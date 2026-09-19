Mikutavičiaus sūnus negali pakęsti šios tėčio savybės: „Žmonės pinigus moka už tai...“

Šio antradienio laidoje savo jėgas išbandė dainininkas Justinas Lapatinskas ir jo dukra Frėja, buvusi „mokinukė“ ir grupės DAR narė Kristina Šerkšnienė su dukra Rusne bei grupės „Viktorija ir Vitražas“ narė Viktorija Mauručaitė su anūke Adrija.
Vaikams nepatinka, kai dainuoja jų tėvai?
Pirmoje žaidimo rungtyje K. Šerkšienė turėjo atsakyti į klausimą: kas, ką daro mama, labiausiai nepatinka Rusnei?
Galimi atsakymo variantai:
- Kai negirdi, ką sako Rusnė
- Kai garsiai per visus namus dainuoja
- Kai vežasi kartu į koncertus
- Kai gamina valgyti
Kristina svarstė tarp pirmo ir antro varianto, po ilgų mąstymų ji pasirinko pirmą. Visgi teisingas buvo antras atsakymas:
„Man labai nepatinka, kai ji per visus namus garsiai dainuoja“, – atskleidė dukra Rusnė.
K. Šerkšnienė juokėsi, kad dukra ne kartą jai šį dalyką sakė:
„Ne vieną kartą sakė. Maža tai net apsiverkdavo. Jai nelabai tas mano dainavimas.“
Išgirdęs šį pasakojimą, laidos vedėjui Marijonui Mikutavičiui kilo klausimas:
„O jūs jai sakėte, kad kiti žmonės pinigus moka už tai, kad dainuotumėte?“
Visgi jis pridėjo, kad ši situacija M. Mikutavičiui – ne svetima.
„Kas su tais vaikais darosi? Aš mašinoje kai bliaunu, mano sūnus irgi sako: nerėk, ko tu rėki“, – prisipažino M. Mikutavičius.
Daugiau nuotaikingų akimirkų – straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Žvaigždžių žvaigždutės“.
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