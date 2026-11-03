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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lenkų orų radarai parodė – štai kada sulauksime sniego

2026-11-03 16:50 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-03 16:50
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Remiantis preliminariomis lenkų orų radarų prognozėmis, lapkričio viduryje kai kur Lietuvoje gali iškristi sniegas. Artimiausiomis dienomis šalyje numatomi debesuoti orai, kitą savaitę – kai kur krituliai, o dar vėliau galime sulaukti ir sniego.

Ilgalaikė orų prognozė (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (20)

Remiantis preliminariomis lenkų orų radarų prognozėmis, lapkričio viduryje kai kur Lietuvoje gali iškristi sniegas. Artimiausiomis dienomis šalyje numatomi debesuoti orai, kitą savaitę – kai kur krituliai, o dar vėliau galime sulaukti ir sniego.

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Kaip rodo lenkų orų radarai, artimiausiomis dienomis (lapkričio 4–10 dienomis) gausesnių kritulių nenumatoma – gali vyrauti debesuoti orai.

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Štai kada galime sulaukti sniego

Nuo lapkričio 11 d. (kitos savaitės trečiadienio) Lietuvos gyventojai gali sulaukti ir lietaus. Vietomis palyti gali ir lapkričio 12–15 dienomis.

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O lapkričio 16 d. rytinėse ir pietrytinėse Lietuvos gyvenvietėse gyventojai galbūt sulauks ir sniego.

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Šiek tiek sniego galima sulaukti ir lapkričio 17 dieną, numato ilgalaikė lenkų orų radarų prognozė.

Savaitės orų prognozė

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė pranešė, kokie orai laukia artimiausiomis dienomis.

Antradienį, lapkričio 3 d. protarpiais palis – naktį daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dienos pradžioje šiek tiek palis ne tik vakariniuose, bet ir pietvakariniuose rajonuose.

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Naktį ir rytą rūkai drieksis, tirštesni vakarinėje, pietvakarinėje Lietuvos pusėje. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną šiaurės vakarų 4–8 m/s, pajūryje 6–11 m/s.

Naktį 1–6°C, šilčiausia vakariniam pakraštuke, pajūryje 7–9°C, dieną 7–10°C, šilčiausia pajūryje ir pietvakariniuose rajonuose.

Trečiadienį, lapkričio 4 d. be lietaus. Vėjas naktį šiaurės, šiaurės vakarų, dieną šiaurės vakarų 3–7 m/s, dieną pajūryje 5–10 m/s. Naktį –2 +3°C, vėsiausia rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose, pajūryje 4–8°C, dieną +5–9°C, vėsiausia rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose.

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Ketvirtadienį, lapkričio 5 d. šiek tiek palis tik šiaurės rytiniam pakraštuke. Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų, dieną šiaurės vakarų 7–12 m/s, dieną gūsiai 14 m/s, pajūryje gūsiai iki 16 m/s. Naktį +1–6°C, šalčiausia nakties pradžioje, pajūryje +7–9°C, dieną +8–12°C.

Penktadienį, lapkričio 6 d. be kritulių. Vėjas šiaurės vakarų naktį 7–12 m/s, gūsiai 14 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 0–3°C, pajūryje 5–7°C, dieną 6–9°C, vėsiausia rytuose, šiaurės rytuose. 2 +3°C, šalčiausia rytuose, šiaurės rytuose, vakariniuose rajonuose plius 4–6°C, pajūryje 7–9°C, dieną 7–9°C.

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Šeštadienį, lapkričio 7 d. be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių naktį 6–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį nuo –1 iki +4°C, šalčiausia rytinėje Lietuvos pusėje, vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 5–7°C, dieną 7–9°C.

Sekmadienį, lapkričio 8 d. be lietaus. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį –2 iki +3°C, šilčiausia vakariniam pakraštuke, pajūryje 5–7°C, dieną 6–9°C.

Pirmadienį, lapkričio 9 d. be kritulių. Vėjas nepastovus 2-6 m/s. Naktį –3 iki +2°C, dieną 4–7°C.

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