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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naujausia Naglio Šulijos žinia: štai kokie orai laukia artimiausiomis dienomis

2026-11-05 17:50 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-05 17:50
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Lietuvoje artimiausią naktį debesuotumas bus permainingas, bet lietaus tikimybė menka. Dieną debesuotumas menkas, orai bus saulėti. Iš giedro dangaus nelis. Žemiausia temperatūra naktį bus 3 – 5, prie jūros 6 – 8 laipsniai, dieną vyraus 5 – 7, šalies vakaruose 8 – 9 laipsniai šilumos, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

Lietuvoje artimiausią naktį debesuotumas bus permainingas, bet lietaus tikimybė menka. Dieną debesuotumas menkas, orai bus saulėti. Iš giedro dangaus nelis. Žemiausia temperatūra naktį bus 3 – 5, prie jūros 6 – 8 laipsniai, dieną vyraus 5 – 7, šalies vakaruose 8 – 9 laipsniai šilumos, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

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Anot jo, šeštadienio naktis menkai debesuota, dieną debesuotumas permainingas, tačiau ir naktį, ir dieną lietaus nebus. Naktį šalies rytuose ir pietuose bus iki 2 laipsnių šalčio, vakaruose bei šiaurėje bus 3 – 5, prie pat jūros iki 8 laipsnių šilumos.

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Pasakė ir kas laukia kitą savaitę

Sekmadienį dangų dengs nestori debesys, bet lietaus nenumatoma. Žemiausia temperatūra naktį bus 3 – 5, šalies pietryčiuose 1 – 3, šalies vakaruose vėl 6 – 8 laipsniai, įdienojus bus 7 – 9 laipsniai šilumos.

„Apibendrinant, orai bus patogūs, o kai kada net ir gražūs. Panašūs jie bus ir beveik visą kitą savaitę“, – sako sinoptikas.

Visą N. Šulijos orų prognozę žiūrėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.

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