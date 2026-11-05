Jau netrukus ateis žiemiški orai: sinoptikė perspėja apie pavojingą reiškinį

Virš didesnė Europos dalies įsitvirtino sausas ir ramus anticiklonas, kurios viena iš trijų dalių pavadinta Klaus. Tuo metu Šiaurėje, virš arktinių jūrų, stiprėja audringesni ciklonai. Vieno iš jų slėnis plėsis tolyn į pietryčius, tad jau rytoj mus pasieks savo neramesne vakarine, pietvakarine dalimi.
„Pūs stipresnis šiaurės vakarų vėjas, atmosferos fronto debesys ketvirtadienio rytą ir dienos pradžioje šiaurės rytinius, rytinius rajonus užkabins, šiek tiek ten palaistys, daugiausia dulksnos ir bus miglota. Nakties pradžia bus vėsoka, ypač pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, dieną jau kiek šiltesnis oras iš pietvakarių ir mus pasieks, bus kiek šilčiau, tik rytinėj pusėj bus vėsiausia“, – praneša sinoptikė.
Penktadienio naktis bus stipresniu ir gana žvarbiu šiaurės, šiaurės vakarų vėju. Dieną bus ramiau ramu, be stipresnių vėjų – ir savaitgalį ir kitos savaitės pradžioje.
„Lietaus ar kritulių iki ateinančio antradienio nelaukiame, gali šiek tiek padulksnoti ar su viena kita šlapia snaige šiaurės rytuose, rytuose palyti antradienio dieną“, –.
Nuo penktadienio vėl bus vėsiau – naktimis jau dažnai vyraus nedidelės neigiamos oro temperatūros, dienomis taip pat ne itin sušils, ypač rytais. Šalna gali būti pavojinga, ypač užsidėjusi ant kelio dangos.
„Būkite atsargūs ir dėmesingi vairuodami tamsiuoju paros metu – naktimis šąlant gali būti slidu“, – perspėja E. Latvėnaitė.
Orų prognozė savaitei
Ketvirtadienį, lapkričio 5 d., dienos pradžioje šiek tiek palis šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurės vakarų 8–13 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra dieną 8–12°C.
Penktadienį, lapkričio 6 d., be kritulių. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų naktį 7–12 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį 0–5°C, pajūryje 6–8°C, dieną 6–9°C, vėsiausia rytiniuose rajonuose.
Šeštadienį, lapkričio 7 d., be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių 4–8 m/s, dieną šiauriniuose rajonuose 6–11 m/s. Naktį -3–0°C, pajūryje 4–6°C, dieną 6–9°C, vis dar vėsiausia rytiniuose rajonuose.
Sekmadienį, lapkričio 8 d., be lietaus. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 0–3°C, šilčiausia vakariniam pakraštuke, pajūryje 4–6°C, dieną 5–8°C.
Pirmadienį, lapkričio 9 d., be kritulių. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną pietinių krypčių 4–8 m/s. Naktį -3–0°C, pajūryje 1–4°C, dieną 4–6°C.
Antradienį, lapkričio 10-osios, naktį be lietaus, dieną nedideli krituliai, vyraus lietus, rytiniuose rajonuose jau kartais ir viena kita šlapia snaigė gali įsimaišyti. Vėjas pietų, pietryčių 4–8 m/s. Naktį -3–0°C, pajūryje 1–4°C, dieną 3–5°C.
Trečiadienį, lapkričio 11 d., gali palyti vakariniuose rajonuose. Vėjas pietinių krypčių 3–7 m/s. Naktį -3–0°C, vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 1–3°C, dieną 3–5°C.
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