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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikai įspėja dėl pavojingo orų reiškinio: štai kas laukia jau netrukus

2026-11-02 07:50 / šaltinis: Meteo.lt
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2026-11-02 07:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Artimiausimis dienomis Lietuvoje vyraus kontrastingi orai, praneša sinoptikai.

Artimiausimis dienomis Lietuvoje vyraus kontrastingi orai, praneša sinoptikai.

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Pateikiame naujausią meteo.lt prognozę: 

Pirmadienį numatomas vėjas nepastovios krypties, silpnas. Temperatūra dieną 6–11 laipsnių šilumos.

Antradienį vietomis nedidelis lietus, dulksna. Naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos, pajūryje 5–7 laipsniai šilumos, dieną 6–11 laipsnių šilumos.

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Trečiadienį be žymesnio lietaus. Vėjas naktį šiaurinių krypčių, dieną šiaurės vakarų, vakarų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos, dieną 5–10 laipsnių šilumos.

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(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo sostinėje

Hidrologinė situacija

Spalio 30 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 18 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Nemune ties Smalininkais – iki 43 cm, Šušvėje ties Josvainiais – iki 33 cm, Nemune ties Lampėdžiais ir Panemune – iki 21 cm.

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Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.

Vandens temperatūra upėse 7–13, ežeruose – 7–12, Kuršių mariose – 8–9, Baltijos jūroje – 10–12 laipsnių šilumos.

Aplinkos apsaugos agentūra informuoja, kad spalio 29 d. Vilniaus Žirmūnų oro kokybės tyrimų stotyje užfiksuotas kietųjų dalelių (KD10) paros ribinės vertės viršijimas. Padidėjusi teršalų (KD10 ir KD2,5) koncentracija buvo stebima ir kitų šalies miestų stotyse, įrengtose prie intensyvaus eismo gatvių. Spalio 30 d. – lapkričio 2 d. šalyje vyraus vidutiniškai palankios meteorologinės sąlygos teršalų išsisklaidymui, tačiau jų koncentracijos ribinių verčių viršijimo tikimybė išlieka nedidelė.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

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