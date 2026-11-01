Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Pasaulį drebina rekordinis „El Ninjo“: pranašauja, kad ekstremalūs reiškiniai tęsis bent iki 2027 m.

2026-11-01 16:30 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-01 16:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

„El Ninjo“ reiškinys stiprėja jau keletą mėnesių ir jau dabar daro didelį poveikį pasauliniams oro sąlygų modeliams, skelbia BBC. Jau dabar kai kurios šalys susiduria su sausromis, potvyniais ir karščio bangomis, tačiau tai dar ne viskas. Manoma, kad „El Ninjo“ dar labiau stiprės, stiprės ekstremalūs reiškiniai.

2016-ųjų „El Ninjo“ gali pasikartoti (nuotr. usgs.gov) (nuotr. gamintojo)
GALERIJA (20)

„El Ninjo“ reiškinys stiprėja jau keletą mėnesių ir jau dabar daro didelį poveikį pasauliniams oro sąlygų modeliams, skelbia BBC. Jau dabar kai kurios šalys susiduria su sausromis, potvyniais ir karščio bangomis, tačiau tai dar ne viskas. Manoma, kad „El Ninjo“ dar labiau stiprės, stiprės ekstremalūs reiškiniai.

REKLAMA
0

Manoma, kad ir taip rekordinis „El Ninjo“ dar labiau sustiprės ir tęsis bent iki 2027 m.

Minėtas portalas surinko penkis pavyzdžius, kaip „El Ninjo“ jau jaučiamas visame pasaulyje.

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Audringi rudens orai Lietuvoje

TAIP PAT SKAITYKITE:

Indonezija kovoja su žiauriausiu miškų gaisrų sezonu nuo 2015 m.

Indonezija, kur „El Ninjo“ metu paprastai būna sausiau ir karščiau, kovoja su žiauriausiu miškų gaisrų sezonu nuo 2015 m. Nuo sausio šiais metais sudegė mažiausiai 895 657 hektarai žemės. Tai daugiau nei dvigubai viršija plotą, sudegusį pernai, kai „El Ninjo“ nebuvo.

REKLAMA
REKLAMA

Dėl miškų gaisrų visoje Indonezijoje uždarytos mokyklos, yra į ligonines paguldytų žmonių. Milijonai buvo priversti kvėpuoti nuodingais dūmais, apie 175 000 žmonių susirgo kvėpavimo takų ligomis.

REKLAMA

Rytų Ramiajame vandenyne siaučia uraganai

Rytų Ramiajame vandenyne, kur „El Ninjo“ paprastai sustiprina uraganų aktyvumą, iki šiol sezonas buvo labai aktyvus. Iš viso užregistruota 22 pavadintos audros ir 12 uraganų, tarp jų – 10 didelių uraganų.

Šis skaičius jau viršija skaičių, kuris paprastai susidaro per visą vidutinį sezoną, o iki jo pabaigos liko dar du mėnesiai.

REKLAMA
REKLAMA

Čia „El Ninjo“ sukuria palankias sąlygas – aukštesnę vandenyno temperatūrą ir silpnesnius vėjus aukštuose atmosferos sluoksniuose, todėl audroms lengviau stiprėti.

Uraganas „Polo“ yra vienas iš tokių pavyzdžių. Uraganas sparčiai sustiprėjo, sukeldamas 285 km/h stiprumo vėjo gūsius, kuriuos skatino itin šiltas vanduo, susidaręs dėl „El Ninjo“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Anksčiau rugsėjo mėnesį dėl išskirtinio vandenyno šilumos susidariusi energija sukėlė tris vienu metu siautusius uraganus centrinėje ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje: „Lowell“, „Karina“ ir „Marie“.

Atlanto vandenyno uraganų sezonas tebėra keistai ramus

Tuo pačiu metu Atlanto vandenynas tebėra keistai ramus. Buvo tik vienas uraganas „Isaias“, kuris pasiekė Floridos Panhandlo ir Alabamos krantus. Tai buvo vėliausiai susiformavęs uraganas per visą palydovų stebėjimo laikotarpį (nuo 1960-ųjų). Iki šių metų rekordas buvo rugsėjo 11 d., pasiektas 2002 ir 2013 metais.

REKLAMA

Vidutiniškai per sezoną iki šio laiko būtų buvę 10 pavadintų audrų, penki uraganai ir du dideli uraganai. Tačiau šiais metais buvo tik aštuonios tropinės audros.

Sumažėjęs musoninių lietų kiekis kelia grėsmę Indijos žemės ūkiui

Sausesnės ir šiltesnės oro sąlygos įsigalėjo ir Indijoje, kur esminių musoninių liūčių kiekis buvo 13 proc. mažesnis už vidurkį. Nors Indijos meteorologijos departamentas tai vis dar laiko „normaliu“ reiškiniu, bendras vidurkis neatspindi lietaus kiekio skirtumų skirtingose Indijos vietovėse.

REKLAMA

Nors centrinėje Indijoje kritulių kiekis atitiko įprastą lygį, rytinėje ir šiaurės rytinėje dalyse buvo apie 26 proc. sausiau nei vidutiniškai, todėl ten susidarė „išskirtinė“ sausra. Pietinėse Indijos valstijose buvo 24 proc. sausiau nei vidutiniškai.

Net ten, kur kritulių kiekis buvo artimesnis vidurkiui, lietus nelijo nuolat, kaip būdinga musonų sezonui, o vietoj to vyko kaita tarp ilgų sausų laikotarpių ir ekstremalių liūčių.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Indijai įtaką daro įvairūs oro reiškiniai, galintys paveikti musonų sezoną, todėl mokslininkai teigia, kad „El Ninjo“ galėjo būti ne vienintelis veiksnys.

Stiprūs taifūnai siaubia Rytų Kiniją ir Japoniją

Toliau į vakarus Ramiajame vandenyne aktyvus sezonas buvo ir rytinėje Kinijoje bei Japonijoje, kur audros, tarp jų „Maysak“ ir „Dujuan“, neseniai sukėlė plačius potvynius ir nuošliaužas.

REKLAMA

Pasak Japonijos meteorologijos agentūros, vakariniame Ramiajame vandenyne susiformavo 10 tropinių ciklonų – tai didžiausias skaičius per vieną sezoną nuo 1966 m.

„El Ninjo“ metu šiltesnis Ramusis vandenynas keičia vėjų srautus, o tai reiškia, kad ciklonai dažniau susidaro toliau į rytus, toliau nuo Japonijos ir rytinės Kinijos.

REKLAMA

Tačiau tai reiškia, kad audros turi didesnį atstumą ir daugiau laiko maitintis šiltesniais vandenimis, kaupdamos energiją, kad taptų intensyvesniais taifūnais, kol pasiekia krantą.

Mokslininkai mano, kad šiais metais greičiausiai susidarys dar daugiau taifūnų, galinčių turėti tolesnį poveikį Japonijai ar rytinei Kinijai.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų