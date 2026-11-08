Pamatę, ką išdarinėja 76-erių Joana Bartaškienė, negalėjo patikėti: pribloškė visus

Trečioji laidos užduotis – fizinė. Pusfinalio dalyviai buvo suskirstyti poromis. Kol vienas sprendė galvosūkį, kitas pagal galvosūkio atsakymą turėjo atlikti fizinę užduotį.
Tiesiogine to žodžio prasme, dalyviai turėjo su virve skristi į sieną. Tiesa, yra trejos durys – dvi iš jų tėra imitacija, o vienos – realios. Pagal galvosūkio atsakymą dalyviai turėjo nuspręsti, kurios durys – A, B ar C – yra tikrosios. Tuomet dalyvis turėjo įsikibti į virvę ir pasileisti sienos link. Jei pasirenka teisingą raidę, jie praskrenda pro sieną. O jei neteisingą – visu svoriu trenkiasi į sieną.
Fizinės užduotys – vienas juokas
Žilvino Grigaičio ir Joanos Bartaškienės komandoje Žilvinas bandė išspręsti jam pateiktus galvosūkius, o Joana atliko fizinę užduotį.
„Tai yra veiksmo. O ne tai, kad tik sėdi ir turi kuo greičiau kažką pasakyti. Jau atsibodo sakyti ir galvoti, o norisi veikti. Nusprendžiau parodyti, kad dar esu nesukritusi moteriškė“, – sakė Joana.
Pora išsprendė užduotį ir pasirinko, kad teisingos durys bus B. Joana įsikibo į virvę, vieną koją įkišo į virvėje esančią kilpą. Ji įsibėgėjo ir leidosi į sieną. Tiesa, pasirodo, kad atsakymas buvo neteisingas, tad Joana trenkėsi į sieną.
„Nepralindau, – juokėsi J. Bartaškienė. – Gal yra dar klausimų?“
Ji nepasidavė ir nusprendė dabar išbandyti A duris. Ji įsibėgėjo, skrido ir vėl atsitrenkė į sieną. Šiuo metu juoko nesulaikė laidos vedėjai.
Trečias spėjimas turėjo būti teisingas, Joana vėl įsikibo į virvę, pasileido sienos link, bet kelionę baigė ant čiužinio.
Kas nutiko? Visą akimirką pamatykite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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„Tautos bukiausias“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 19:30 val. per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Tautos bukiausias“.
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