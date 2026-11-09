Naujausia Naglio Šulijos prognozė: atskleidė, kokie orai laukia

Anot N. Šulijos, orus didžiojoje Europos dalyje rytoj lems žemo slėgio sritys ir aukšto slėgio sritis žemyno rytuose.
Vienas saulėtų orų lopas bus tarp Baltijos ir Juodosios jūros, kitas apie Daniją, kitur dangų dengs įvairaus storio debesys, teigė sinoptikas.
Iš naujo beveik vasariškai šyla orai žemyno vakaruose, kitur orai bus vidutiniškai šilti.
Romoje truputį palis ir šils iki 18 laipsnių, Barselonoje saulė pro debesis ir 22 šilumos, Paryžiuje debesuota, lietus ir 14 laipsnių, Londone tik debesuota ir šils iki 10; Berlyne irgi debesuota ir 4 laipsniai, Varšuvoje saulė pro debesis ir 4 laipsniai šilumos.
Kokių orų tikėtis Lietuvoje?
Lietuvoje šiandien vyravo debesuoti orai, kai kur nežymiai palijo, saulėta buvo tik prie jūros. Šį vakarą debesys trauksis į rytus, pamažu atsivers giedras dangus. Žinoma, kritulių nebus. Dieną vėl rasis debesų, pirmiausia šalies vakaruose. Bet kritulių tikimybė išliks menka, teigė sinoptikas.
Oras Lietuvos link dabar plauks iš pietų, nuo Ukrainos, dėl to nebus labai vėsus. Žemiausia temperatūra rytoj paryčiais bus 1 – 3 laipsniai šalčio, rytiniame pakraštyje kai kur apie 0 laipsnių, rytoj šils iki 3 – 5, kur nors galbūt ir visų 7 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, rytojus bus puikus. Naktis bus giedra ir žvaigždėta, dieną debesuotumas permainingas, bet vis tiek orai bus šviesūs, kritulių nenumatoma. Naktį vyraus 1 – 3 laipsniai šalčio, dieną bus iki 3 – 5, kur nors galbūt ir visų 7 laipsnių šilumos.
Trečiadienį vyraus jau debesuoti orai, pragiedrėjimų būti gali, bet jie bus menki. Ir naktį, ir dieną vietomis bus kritulių: vyraus negausus lietus, kur nors galimos ir kelios šlapios snaigės. Paryčiais vyraus 1 – 3 laipsniai šilumos, kai kur iki 1 laipsnio šalčio, dieną bus iki 4 – 6 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį orai irgi debesuoti, kai kur truputį palis. Naktį bus iki 1 – 3 laipsnių šilumos, kai kur bus apie 0, dieną vėl 3 – 5, kai kur iki 7 laipsnių šilumos.
Savaitės pabaiga bus vėjuoti, kai kur kai kada su negausiais krituliais orai, oro temperatūra staigmenų nepateiks.
Ką gi, orai sklandžiai keisis vėlyvojo rudens link, tačiau kol kas vyraus švelnus jų variantas“, – prognozavo sinoptikas N. Šulija.
Visą N. Šulijos prognozę stebėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.
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