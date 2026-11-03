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TV3 naujienos > Žmonės

Išgirdę klausimą, Oksana Pikul ir sūnus Dominykas pratrūko juokais: štai kas iš tiesų tvarko jų namus

2026-11-03 19:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-03 19:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 televizijos laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės“ žymūs Lietuvos žmonės suvienija jėgas su savo vaikais. Kas vienas kitą pažįsta geriau – žvaigždė ar jos žvaigždutė? Kaip įprasta, vaikai ne tik nevynioja žodžių į vatą, bet ir pasakoja viską taip atvirai, kaip iš tikrųjų ir yra.

TV3 televizijos laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės“ žymūs Lietuvos žmonės suvienija jėgas su savo vaikais. Kas vienas kitą pažįsta geriau – žvaigždė ar jos žvaigždutė? Kaip įprasta, vaikai ne tik nevynioja žodžių į vatą, bet ir pasakoja viską taip atvirai, kaip iš tikrųjų ir yra.

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Šio antradienio laidoje savo jėgas išbandė verslininkė, atlikėja, grožio namų įkūrėja Oksana Pikul ir jos sūnus Dominykas, teatro bei kino aktorė Valda Bičkutė ir jos dukra Marija bei teatro ir kino aktorius, renginių vedėjas Simonas Storpirštis ir jo sūnus Emilis.

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Laidoje dalyvavusi O. Pikul neslėpė – jos namuose dažnai besisvečiuojanti mama padeda jai namų ruošoje. Tad išgirdę laidos vedėjo Marijono Mikutavičiaus klausimą, O. Pikul ir Dominykas atsakė vieningai.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Oksana Pikul

Klausimas skambėjo taip: „Kas dažniausiai tvarko namus?“.

Galimi atsakymo variantai:

  • Močiutė
  • Namų tvarkytoja
  • Mama

O. Pikul ir Dominykui klausimas sukėlė daug juoko, tačiau susikaupę jie atsakė vieningai – namų ruošoje daugiausiai padeda močiutė. Dainininkė neslėpė, kad šiai veiklos sričiai namuose estafetę perleidžia mamai. Tad kartu su sūnumi O. Pikul pelnė tašką.

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Ką dar apie savo kasdienybė atskleidė žvaigždės ir jų žvaigždutės, sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše. 

LAIDĄ TIESIOGIAI ŽIŪRĖKITE ČIA:  

   

Laidą „Žvaigždžių žvaigždutės“ žiūrėkite antradieniais 20 val. per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Žvaigždžių žvaigždutės“. 

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