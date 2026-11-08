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TV3 naujienos > Žmonės > Tautos bukiausias

Aušra Maldeikienė pravirkdė „Tautos bukiausio“ dalyvius ir vedėjus: „Pasakysiu labai nuoširdžiai...“

2026-11-08 22:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-08 22:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 laidoje „Tautos bukiausias“ – pusfinalis. Jau kitą savaitę paaiškės, kuris dalyvis gaus bukiausio titulą, tačiau prieš tai liko sužinoti, kas dar spės iškristi iš projekto. Liko vos keturi dalyviai: Aušra Seibutytė, Žilvinas Grigaitis, Oksana Pikul ir Joana Bartaškienė. 

TV3 laidoje „Tautos bukiausias“ – pusfinalis. Jau kitą savaitę paaiškės, kuris dalyvis gaus bukiausio titulą, tačiau prieš tai liko sužinoti, kas dar spės iškristi iš projekto. Liko vos keturi dalyviai: Aušra Seibutytė, Žilvinas Grigaitis, Oksana Pikul ir Joana Bartaškienė. 

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Po paskutinės užduoties paaiškėjo, kad projektą paliko Aušra Seibutytė. Ji neslėpė, kad tikėjosi, jog nueis iki finalo, tačiau šįkart jai nusišypsojo sėkmė.  

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Aušros Seibutytės kalba

Aušra atskleidė, kad buvo paruošusi finalinę kalbą visai klasei bei žiūrovams, tačiau ją teko pasakyti dar pusfinalyje: 

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„Čia tas retas atvejis, kai aš skaitau. Skaityti ir kalbėti man yra iššūkis. Bet jeigu 68-erių metų būčiau tapusi bukiausia Lietuvoje, tai irgi būtų pasiekimas. (...)  

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Pasakysiu labai nuoširdžiai. Aš nepaprastai gerai praleidau laiką. Man buvo labai linksma, sutikau daugybę puikių žmonių, kurių gyvenime nesutikčiau. Dar kartą įsitikinau, kad galima daug dalykų suprasti, mokėti ir galvoje nešioti labai daug sudėtingų konceptų ir vis vien nesugebėti paraidžiui pasakyti žodžio ingredientai ar paspausti tinkamu metu mygtuką.

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Aš turiu ADHD, o kartu su juo mane visą gyvenimą lydi disleksija. Dėl to kartais žmogus gali labai daug, bet ne visada taip, kaip iš jo tikisi. Aš šiek tiek susigraudinau... Mes kiekvienas turime savo didelius gabumus ir kartu jie visi turi kainą. Aš esu labai dėkinga savo klasės draugams, tiems, kurie yra čia, ir tiems, su kuriais prieš 50 metų baigiau mokyklą, kad mane priimdavo, iškentėdavo mano pliurpimą ir jie dar iki šiol yra mano draugai. Taip pat dėkinga esu savo mokyklai, kuri buvo griežta. 

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Aš norėjau gauti bukiausio apdovanojimą ir kartu paaiškinti visiems, kaip iš tikrųjų mes skiriamės ir kaip tai, kas vienam gali atrodyti keista, yra tiesiog Dievo dovana – tokios smegenys.“ 

Aušros kalbos metu paaiškėjo, kad filmavimo aikštelės užkulisiuose visą laiką stovėjo buvusi „Tautos bukiausio“ dalyvė Agnė Turskienė. Ji, klausydama savo mylimojo mamos kalbos, neslėpė ašarų. Susigraudino ir kiti dalyviai. 

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„Net susigraudinau ir aš“, – neslėpė Mantas Katleris.

Visą akimirką pamatykite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše. 

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:  

  

„Tautos bukiausias“ žiūrėkite sekmadieniais 19:30 val. per TV3 televiziją. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Tautos bukiausias“. 

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