Pavojingas reiškinys pasiekė Lietuvą: paaiškėjo, kas jį sukėlė

Padidėjusi teršalų (KD10 ir KD2,5) koncentracija buvo stebima ir kitų šalies miestų stotyse, įrengtose prie intensyvaus eismo gatvių.
„Spalio 30 d. – lapkričio 2 d. šalyje vyraus vidutiniškai palankios meteorologinės sąlygos teršalų išsisklaidymui, tačiau jų koncentracijos ribinių verčių viršijimo tikimybė išlieka nedidelė“, – skelbiama pranešime.
Orų prognozė
Sinoptikai sako, kad pirmadienio dieną vietomis, didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose, truputį palis. Vėjas bus nepastovios krypties, silpnas. Temperatūra sieks 6–11 laipsnių šilumos.
Antradienį vietomis nedidelis lietus, dulksna. Naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį sieks nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos, pajūryje bus 5–7 laipsniai šilumos, dieną sušils iki 6–11 laipsnių šilumos.
Trečiadienį be žymesnio lietaus. Vėjas naktį šiaurinių krypčių, dieną šiaurės vakarų, vakarų, 4–9 m/s.
Temperatūra naktį sieks nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos, dieną bus šilčiau: 5–10 laipsnių šilumos.
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