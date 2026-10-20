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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Deivis atskleidė, ką kambaryje veikia su Rafailu Karpiu: „Skamba dviprasmiškai“

2026-10-20 21:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-20 21:30
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Mums visiems žinomas Lietuvos šeimas naujoje šviesoje atskleidžianti TV3 žiniasklaidos grupės laida „Žvaigždžių žvaigždutės“ vėl džiugina žiūrovus, o Lietuvos įžymybių vaikai ne tik nevynioja žodžių į vatą, bet ir pasakoja viską taip atvirai, kaip iš tikrųjų ir yra. 

Mums visiems žinomas Lietuvos šeimas naujoje šviesoje atskleidžianti TV3 žiniasklaidos grupės laida „Žvaigždžių žvaigždutės“ vėl džiugina žiūrovus, o Lietuvos įžymybių vaikai ne tik nevynioja žodžių į vatą, bet ir pasakoja viską taip atvirai, kaip iš tikrųjų ir yra. 

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Šio antradienio laidoje savo jėgas išbandė dainininkė bei vokalo mokytoja Baiba Skurstenė-Serdiukė su dukra Anna, dainininkas Deivis Norvilas su sūnumi Rėjumi ir verslininkė Simona Šernė su savo trynukais Patricija, Emilija ir Herkumi. 

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(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Deivis Norvilas ir Rafailas Karpis

Pirmojoje laidos užduotyje vaikams būna užduotas klausimas. Tėvai turi atsakyti, ką galėjo pasakyti jų vaikas. Deiviui buvo užduotas klausimas: kaip namuose repetuoja tėtis? 

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Galimi atsakymo variantai: 

  • Užsidaro su Rafailu kambaryje 
  • Vaikšto namuose 
  • Niūniuoja po nosim 
  • Garsiai duše dainuoja 

Vos pasakęs, kad pirmas variantas yra užsidaryti su Rafailu Karpiu iš grupės „2 metrai“, laidos vedėjas Marijonas Mikutavičius pastebėjo: 

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„Skamba dviprasmiškai“ 

Deivis juokavo, kad jiedu užsidaro kambaryje, kad albumo nuotraukas žiūrėtų.

Žymus dainininkas neslėpė, kad repetuoja vaikščiodamas po namus ir niūniuodamas, tačiau jis niekad nedainuoja duše. 

„Taip tik per filmus rodo“, – pastebėjo Deivis. 

Tačiau jis atkreipė dėmesį, kad kai pas juos lankosi Rafailas, jis dainuoja visur – net ir būdamas tualete.

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„Užsidaro su Rafailu kambaryje – tas yra tiesa, nes mes įrašinėjame. Viliuosi, kad Rėjui paskutinis įsiminęs momentas bus šis“, – mąstė Deivis. 

Visgi Rėjus, paklaustas, kaip repetuoja tėtis, atsakė, kad jis tiesiog vaikšto po namus. 

„Sūnau, tau jau 10 metų – formuluok sakinį“, – pyktelėjo Deivis. 

Visą pokalbį išgirskite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše. 

O VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Žvaigždžių žvaigždutės“ žiūrėkite antradieniais 20 val. per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Žvaigždžių žvaigždutės“. 

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