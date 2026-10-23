Prieš Vėlines – perspėjimas dėl orų ir kapų lankymo

Pasak sinoptikės, audringi ciklonai šiuo metu slenka Vakarų ir Šiaurės Europos link. Nors stipriausi vėjai ir liūtys Lietuvą aplenks, permainingi orai dar kurį laiką nesitrauks.
„Bet darganotos permainos jau čia pat – penktadienio naktį per vakarinius rajonus, vėliau ir per visą Lietuvą keliaus šaltasis atmosferos frontas, palaistys, kai ką daugiau.
Vėjas jau kiek aprims, dieną trumpam į pietvakarius, vakarus pasisuks, naktis bus gana šilta, bet dieną tik vienu kitu laipsniu bus šilčiau.
Šeštadienis ir beveik visas sekmadienis bus be lietaus, tik sekmadienio pavakare vakarinius rajonus lietaus debesys pasieks“, – prognozavo E. Latvėnaitė.
Sinoptikės teigimu, savaitgalį dienomis dar išsilaikys gana maloni šiluma, tačiau naktimis, ypač mažiau debesuotomis, bus vėsiau.
„Mažiau apniukę savaitgalio naktys jau bus gerokai vėsesnės, bet dienomis vėl bus gana maloniai šilta, tik vis labiau įsismarkaus pietų, pietryčių vėjai.
Mūsų labai didelės audros nepasieks, jos uraganiniais vėjais, lietumi ir potvyniais niokos Jungtinę Karalystę, Prancūziją, Vokietijos šiaurinę pusę, Beniliukso šalis, nes juos vienas paskui kitą pasieks taip vadinami „bomb cyclone“ – penktadienį Austen, vėliau dar vienas, kol kas vardu Manja“, – rašė sinoptikė.
Ji taip pat ragino planuojančius keliones į Vakarų Europą atidžiai sekti orų prognozes ir tarnybų perspėjimus, nes ten numatomi gerokai pavojingesni orai.
„Tad keliaudami į tą pusę, būtinai pasidomėkite orų prognoze ir tarnybų perspėjimais. Pas mus dar gana audringas bus ir pirmadienis, atmosferos frontas gerokai lietumi palaistys, bus jau vėsiau.
Nuo antradienio audringi ciklonai pasitrauks šiauriau, tad pas mus vėjai aprims, antradienį dar šiek tiek palis vakariniuose rajonuose, trečiadienis jau sausesnis, tad naktys bus gerokai vėsesnės, dienomis irgi didesnės šilumos jau nelaukiam.
Pagal dabartinius duomenis gausesnio lietaus galime ketvirtadienį sulaukti“, – teigė E. Latvėnaitė.
Savaitės orų prognozė
Penktadienį, spalio 23 d., nakties pradžioje palis vakariniuose, pietvakariniuose ir pietiniuose rajonuose, vėliau naktį ir dieną lietus apims daugelį šalies vietovių. Gausiau lis rytą ir dienos pradžioje, o popietę tik kai kur trumpai palis. Naktį pūs rytų, pietryčių vėjas, dieną rytiniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose – pietryčių, vakarinėje ir pietvakarinėje šalies dalyje – pietvakarių vėjas. Vėliau pietvakarių vėjas įsivyraus visoje Lietuvoje ir sieks 7–12 m/s. Naktį temperatūra bus 9–11 °C, dieną – 10–13 °C.
Šeštadienį, spalio 24 d., lietaus nenumatoma. Naktį pūs pietų, pietryčių vėjas, 4–8 m/s, dieną – 6–11 m/s. Pavakare vakariniuose rajonuose vėjas sustiprės iki 7–12 m/s, pajūryje gūsiai sieks 14 m/s. Naktį temperatūra bus 3–7 °C, vėsiausia rytiniuose ir pietrytiniuose rajonuose. Dieną oras sušils iki 12–14 °C.
Sekmadienį, spalio 25 d., naktį ir pirmoje dienos pusėje lietaus nenumatoma, tačiau popietę krituliai pasieks vakarinius rajonus, o vėliau lietaus debesys slinks toliau per Lietuvą. Pūs pietų, pietryčių vėjas, 7–12 m/s, gūsiai sieks 15–17 m/s, pajūryje – 18–20 m/s. Naktį temperatūra bus 3–7 °C, vėsiausia rytiniuose ir pietrytiniuose rajonuose. Dieną – 12–14 °C.
Pirmadienį, spalio 26 d., naktį lis daugelyje šalies vietovių, kai kur – gausiau. Dieną lietus daugiausia numatomas vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose. Pūs pietų, vėliau pietų, pietvakarių vėjas, 7–12 m/s, gūsiai sieks 15–17 m/s, stipresnis jis bus vakariniuose rajonuose. Naktį temperatūra sieks 6–9 °C, dieną – 8–11 °C.
Antradienį, spalio 27 d., šiek tiek palis vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose. Naktį pūs pietų, pietvakarių vėjas, 6–11 m/s, dieną jis rims iki 4–8 m/s. Naktį temperatūra bus 3–7 °C, vakariniuose rajonuose – 8–11 °C, dieną – 9–12 °C.
Trečiadienį, spalio 28 d., lietaus nenumatoma, naktį kai kur nusidrieks rūkas. Naktį pūs pietų vėjas, 3–7 m/s, dieną – 5–10 m/s. Naktį temperatūra sieks 1–4 °C, vakariniame šalies pakraštyje – 5–7 °C, dieną – 10–13 °C.
Ketvirtadienį, spalio 29 d., protarpiais palis, daugiau kritulių numatoma naktį. Naktį pūs pietų, pietvakarių vėjas, 6–11 m/s, dieną – pietvakarių, vakarų vėjas, 7–12 m/s. Pajūryje šiaurės vakarų vėjo gūsiai sieks 15 m/s. Naktį temperatūra bus 6–9 °C, pajūryje – 10–12 °C, dieną – 10–13 °C.
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