Savaitgalio orai: po lietingo penktadienio – šalnų grėsmė

Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 3–8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 11–15 laipsnių šilumos.
Sekmadienio dieną vakariniuose rajonuose lietus. Vėjas pietryčių, pietų, naktį 7–12 m/s, dieną 9–14 m/s, vakariniame pakraštyje gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį 3–8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 10–15 laipsnių šilumos.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.