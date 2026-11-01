Pasaulį drebina rekordinis „El Ninjo“: pranašauja, kad ekstremalūs reiškiniai tęsis bent iki 2027 m.

Manoma, kad ir taip rekordinis „El Ninjo“ dar labiau sustiprės ir tęsis bent iki 2027 m.
Minėtas portalas surinko penkis pavyzdžius, kaip „El Ninjo“ jau jaučiamas visame pasaulyje.
Indonezija kovoja su žiauriausiu miškų gaisrų sezonu nuo 2015 m.
Indonezija, kur „El Ninjo“ metu paprastai būna sausiau ir karščiau, kovoja su žiauriausiu miškų gaisrų sezonu nuo 2015 m. Nuo sausio šiais metais sudegė mažiausiai 895 657 hektarai žemės. Tai daugiau nei dvigubai viršija plotą, sudegusį pernai, kai „El Ninjo“ nebuvo.
Dėl miškų gaisrų visoje Indonezijoje uždarytos mokyklos, yra į ligonines paguldytų žmonių. Milijonai buvo priversti kvėpuoti nuodingais dūmais, apie 175 000 žmonių susirgo kvėpavimo takų ligomis.
Rytų Ramiajame vandenyne siaučia uraganai
Rytų Ramiajame vandenyne, kur „El Ninjo“ paprastai sustiprina uraganų aktyvumą, iki šiol sezonas buvo labai aktyvus. Iš viso užregistruota 22 pavadintos audros ir 12 uraganų, tarp jų – 10 didelių uraganų.
Šis skaičius jau viršija skaičių, kuris paprastai susidaro per visą vidutinį sezoną, o iki jo pabaigos liko dar du mėnesiai.
Čia „El Ninjo“ sukuria palankias sąlygas – aukštesnę vandenyno temperatūrą ir silpnesnius vėjus aukštuose atmosferos sluoksniuose, todėl audroms lengviau stiprėti.
Uraganas „Polo“ yra vienas iš tokių pavyzdžių. Uraganas sparčiai sustiprėjo, sukeldamas 285 km/h stiprumo vėjo gūsius, kuriuos skatino itin šiltas vanduo, susidaręs dėl „El Ninjo“.
Anksčiau rugsėjo mėnesį dėl išskirtinio vandenyno šilumos susidariusi energija sukėlė tris vienu metu siautusius uraganus centrinėje ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje: „Lowell“, „Karina“ ir „Marie“.
Atlanto vandenyno uraganų sezonas tebėra keistai ramus
Tuo pačiu metu Atlanto vandenynas tebėra keistai ramus. Buvo tik vienas uraganas „Isaias“, kuris pasiekė Floridos Panhandlo ir Alabamos krantus. Tai buvo vėliausiai susiformavęs uraganas per visą palydovų stebėjimo laikotarpį (nuo 1960-ųjų). Iki šių metų rekordas buvo rugsėjo 11 d., pasiektas 2002 ir 2013 metais.
Vidutiniškai per sezoną iki šio laiko būtų buvę 10 pavadintų audrų, penki uraganai ir du dideli uraganai. Tačiau šiais metais buvo tik aštuonios tropinės audros.
Sumažėjęs musoninių lietų kiekis kelia grėsmę Indijos žemės ūkiui
Sausesnės ir šiltesnės oro sąlygos įsigalėjo ir Indijoje, kur esminių musoninių liūčių kiekis buvo 13 proc. mažesnis už vidurkį. Nors Indijos meteorologijos departamentas tai vis dar laiko „normaliu“ reiškiniu, bendras vidurkis neatspindi lietaus kiekio skirtumų skirtingose Indijos vietovėse.
Nors centrinėje Indijoje kritulių kiekis atitiko įprastą lygį, rytinėje ir šiaurės rytinėje dalyse buvo apie 26 proc. sausiau nei vidutiniškai, todėl ten susidarė „išskirtinė“ sausra. Pietinėse Indijos valstijose buvo 24 proc. sausiau nei vidutiniškai.
Net ten, kur kritulių kiekis buvo artimesnis vidurkiui, lietus nelijo nuolat, kaip būdinga musonų sezonui, o vietoj to vyko kaita tarp ilgų sausų laikotarpių ir ekstremalių liūčių.
Indijai įtaką daro įvairūs oro reiškiniai, galintys paveikti musonų sezoną, todėl mokslininkai teigia, kad „El Ninjo“ galėjo būti ne vienintelis veiksnys.
Stiprūs taifūnai siaubia Rytų Kiniją ir Japoniją
Toliau į vakarus Ramiajame vandenyne aktyvus sezonas buvo ir rytinėje Kinijoje bei Japonijoje, kur audros, tarp jų „Maysak“ ir „Dujuan“, neseniai sukėlė plačius potvynius ir nuošliaužas.
Pasak Japonijos meteorologijos agentūros, vakariniame Ramiajame vandenyne susiformavo 10 tropinių ciklonų – tai didžiausias skaičius per vieną sezoną nuo 1966 m.
„El Ninjo“ metu šiltesnis Ramusis vandenynas keičia vėjų srautus, o tai reiškia, kad ciklonai dažniau susidaro toliau į rytus, toliau nuo Japonijos ir rytinės Kinijos.
Tačiau tai reiškia, kad audros turi didesnį atstumą ir daugiau laiko maitintis šiltesniais vandenimis, kaupdamos energiją, kad taptų intensyvesniais taifūnais, kol pasiekia krantą.
Mokslininkai mano, kad šiais metais greičiausiai susidarys dar daugiau taifūnų, galinčių turėti tolesnį poveikį Japonijai ar rytinei Kinijai.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.