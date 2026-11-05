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TV3 naujienos > Gyvenimas > Namai

18 metų pokyčių laukusi šeimos virtuvė atgimė neatpažįstamai: „Viršijo visas svajones“

2026-11-05 16:40 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-11-05 16:40
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Kiekviena šeima virtuvėje praleidžia daugybę savo laiko. Maistas geba sujungti, o dar skanesnis jis tampa tuomet, kai gardžius patiekalus palydi atviri pokalbiai. Būtent tokios užduoties – sukurti erdvę, kurioje būtų patogu ne tik gaminti, bet ir bendrauti, mėgautis maistu ir vienas kito kompanija – imsis šio penktadienio TV3 žiniasklaidos grupės laida „Namų idėja su IKEA“.

Virtuvė prieš remontą (nuotr. pranešimo spaudai)

Kiekviena šeima virtuvėje praleidžia daugybę savo laiko. Maistas geba sujungti, o dar skanesnis jis tampa tuomet, kai gardžius patiekalus palydi atviri pokalbiai. Būtent tokios užduoties – sukurti erdvę, kurioje būtų patogu ne tik gaminti, bet ir bendrauti, mėgautis maistu ir vienas kito kompanija – imsis šio penktadienio TV3 žiniasklaidos grupės laida „Namų idėja su IKEA“.

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Šįkart laidos vedėjas Leonardas Pobedonoscevas kartu su dizainerėmis Kotryna ir Siga lankysis keturių asmenų šeimos namuose. Tikriausiai nereikia nė sakyti, kad mamos, tėčio ir dviejų jų dukrų – moksleivės ir studentės – gyvenimas tikrai verda virtuvėje! Būtent virtuvę ir šalia esančią poilsio erdvę šį penktadienį imsis atnaujinti laidos komanda.

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„Esu toks susijaudinęs, nes man nuo vaikystės virtuvė asocijuojasi su linksmybėmis ir šventėmis – daugiau nei tik per Velykas ar Naujuosius metus. Pas mano tėvus susirinkdavo kaimynai, draugai, giminės. Telefonų nebuvo, bet buvo daug bendravimo“, – prisiminimais dalinsis Leonardas.

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Šeimos virtuvei – 18 metų

O žiūrovai turės progą susipažinti ir su šio penktadienio laidos herojėmis – mama Jūrate ir vyresniąja dukra Adrija. Jos papasakos apie šeimos kasdienybę ir tai, ko šiuo metu trūksta jų namuose.

Mama Jūratė skaičiuos, kad šeimos virtuvei – jau 18 metų: „Man jau seniai brendo mintis, kad reikia kažką daryti. Su metais atėjo ir kitoks matymas – nežinau, kur mano galva ir akys buvo anksčiau (juokiasi). Pasikeitė mano skonis, atsirado daugiau buitinės technikos. Norėtųsi, kad dalį šios technikos pavyktų paslėpti, o taip pat išnaudoti ir virtuvės erdvę. Šiuo metu virtuvė tiesiog nebeatitinka mūsų poreikių.“

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Dabar mama svajoja apie baltą, tradicinę, klasikinio stiliaus virtuvę. Tiesa, kaip primins interjero dizainerės, šiame šeimos kambaryje turi būti patogu ne tik gaminti, bet ir… planuoti šeimos taip mėgstamas keliones!  

Pasitelkusios praktiškus sprendimus, IKEA interjero dizainerės sieks funkcionaliai išnaudoti kiekvieną centimetrą. O taip pat bandys virtuvę natūraliai sujungti su poilsio zona. Rezultatas bus vertas visų pastangų – Jūratė ir Adrija neslėps susijaudinimo!

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„Ši virtuvė viršijo mano visus lūkesčius ir svajones. Nė negalėjau tikėtis, kad bus taip gražu… Kad bus gražu – tikėjau, bet kad taip… Tikrai ne“, – neslėps Jūratė, o jos dukra Adrija antrins, kad virtuvė dabar tapo neįtikėtinai jauki!

„Namų idėja su IKEA“ – penktadieniais, 17.55 val. per TV3!

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