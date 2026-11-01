Sinoptikai turi žinių apie artėjančias dienas: įvardijo, kur sulauksime lietaus

Antradienį vietomis nedidelis lietus, dulksna. Naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos, pajūryje 5–7 laipsniai šilumos, dieną 6–11 laipsnių šilumos.
Trečiadienį be žymesnio lietaus. Vėjas naktį šiaurinių krypčių, dieną šiaurės vakarų, vakarų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos, dieną 5–10 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 30 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 18 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Nemune ties Smalininkais – iki 43 cm, Šušvėje ties Josvainiais – iki 33 cm, Nemune ties Lampėdžiais ir Panemune – iki 21 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse 7–13, ežeruose – 7–12, Kuršių mariose – 8–9, Baltijos jūroje – 10–12 laipsnių šilumos.
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