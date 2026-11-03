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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvą užgrius orų pokyčiai ir šaltukas: ar pirmasis sniegas jau pakeliui?

2026-11-03 10:30 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-03 10:30
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Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė pranešė, kokie orai laukia ateinančiomis dienomis. Pasak sinoptikės, virš Šiaurės Europos stiprėja anticiklonas Klaus, atnešantis ramius ir sausus orus. Nors ketvirtadienį kai kuriose Lietuvos dalyse prognozuojami šiek tiek neramesni orai, šios savaitės pabaiga ir kitos savaitės pradžia numatoma be kritulių. Ar Lietuvoje sulauksime ir pirmojo sniego ar snaigių?

Orai, rudeniški orai, orų prognozė (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (20)

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė pranešė, kokie orai laukia ateinančiomis dienomis. Pasak sinoptikės, virš Šiaurės Europos stiprėja anticiklonas Klaus, atnešantis ramius ir sausus orus. Nors ketvirtadienį kai kuriose Lietuvos dalyse prognozuojami šiek tiek neramesni orai, šios savaitės pabaiga ir kitos savaitės pradžia numatoma be kritulių. Ar Lietuvoje sulauksime ir pirmojo sniego ar snaigių?

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Sinoptikė E. Latvėnaitė rašo, kad antradienio naktį Lietuvą pasiekė šaltasis ciklono Oda atmosferos frontas. Nors savaitės vidury Lietuvą pasieks ramesni orai, ketvirtadienį kai kuriose Lietuvos dalyse galima tikėtis stipresnio vėjo.

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FOTOGALERIJA. Audringi rudens orai Lietuvoje

„Tik pajūryje ir vakariniam pakraštuke palijo, nes čia jau savo rytiniu pakraščiu prisiglaudė ciklono, vardu Oda, slėnis su konverguojančių srautų frontu. Vis dar vėsesnis oras iš šiaurės brausis, tad naktimis bus vėsoka, dienomis irgi menkai tesušils.

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Antradienio naktį mus pasieks šio ciklono šaltasis atmosferos frontas, vėl kiek palaistys, vėl daugiausia vakarinius, šiaurės vakarinius rajonus, rūkai daug kur nusidrieks, gal tik rytinių, pietrytinių rajonų nepasieks“, – rašė sinoptikė.

Ketvirtadienį pūs stiprokas vėjas

Vėliau Lietuvą turėtų pasiekti anticiklonas Klaus, kurio „ramioje ir sausesnėje“ dalyje trečiadienį turėtų atsidurti ir Lietuva, rašo E. Latvėnaitė.

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„Su ramiais, sausais orais virš Šiaurės Europos stiprėja, vėliau link Vidurio Europos plėsis anticiklonas, vardu Klaus.

Trečiadienį mes būsime gana ramioje ir sausesnėje jo rytinėje dalyje. Bet nuo ketvirtadienio iš šiaurės, šiaurės rytų stiprės ir link Rytų Europos plėsis neramesnis ciklono slėnis“, – rašė E. Latvėnaitė.

„Lietus, krituliai kris toliau nuo mūsų – rytuose, šiaurės rytuose, pas mus bus sausiau, gal tik šiaurės rytinį pakraštuką kartais lietus užkabins“, – tęsė ji.

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(32 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rudeniški orai

Pasak sinoptikės, ketvirtadienį Lietuvą gali pasiekti stipresnis vėjas, tačiau savaitės pabaigoje numatomi ramesni orai.

„Ketvirtadienį jau pūs stiprokas šiaurės vakarų vėjas, bet didesnę Lietuvos dalį iš pietų, pietvakarių kiek šiltesnis oras pasieks. Tik trumpam, nes vėliau vėl kiek atvės, ypač giedresnėmis naktimis.

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Antra savaitės pusė, savaitės pabaiga ir kitos savaitės pradžia bus be kritulių. Tad paskutinis rudens mėnuo kol kas prasidėjo gana draugiškai...“ – rašė sinoptikė.

Savaitės orų prognozė

Antradienį, lapkričio 3 d. protarpiais palis – naktį daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dienos pradžioje šiek tiek palis ne tik vakariniuose, bet ir pietvakariniuose rajonuose.

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Naktį ir rytą rūkai drieksis, tirštesni vakarinėje, pietvakarinėje Lietuvos pusėje. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną šiaurės vakarų 4–8 m/s, pajūryje 6–11 m/s.

Naktį 1–6°C, šilčiausia vakariniam pakraštuke, pajūryje 7–9°C, dieną 7–10°C, šilčiausia pajūryje ir pietvakariniuose rajonuose.

Trečiadienį, lapkričio 4 d. be lietaus. Vėjas naktį šiaurės, šiaurės vakarų, dieną šiaurės vakarų 3–7 m/s, dieną pajūryje 5–10 m/s. Naktį –2 +3°C, vėsiausia rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose, pajūryje 4–8°C, dieną +5–9°C, vėsiausia rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose.

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Ketvirtadienį, lapkričio 5 d. šiek tiek palis tik šiaurės rytiniam pakraštuke. Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų, dieną šiaurės vakarų 7–12 m/s, dieną gūsiai 14 m/s, pajūryje gūsiai iki 16 m/s. Naktį +1–6°C, šalčiausia nakties pradžioje, pajūryje +7–9°C, dieną +8–12°C.

Penktadienį, lapkričio 6 d. be kritulių. Vėjas šiaurės vakarų naktį 7–12 m/s, gūsiai 14 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 0–3°C, pajūryje 5–7°C, dieną 6–9°C, vėsiausia rytuose, šiaurės rytuose. 2 +3°C, šalčiausia rytuose, šiaurės rytuose, vakariniuose rajonuose plius 4–6°C, pajūryje 7–9°C, dieną 7–9°C.

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Šeštadienį, lapkričio 7 d. be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių naktį 6–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį nuo –1 iki +4°C, šalčiausia rytinėje Lietuvos pusėje, vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 5–7°C, dieną 7–9°C.

Sekmadienį, lapkričio 8 d. be lietaus. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį –2 iki +3°C, šilčiausia vakariniam pakraštuke, pajūryje 5–7°C, dieną 6–9°C.

Pirmadienį, lapkričio 9 d. be kritulių. Vėjas nepastovus 2-6 m/s. Naktį –3 iki +2°C, dieną 4–7°C.

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