Leonardui Pobedonoscevui ir IKEA interjero dizainerei Evelinai moteris pasakos, kad turi net kelis darbus, tarp kurių – ir knygų vaikams rašymas.
„Tai man tikrai duoda daug džiaugsmo“, – sakys ji ir jau netrukus pakvies į savo darbo kambarį.
Darbo kambaryje – nuostabą sukėlę pokyčiai
Iki šiol kambarys atliko kelias funkcijas – jame Giedrė dirba, rašo knygas, ir skaito. O kartais čia net priima ir nakvojančius svečius.
Tiesa, moteris puoselėja ir dar vieną svajonę – vėl pradėti piešti. Kambaryje jau yra molbertas, tačiau jam dar trūksta tinkamai įrengto kampelio – tokio, kuris paskatintų šiam pomėgiui skirti daugiau laiko.
„Kambarys gal ir tvarkingas, bet čia nėra jaukumo, noro užsibūti. Be to, čia labai daug baltos spalvos. Man jaukumo priduotų ir augalai, knygos, šviesa.“
Kambaryje – ir daugybė knygų, tačiau jos vis dar ieško tinkamos vietos nugulti. „Šiame kambaryje norėčiau bibliotekos. Galbūt ne tokios didelės, bet kažkokios tikrai norėčiau“, – pridės laidos herojė.
Išklausiusi šeimininkės norus, interjero dizainerė Evelina nuspręs kambaryje sukurti net kelias skirtingas veiklos zonas.
Tai leis ne tik sukurti patogesnę darbo vietą, bet ir įkvėpimo kampelį, kviečiantį atsitraukti nuo darbų, paskaityti ar išbandyti naują pomėgį. O dar daugiau jaukumo erdvei suteiks šviesios užuolaidos, kilimas, veidrodis ir apgalvotas apšvietimas.
Pamačiusi pasikeitusį kambarį Giedrė neslepia nuostabos – ji prisipažins nė neįsivaizdavusi, kad erdvę galima taip pakeisti!
„Namų idėja su IKEA“ – penktadieniais, 17.55 val. per TV3!
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