Sinoptikė perspėja dėl orų: Europą užgrius galingas ciklonas

Naujausia savaitgalio bei ateinančios savaitės prognoze pasidalijo sinoptikė Elvyra Latvėnaitė.
Šeštadienis: ramesnė ciklono „Austen“ pusė ir horizonte kylančios naujos audros
Šeštadienį jau gerokai nusilpęs ciklonas „Austen“ pasieks Daniją, o Lietuva atsidurs sausesnėje ir ramiausioje jo rytinėje dalyje, kur pūs tik kiek stipresnis pietryčių vėjelis. Naktis bus vėsesnė, ypač pietrytinėje bei rytinėje šalies pusėje, tačiau dieną temperatūra pakils vienu kitu laipsniu daugiau nei penktadienį, o lietaus jau nenumatoma.
„Bet šeštadienį dar vienas uraganas, taip vadinamas „bomb cyclone“ vardu Boleo niokos Airiją ir Jungtinę Karalystę, sekmadienio naktį dar labiau išsiplės ir į pietus ir į rytus, link Skandinavijos“, – perspėja E. Latvėnaitė.
Sekmadienis ir pirmadienis: stiprėjantys vėjai, lietus, perkūnijos ir nedideli ledėkai
Dėl virš Britų salyno ir Skandinavijos siautėjančių procesų permainos pasieks ir mus. Sekmadienį šalį pasieks mažiau audringa rytinė ciklono „Boleo“ dalis, tačiau šalyje įpūs stiproki, o pajūryje – dar stipresni pietų bei pietryčių vėjai. Lietaus debesys pajūrį pasieks tik pavakare, o po vėsokos nakties dieną oras dar spės kiek daugiau sušilti.
Pasak sinoptikės, ateinančios savaitės pradžia bus itin vėjuota, kadangi šiaurės vakaruose veikiantis „ciklonų katilas“ gamins vis naujas audras.
„Nuo pirmadienio jau dažniau, kartais ir daugiau palis, o pirmadienį net su perkūnija ir nedideliais ledėkais, nes dar vėsesnis oras iš šiaurės, šiaurės rytų brausis“, – sako sinoptikė.
Lietuvai vėl pasiseks išvengti pačių didžiausių nuniokojimų, nes šalis pateks į ramesnę pietrytinę bei pietinę sistemų dalį, tačiau stipresni vėjai, ypač pajūryje, išliks.
Savaitės vidurys ir pabaiga: šiltesnė vidurio banga ir vėsesnis savaitgalis
Antrojoje savaitės pusėje orai šiek tiek pasikeis. Remiantis dabartiniais duomenimis, šiek tiek šiltesnis bus savaitės vidurys, o savaitės pabaigoje turėtume sulaukti dar vėsesnių, tačiau jau sausesnių orų.
Orų prognozė
Šeštadienį, spalio 24 d. be lietaus, naktį ir rytą rytiniam pakraštuke rūkas nusidrieks. Vėjas pietų, pietryčių naktį 5-10 m/s, dieną 7-12 m/s, pajūryje gūsiai 14 m/s. Naktį 3-7°C, vėsiausia rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose, dieną 12-14°C.
Sekmadienį, spalio 25-osios naktį ir dienos pradžioje be lietaus, naktį ir rytą rytiniuose rajonuose rūkai nusidrieks. Popietę pradės lyti pajūryje, vėliau, vakare lis ir vakariniuose rajonuose. Vėjas pietų, pietryčių 7-12 m/s, gūsiai 15-17 m/s, pajūryje 18-20 m/s. Naktį 3-7°C, vėsiausia rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose, dieną 12-14°C.
Pirmadienį, spalio 26-osios naktį lis daug kur, vakariniuose rajonuose gausiau, čia gali perkūnija sudundėti ir ledo kruopos pabirti, dieną protarpiais lietus, gausesnis vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose ir rytiniam pakraštuke. Vėjas naktį pietų, dieną pietų, pietvakarių 7-12 m/s, naktį gūsiai gūsiai 15-18 m/s, stipresnis vakariniuose rajonuose, dieną pajūryje gūsiai 15-17 m/s. Naktį 7-9°C, dieną 9-11°C.
Antradienį, spalio 27-osios naktį šiek tiek palis vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną be lietaus. Vėjas pietų, pietvakarių naktį 6-11 m/s, dieną 4-8 m/s. Naktį 3-6°C, šilčiausia vakariniuose rajonuose 7-6°C, dieną 9-12°C, šilčiausia pajūryje.
Trečiadienį, spalio 28 -osios naktį ir dienos pradžioje be lietaus, įdienojus protarpiais palis- lietaus debesys iš vakarų slinks tolyn per Lietuvą. Vėjas naktį pietų, dieną pietvakarių 7-12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 5-10°C, vėsiausia pietrytiniuose rajonuose, dieną 10-13°C.
Ketvirtadienį, spalio 29 d. protarpiais palis, daugiausia naktį ir rytą. Vėjas pietvakarių 7-12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 5-10°C,šilčiausia pajūryje, dieną 8-12°C.
Penktadienį, spalio 30 d. protarpiais kai kur palis, daugiausia dieną. Vėjas naktį vakarų, dieną šiaurės vakarų 6-11 m/s, pajūryje 8-13 m/s. Naktį 3-8°C, dieną 8-12°C.
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