Deivis atskleidė, ką kambaryje veikia su Rafailu Karpiu: „Skamba dviprasmiškai“

Šio antradienio laidoje savo jėgas išbandė dainininkė bei vokalo mokytoja Baiba Skurstenė-Serdiukė su dukra Anna, dainininkas Deivis Norvilas su sūnumi Rėjumi ir verslininkė Simona Šernė su savo trynukais Patricija, Emilija ir Herkumi.
Pirmojoje laidos užduotyje vaikams būna užduotas klausimas. Tėvai turi atsakyti, ką galėjo pasakyti jų vaikas. Deiviui buvo užduotas klausimas: kaip namuose repetuoja tėtis?
Galimi atsakymo variantai:
- Užsidaro su Rafailu kambaryje
- Vaikšto namuose
- Niūniuoja po nosim
- Garsiai duše dainuoja
Vos pasakęs, kad pirmas variantas yra užsidaryti su Rafailu Karpiu iš grupės „2 metrai“, laidos vedėjas Marijonas Mikutavičius pastebėjo:
„Skamba dviprasmiškai“
Deivis juokavo, kad jiedu užsidaro kambaryje, kad albumo nuotraukas žiūrėtų.
Žymus dainininkas neslėpė, kad repetuoja vaikščiodamas po namus ir niūniuodamas, tačiau jis niekad nedainuoja duše.
„Taip tik per filmus rodo“, – pastebėjo Deivis.
Tačiau jis atkreipė dėmesį, kad kai pas juos lankosi Rafailas, jis dainuoja visur – net ir būdamas tualete.
„Užsidaro su Rafailu kambaryje – tas yra tiesa, nes mes įrašinėjame. Viliuosi, kad Rėjui paskutinis įsiminęs momentas bus šis“, – mąstė Deivis.
Visgi Rėjus, paklaustas, kaip repetuoja tėtis, atsakė, kad jis tiesiog vaikšto po namus.
„Sūnau, tau jau 10 metų – formuluok sakinį“, – pyktelėjo Deivis.
Visą pokalbį išgirskite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Žvaigždžių žvaigždutės“.
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