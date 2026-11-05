Naujausia Naglio Šulijos žinia: štai kokie orai laukia artimiausiomis dienomis

Anot jo, šeštadienio naktis menkai debesuota, dieną debesuotumas permainingas, tačiau ir naktį, ir dieną lietaus nebus. Naktį šalies rytuose ir pietuose bus iki 2 laipsnių šalčio, vakaruose bei šiaurėje bus 3 – 5, prie pat jūros iki 8 laipsnių šilumos.
Pasakė ir kas laukia kitą savaitę
Sekmadienį dangų dengs nestori debesys, bet lietaus nenumatoma. Žemiausia temperatūra naktį bus 3 – 5, šalies pietryčiuose 1 – 3, šalies vakaruose vėl 6 – 8 laipsniai, įdienojus bus 7 – 9 laipsniai šilumos.
„Apibendrinant, orai bus patogūs, o kai kada net ir gražūs. Panašūs jie bus ir beveik visą kitą savaitę“, – sako sinoptikas.
Visą N. Šulijos orų prognozę žiūrėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.
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