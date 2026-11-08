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TV3 naujienos > Žmonės > Tautos bukiausias

Pamatę, ką išdarinėja 76-erių Joana Bartaškienė, negalėjo patikėti: pribloškė visus

Tautos bukiausias – 19:30 per TV3!
2026-11-08 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-08 19:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 laidoje „Tautos bukiausias“ liko vos keturi dalyviai: Aušra Seibutytė, Žilvinas Grigaitis, Oksana Pikul ir Joana Bartaškienė. Jau greitai paaiškės, kuris pelnys tautos bukiausio titulą, tačiau prieš tai liko sužinoti, kas paskutinis iššoks iš šio link finalo judančio traukinio. 

TV3 laidoje „Tautos bukiausias“ liko vos keturi dalyviai: Aušra Seibutytė, Žilvinas Grigaitis, Oksana Pikul ir Joana Bartaškienė. Jau greitai paaiškės, kuris pelnys tautos bukiausio titulą, tačiau prieš tai liko sužinoti, kas paskutinis iššoks iš šio link finalo judančio traukinio. 

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Trečioji laidos užduotis – fizinė. Pusfinalio dalyviai buvo suskirstyti poromis. Kol vienas sprendė galvosūkį, kitas pagal galvosūkio atsakymą turėjo atlikti fizinę užduotį. 

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Tiesiogine to žodžio prasme, dalyviai turėjo su virve skristi į sieną. Tiesa, yra trejos durys – dvi iš jų tėra imitacija, o vienos – realios. Pagal galvosūkio atsakymą dalyviai turėjo nuspręsti, kurios durys – A, B ar C – yra tikrosios. Tuomet dalyvis turėjo įsikibti į virvę ir pasileisti sienos link. Jei pasirenka teisingą raidę, jie praskrenda pro sieną. O jei neteisingą – visu svoriu trenkiasi į sieną.

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Fizinės užduotys – vienas juokas

Žilvino Grigaičio ir Joanos Bartaškienės komandoje Žilvinas bandė išspręsti jam pateiktus galvosūkius, o Joana atliko fizinę užduotį. 

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„Tai yra veiksmo. O ne tai, kad tik sėdi ir turi kuo greičiau kažką pasakyti. Jau atsibodo sakyti ir galvoti, o norisi veikti. Nusprendžiau parodyti, kad dar esu nesukritusi moteriškė“, – sakė Joana. 

Pora išsprendė užduotį ir pasirinko, kad teisingos durys bus B. Joana įsikibo į virvę, vieną koją įkišo į virvėje esančią kilpą. Ji įsibėgėjo ir leidosi į sieną. Tiesa, pasirodo, kad atsakymas buvo neteisingas, tad Joana trenkėsi į sieną.  

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„Nepralindau, – juokėsi J. Bartaškienė. – Gal yra dar klausimų?“ 

Ji nepasidavė ir nusprendė dabar išbandyti A duris. Ji įsibėgėjo, skrido ir vėl atsitrenkė į sieną. Šiuo metu juoko nesulaikė laidos vedėjai.  

Trečias spėjimas turėjo būti teisingas, Joana vėl įsikibo į virvę, pasileido sienos link, bet kelionę baigė ant čiužinio. 

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Kas nutiko? Visą akimirką pamatykite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše. 

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:  

  

„Tautos bukiausias“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 19:30 val. per TV3 televiziją. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Tautos bukiausias“. 

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