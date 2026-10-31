Iš sinoptikų – naujausia žinia, koks bus Vėlinių savaitgalis

Kaip skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (Meteo.lt), šeštadienį vietomis palis, vyraus nedidelis lietus, dulksna. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 7–12 laipsnių šilumos.
Sekmadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį šiaurės, šiaurės rytų, 5–10 m/s, dieną šiaurinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 2–7, dieną 5–10 laipsnių šilumos.
Pirmadienio dieną kai kur truputį palis. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 1–6, dieną 6–11 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 30 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 18 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Nemune ties Smalininkais – iki 43 cm, Šušvėje ties Josvainiais – iki 33 cm, Nemune ties Lampėdžiais ir Panemune – iki 21 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse 7–13, ežeruose – 7–12, Kuršių mariose – 8–9, Baltijos jūroje – 10–12 laipsnių šilumos.
Įspėja dėl padidėjusios oro taršos
Aplinkos apsaugos agentūra informuoja, kad spalio 29 d. Vilniaus Žirmūnų oro kokybės tyrimų stotyje užfiksuotas kietųjų dalelių (KD10) paros ribinės vertės viršijimas.
Padidėjusi teršalų (KD10 ir KD2,5) koncentracija buvo stebima ir kitų šalies miestų stotyse, įrengtose prie intensyvaus eismo gatvių. Spalio 30 d. – lapkričio 2 d. šalyje vyraus vidutiniškai palankios meteorologinės sąlygos teršalų išsisklaidymui, tačiau jų koncentracijos ribinių verčių viršijimo tikimybė išlieka nedidelė.
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