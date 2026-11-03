Išgirdę klausimą, Oksana Pikul ir sūnus Dominykas pratrūko juokais: štai kas iš tiesų tvarko jų namus

Šio antradienio laidoje savo jėgas išbandė verslininkė, atlikėja, grožio namų įkūrėja Oksana Pikul ir jos sūnus Dominykas, teatro bei kino aktorė Valda Bičkutė ir jos dukra Marija bei teatro ir kino aktorius, renginių vedėjas Simonas Storpirštis ir jo sūnus Emilis.
Laidoje dalyvavusi O. Pikul neslėpė – jos namuose dažnai besisvečiuojanti mama padeda jai namų ruošoje. Tad išgirdę laidos vedėjo Marijono Mikutavičiaus klausimą, O. Pikul ir Dominykas atsakė vieningai.
Klausimas skambėjo taip: „Kas dažniausiai tvarko namus?“.
Galimi atsakymo variantai:
- Močiutė
- Namų tvarkytoja
- Mama
O. Pikul ir Dominykui klausimas sukėlė daug juoko, tačiau susikaupę jie atsakė vieningai – namų ruošoje daugiausiai padeda močiutė. Dainininkė neslėpė, kad šiai veiklos sričiai namuose estafetę perleidžia mamai. Tad kartu su sūnumi O. Pikul pelnė tašką.
Ką dar apie savo kasdienybė atskleidė žvaigždės ir jų žvaigždutės, sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
LAIDĄ TIESIOGIAI ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „Žvaigždžių žvaigždutės“ žiūrėkite antradieniais 20 val. per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Žvaigždžių žvaigždutės“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.