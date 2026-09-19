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TV3 naujienos > Žmonės > TV

Mikutavičiaus sūnus negali pakęsti šios tėčio savybės: „Žmonės pinigus moka už tai...“

2026-09-19 10:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-19 10:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 televizijos laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės“ – žymūs Lietuvos žmonės suvienija jėgas su savo vaikais ar anūkais. Kas vienas kitą pažįsta geriau – žvaigždė ar jos žvaigždutė? Kaip įprasta, vaikai ne tik nevynioja žodžių į vatą, bet ir pasakoja viską taip atvirai, kaip iš tikrųjų ir yra. 

TV3 televizijos laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės“ – žymūs Lietuvos žmonės suvienija jėgas su savo vaikais ar anūkais. Kas vienas kitą pažįsta geriau – žvaigždė ar jos žvaigždutė? Kaip įprasta, vaikai ne tik nevynioja žodžių į vatą, bet ir pasakoja viską taip atvirai, kaip iš tikrųjų ir yra. 

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Šio antradienio laidoje savo jėgas išbandė dainininkas Justinas Lapatinskas ir jo dukra Frėja, buvusi „mokinukė“ ir grupės DAR narė Kristina Šerkšnienė su dukra Rusne bei grupės „Viktorija ir Vitražas“ narė Viktorija Mauručaitė su anūke Adrija. 

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FOTOGALERIJA. Akimirkos iš laidos „Žvaigždžių žvaigždutės“

Vaikams nepatinka, kai dainuoja jų tėvai?

Pirmoje žaidimo rungtyje K. Šerkšienė turėjo atsakyti į klausimą: kas, ką daro mama, labiausiai nepatinka Rusnei? 

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Galimi atsakymo variantai: 

  • Kai negirdi, ką sako Rusnė 
  • Kai garsiai per visus namus dainuoja 
  • Kai vežasi kartu į koncertus 
  • Kai gamina valgyti 

Kristina svarstė tarp pirmo ir antro varianto, po ilgų mąstymų ji pasirinko pirmą. Visgi teisingas buvo antras atsakymas: 

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„Man labai nepatinka, kai ji per visus namus garsiai dainuoja“, – atskleidė dukra Rusnė. 

K. Šerkšnienė juokėsi, kad dukra ne kartą jai šį dalyką sakė: 

„Ne vieną kartą sakė. Maža tai net apsiverkdavo. Jai nelabai tas mano dainavimas.“ 

Išgirdęs šį pasakojimą, laidos vedėjui Marijonui Mikutavičiui kilo klausimas: 

„O jūs jai sakėte, kad kiti žmonės pinigus moka už tai, kad dainuotumėte?“ 

Visgi jis pridėjo, kad ši situacija M. Mikutavičiui – ne svetima. 

„Kas su tais vaikais darosi? Aš mašinoje kai bliaunu, mano sūnus irgi sako: nerėk, ko tu rėki“, – prisipažino M. Mikutavičius. 

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Daugiau nuotaikingų akimirkų – straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše. 

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

 

Laidą „Žvaigždžių žvaigždutės“ žiūrėkite antradieniais 20 val. per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Žvaigždžių žvaigždutės“.

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