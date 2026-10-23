Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikė perspėja dėl orų: Europą užgrius galingas ciklonas

2026-10-23 21:04 / šaltinis: Made In Vilnius
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-23 21:04
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šalyje po truputį įsigali ramesnė, nors ir vėjuota diena, o štai šiaurės vakarinė Europos dalis sulaukė didelių išbandymų. Kaip pažymi sinoptikė Elvyra Latvėnaitė, Europą su stipriais vėjais ir negandomis gąsdina ciklonas, vardu Austen, o jam ant kulnų lipa dar vienas galingas ginklas – „bomb cyclone“ vardu Boleo.

Audringi rudens orai Lietuvoje Andrius Ufartas/ELTA
GALERIJA (20)

Šalyje po truputį įsigali ramesnė, nors ir vėjuota diena, o štai šiaurės vakarinė Europos dalis sulaukė didelių išbandymų. Kaip pažymi sinoptikė Elvyra Latvėnaitė, Europą su stipriais vėjais ir negandomis gąsdina ciklonas, vardu Austen, o jam ant kulnų lipa dar vienas galingas ginklas – „bomb cyclone“ vardu Boleo.

REKLAMA
0

Naujausia savaitgalio bei ateinančios savaitės prognoze pasidalijo sinoptikė Elvyra Latvėnaitė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šeštadienis: ramesnė ciklono „Austen“ pusė ir horizonte kylančios naujos audros

Šeštadienį jau gerokai nusilpęs ciklonas „Austen“ pasieks Daniją, o Lietuva atsidurs sausesnėje ir ramiausioje jo rytinėje dalyje, kur pūs tik kiek stipresnis pietryčių vėjelis. Naktis bus vėsesnė, ypač pietrytinėje bei rytinėje šalies pusėje, tačiau dieną temperatūra pakils vienu kitu laipsniu daugiau nei penktadienį, o lietaus jau nenumatoma.

REKLAMA
REKLAMA

„Bet šeštadienį dar vienas uraganas, taip vadinamas „bomb cyclone“ vardu Boleo niokos Airiją ir Jungtinę Karalystę, sekmadienio naktį dar labiau išsiplės ir į pietus ir į rytus, link Skandinavijos“, – perspėja E. Latvėnaitė.

REKLAMA

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Audringi rudens orai Lietuvoje

Sekmadienis ir pirmadienis: stiprėjantys vėjai, lietus, perkūnijos ir nedideli ledėkai

Dėl virš Britų salyno ir Skandinavijos siautėjančių procesų permainos pasieks ir mus. Sekmadienį šalį pasieks mažiau audringa rytinė ciklono „Boleo“ dalis, tačiau šalyje įpūs stiproki, o pajūryje – dar stipresni pietų bei pietryčių vėjai. Lietaus debesys pajūrį pasieks tik pavakare, o po vėsokos nakties dieną oras dar spės kiek daugiau sušilti.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak sinoptikės, ateinančios savaitės pradžia bus itin vėjuota, kadangi šiaurės vakaruose veikiantis „ciklonų katilas“ gamins vis naujas audras.

„Nuo pirmadienio jau dažniau, kartais ir daugiau palis, o pirmadienį net su perkūnija ir nedideliais ledėkais, nes dar vėsesnis oras iš šiaurės, šiaurės rytų brausis“, – sako sinoptikė.

Lietuvai vėl pasiseks išvengti pačių didžiausių nuniokojimų, nes šalis pateks į ramesnę pietrytinę bei pietinę sistemų dalį, tačiau stipresni vėjai, ypač pajūryje, išliks.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Savaitės vidurys ir pabaiga: šiltesnė vidurio banga ir vėsesnis savaitgalis

Antrojoje savaitės pusėje orai šiek tiek pasikeis. Remiantis dabartiniais duomenimis, šiek tiek šiltesnis bus savaitės vidurys, o savaitės pabaigoje turėtume sulaukti dar vėsesnių, tačiau jau sausesnių orų.

Orų prognozė

Šeštadienį, spalio 24 d. be lietaus, naktį ir rytą rytiniam pakraštuke rūkas nusidrieks. Vėjas pietų, pietryčių naktį 5-10 m/s, dieną 7-12 m/s, pajūryje gūsiai 14 m/s. Naktį 3-7°C, vėsiausia rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose, dieną 12-14°C.

REKLAMA

Sekmadienį, spalio 25-osios naktį ir dienos pradžioje be lietaus, naktį ir rytą rytiniuose rajonuose rūkai nusidrieks. Popietę pradės lyti pajūryje, vėliau, vakare lis ir vakariniuose rajonuose. Vėjas pietų, pietryčių 7-12 m/s, gūsiai 15-17 m/s, pajūryje 18-20 m/s. Naktį 3-7°C, vėsiausia rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose, dieną 12-14°C.

Pirmadienį, spalio 26-osios naktį lis daug kur, vakariniuose rajonuose gausiau, čia gali perkūnija sudundėti ir ledo kruopos pabirti, dieną protarpiais lietus, gausesnis vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose ir rytiniam pakraštuke. Vėjas naktį pietų, dieną pietų, pietvakarių 7-12 m/s, naktį gūsiai gūsiai 15-18 m/s, stipresnis vakariniuose rajonuose, dieną pajūryje gūsiai 15-17 m/s. Naktį 7-9°C, dieną 9-11°C.

REKLAMA

Antradienį, spalio 27-osios naktį šiek tiek palis vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną be lietaus. Vėjas pietų, pietvakarių naktį 6-11 m/s, dieną 4-8 m/s. Naktį 3-6°C, šilčiausia vakariniuose rajonuose 7-6°C, dieną 9-12°C, šilčiausia pajūryje.

Trečiadienį, spalio 28 -osios naktį ir dienos pradžioje be lietaus, įdienojus protarpiais palis- lietaus debesys iš vakarų slinks tolyn per Lietuvą. Vėjas naktį pietų, dieną pietvakarių 7-12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 5-10°C, vėsiausia pietrytiniuose rajonuose, dieną 10-13°C.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ketvirtadienį, spalio 29 d. protarpiais palis, daugiausia naktį ir rytą. Vėjas pietvakarių 7-12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 5-10°C,šilčiausia pajūryje, dieną 8-12°C.

Penktadienį, spalio 30 d. protarpiais kai kur palis, daugiausia dieną. Vėjas naktį vakarų, dieną šiaurės vakarų 6-11 m/s, pajūryje 8-13 m/s. Naktį 3-8°C, dieną 8-12°C.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lietuvoje numatomos šalnos, rūkas ir vėjas (tv3.lt koliažas)
Meteorologai įspėja – Lietuvą užklups 2 pavojingi reiškiniai: būkite pasiruošę
Trankysis perkūnija, užgrius pavojingų reiškinių virtinė: perspėja dėl orų Lietuvoje
Trankysis perkūnija, užgrius pavojingų reiškinių virtinė: perspėja dėl orų Lietuvoje
Lietus, šalnos, ruduo, rugsėjis (elta/bns/tv3.lt koliažas)
Iš sinoptikų – naujausia žinia: pasiruoškite, štai kokie orai užklups nuo pirmadienio
Žiema, ruduo (nuotr. ELTA, BNS)
Gamta parodė, kokia žiema šiemet lauks mūsų: štai ką ženklai išdavė apie orus (2)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų