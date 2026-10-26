Įspėja apie stichinį reiškinį Lietuvoje: tai įvyks net 5-iose apskrityse

Meteo LT duomenimis, spalio 27-osios naktį pavojingo lygio šalnos prognozuojamos Alytaus, Marijampolės, Kauno, Vilniaus ir Utenos apskrityse.
Tiesa, kol kas prognozuojama, kad jos truks nuo spalio 27 d. vidurnakčio iki spalio 27 d., 8 val. ryto. Kaip tarnyba praneša, naktį dirvos paviršiuje šalnos bus nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio.
Pagal rekomendacijas siūloma apsaugoti jautrius lauko augalus – prieš saulėlydį uždengti juos tinkamais uždangalais.
Sinoptikė informuoja apie lietingus orus
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad sinoptikė Elvyra Latvėnaitė informavo, jog Lietuvoje savaitės pradžioje dar bus lietingų orų, tačiau vėliau kritulių mažės. Vis dėlto pajūryje stipresnis vėjas ir lietus išsilaikys ilgiau. Nuo antradienio orai taps sausesni, tačiau į šalį plūs vėsesnis oras.
Pasak sinoptikės, ciklonui keliaujant šiauriau, didesnę Europos dalį pasieks ramesni orai, kuriuos lems stiprėjantis anticiklonas Idris. Lietuvoje taip pat palaipsniui įsivyraus sausesni orai.
„Uraganas, vardu Boelo šiaurinę Europos dalį labai stipriais ar uraganiniais vėjais gąsdinęs, lietumi laistęs ir dideles bangas šiaušęs, mus pasiekė savo ramesne, pietrytine dalimi.
Tad mums vėl pasisekė, tik pajūris vėl labiausiai kentėjo, dar ir pirmadienį kentės.
Jau šį vakarą pajūrį pasiekę šaltojo atmosferos fronto debesys tolyn į rytus keliaus, palaipsniui visus laistys“, – rašė E. Latvėnaitė.
Anot sinoptikės, pirmadienį lietus daugiausia lankysis rytiniuose šalies rajonuose ir pajūryje.
„Rytą ir dienos pradžioje daugiau lis rytiniuose rajonuose ir pajūryje. Pajūryje, labiau tikėtina Kuršių nerijoje, rytą ir dieną perkūnija gali sudundėti“, – prognozavo ji.
Nuo antradienio Lietuvoje orai ims rimti. Tiesa, kartu į šalį skverbsis vis vėsesnis oras iš šiaurės ir šiaurės vakarų.
„Kadangi ciklonas keliaus šiauriau, tad didesnės Europos dalies jis neužkabins, ten stiprės sausesnis, ramesnis anticiklonas, vardu Idris.
Dalį Lietuvos jis savo ramesne vakarine, pietvakarine dalimi pasieks, tik pajūryje vis dar kiek stipresnis vėjas pūs.
Vis vėsesnis oras iš šiaurės, šiaurės vakarų brausis, tad giedresnės ir ramesnės antradienio ir trečiadienio naktys bus jau gerokai vėsesnės, ypač rytinėje ir pietinėje Lietuvos pusėje – čia vėl neigiamų temperatūrų dirvos paviršiuje sulauksim“, – teigė sinoptikė.
Savaitės orų prognozė
Pirmadienį, spalio 26 d., naktį lietaus debesys iš vakarų slinks į rytus. Rytą daugiau lis rytiniuose rajonuose, o vakariniame šalies pakraštyje trumpai palis, galima perkūnija ar nedidelės ledo kruopos. Dieną protarpiais lis daugiausia vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose, Kuršių nerijoje gali nugriaudėti perkūnija. Naktį pūs pietų vėjas, 7–12 m/s, vakariniuose rajonuose gūsiai sieks 14 m/s, pajūryje – 15–18 m/s. Dieną pūs pietų, pietvakarių vėjas, 6–11 m/s, pajūryje gūsiai sieks 15 m/s. Naktį temperatūra bus 7–9 °C, dieną – 9–12 °C.
Antradienį, spalio 27 d., naktį ir rytą šiek tiek palis vakariniuose bei šiaurės vakariniuose rajonuose, vėliau lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą rytinėje bei pietinėje šalies dalyje tvyros rūkas. Pūs pietų, pietvakarių vėjas, 4–8 m/s, dieną pajūryje – 7–12 m/s. Naktį temperatūra sieks 1–4 °C, pietiniuose, pietrytiniuose ir rytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje gali būti minus 0–4 laipsniai, o vakariniuose rajonuose bus 5–7 °C. Dieną oras sušils iki 10–13 °C, šilčiausia bus pajūryje.
Trečiadienį, spalio 28 d., lietaus nenumatoma, tačiau naktį ir rytą daug kur nusidrieks rūkas. Pūs pietų, pietryčių vėjas, 4–8 m/s, pajūryje – 7–12 m/s. Naktį temperatūra bus 0–4 °C, pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje gali būti minus 1–4 laipsniai. Vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose temperatūra sieks 5–7 °C, pajūryje – 8–10 °C. Dieną oras sušils iki 12–14 °C.
Ketvirtadienį, spalio 29 d., protarpiais palis, naktį kartu su lietumi kai kur tvyros rūkas, o dieną vietomis maišysis migla. Vėjas bus nepastovios krypties, 4–8 m/s. Naktį rytiniuose rajonuose temperatūra sieks 1–4 °C, vakariniuose – 5–7 °C, pajūryje – 8–10 °C. Dieną oras sušils iki 10–13 °C.
Penktadienį, spalio 30 d., protarpiais palis, daugiausia naktį, o dieną tik kai kur šiek tiek pakrapnos. Naktį ir dieną vietomis tvyros rūkas bei migla. Naktį vėjas bus nepastovios krypties, dieną pūs šiaurinių krypčių vėjas, 3–7 m/s. Naktį temperatūra sieks 3–8 °C, dieną – 8–11 °C.
Šeštadienį, spalio 31 d., ženklesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą daug kur tvyros rūkas, dieną vietomis išliks miglota. Pūs šiaurinių krypčių vėjas, 4–8 m/s. Naktį temperatūra bus 2–7 °C, dieną – 8–11 °C.
Sekmadienį, lapkričio 1 d., ženklesnio lietaus taip pat nenumatoma. Naktį ir rytą daug kur drieksis rūkas, dieną kai kur išliks miglota. Naktį pūs šiaurinių krypčių vėjas, 2–6 m/s, dieną – 4–8 m/s. Naktį temperatūra sieks 0–5 °C, dieną – 7–9 °C.
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