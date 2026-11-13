Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Namų idėja su IKEA

Giedrės darbo kambaryje gimsta fantastiniai pasauliai: kaip čia atsirado vietos ir dar vienai svajonei?

2026-11-13 16:47 / šaltinis: Pranešimas spaudai / Publikavo:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / Publikavo:
2026-11-13 16:47
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vieniems namai – tai vieta atskvėpti po dienos darbų, kiti juose derina viską – ir poilsį, ir darbą, ir kūrybą. Būtent taip savo tobulus namus įsivaizduoja Giedrė – šio penktadienio TV3 žiniasklaidos grupės eteryje rodomos laidos „Namų idėja su IKEA“ herojė. Moteris daug laiko praleidžia savo namų darbo kambaryje – būtent čia gimsta įvairūs pasakojimai ir fantastiniai pasauliai. Tačiau kaip šiame kamabaryje atrasti vietos ir kitiems Giedrės kūrybiniams projektams?

Darbo kambarys prieš pokyčius (nuotr. pranešimo spaudai)

Vieniems namai – tai vieta atskvėpti po dienos darbų, kiti juose derina viską – ir poilsį, ir darbą, ir kūrybą. Būtent taip savo tobulus namus įsivaizduoja Giedrė – šio penktadienio TV3 žiniasklaidos grupės eteryje rodomos laidos „Namų idėja su IKEA“ herojė. Moteris daug laiko praleidžia savo namų darbo kambaryje – būtent čia gimsta įvairūs pasakojimai ir fantastiniai pasauliai. Tačiau kaip šiame kamabaryje atrasti vietos ir kitiems Giedrės kūrybiniams projektams?

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Laidos vedėjui Leonardui Pobedonoscevui ir IKEA interjero dizainerei Evelinai moteris pasakos, kad turi net kelis darbus, tarp kurių – ir knygų vaikams rašymas.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai man tikrai duoda daug džiaugsmo“, – sakys ji ir jau netrukus pakvies į savo darbo kambarį.

REKLAMA

Darbo kambaryje – nuostabą sukėlę pokyčiai

Iki šiol kambarys atliko kelias funkcijas – jame Giedrė dirba, rašo knygas, ir skaito. O kartais čia net priima ir nakvojančius svečius.

Tiesa, moteris puoselėja ir dar vieną svajonę – vėl pradėti piešti. Kambaryje jau yra molbertas, tačiau jam dar trūksta tinkamai įrengto kampelio – tokio, kuris paskatintų šiam pomėgiui skirti daugiau laiko.

REKLAMA
REKLAMA

„Kambarys gal ir tvarkingas, bet čia nėra jaukumo, noro užsibūti. Be to, čia labai daug baltos spalvos. Man jaukumo priduotų ir augalai, knygos, šviesa.“

Kambaryje – ir daugybė knygų, tačiau jos vis dar ieško tinkamos vietos nugulti. „Šiame kambaryje norėčiau bibliotekos. Galbūt ne tokios didelės, bet kažkokios tikrai norėčiau“, – pridės laidos herojė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Išklausiusi šeimininkės norus, interjero dizainerė Evelina nuspręs kambaryje sukurti net kelias skirtingas veiklos zonas.

Tai leis ne tik sukurti patogesnę darbo vietą, bet ir įkvėpimo kampelį, kviečiantį atsitraukti nuo darbų, paskaityti ar išbandyti naują pomėgį. O dar daugiau jaukumo erdvei suteiks šviesios užuolaidos, kilimas, veidrodis ir apgalvotas apšvietimas.

Pamačiusi pasikeitusį kambarį Giedrė neslepia nuostabos – ji prisipažins nė neįsivaizdavusi, kad erdvę galima taip pakeisti!

„Namų idėja su IKEA“ – penktadieniais, 17.55 val. per TV3!

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Šeimos virtuvė prieš pokyčius (nuotr. bendrovės)
Pamačius, kaip atnaujino seną lietuvių šeimos virtuvę, sunku patikėti: rezultatą pamatykite patys (2)
Namų pokyčiai siekiant dviejų erdvių suderinimo (nuotr. pranešimo spaudai)
Kai viename kambaryje reikia suderinti darbą ir poilsį: interjero dizainerės papasakojo, kaip atrasti pusiausvyrą
Leonardas ir IKEA dizainerės (nuotr. pranešimo spaudai)
Išvydęs, kas atėjo į studiją, laidos vedėjas Leonardas Pobedonoscevas negalėjo patikėti: „Pirmą kartą...“ (1)

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų