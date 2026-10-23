Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prieš Vėlines – perspėjimas dėl orų ir kapų lankymo

2026-10-23 10:26 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-23 10:26
Pridėkite kaip šaltinį Google

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė įspėja, kad penktadienį Lietuvą pasieks šaltasis atmosferos frontas, atnešiantis lietaus, o savaitgalį, nors kritulių daug kur bus mažiau, stiprės pietų ir pietryčių vėjas. Kitos savaitės pradžioje vėl dažniau lis, pirmadienį bus vėjuota ir vėsiau, o nuo antradienio vėjai pamažu rims. Savaitės antroje pusėje, prieš Vėlinių savaitgalį, temperatūra išliks gana rudeniška, o gausesnio lietaus gali tekti sulaukti ketvirtadienį. Tai ruošiantis lankyti artimųjų kapus reikėtų šilčiau apsirengti.

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė įspėja, kad penktadienį Lietuvą pasieks šaltasis atmosferos frontas, atnešiantis lietaus, o savaitgalį, nors kritulių daug kur bus mažiau, stiprės pietų ir pietryčių vėjas. Kitos savaitės pradžioje vėl dažniau lis, pirmadienį bus vėjuota ir vėsiau, o nuo antradienio vėjai pamažu rims. Savaitės antroje pusėje, prieš Vėlinių savaitgalį, temperatūra išliks gana rudeniška, o gausesnio lietaus gali tekti sulaukti ketvirtadienį. Tai ruošiantis lankyti artimųjų kapus reikėtų šilčiau apsirengti.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak sinoptikės, audringi ciklonai šiuo metu slenka Vakarų ir Šiaurės Europos link. Nors stipriausi vėjai ir liūtys Lietuvą aplenks, permainingi orai dar kurį laiką nesitrauks.

REKLAMA
REKLAMA

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Audringi rudens orai Lietuvoje

„Bet darganotos permainos jau čia pat – penktadienio naktį per vakarinius rajonus, vėliau ir per visą Lietuvą keliaus šaltasis atmosferos frontas, palaistys, kai ką daugiau.

REKLAMA

Vėjas jau kiek aprims, dieną trumpam į pietvakarius, vakarus pasisuks, naktis bus gana šilta, bet dieną tik vienu kitu laipsniu bus šilčiau.

Šeštadienis ir beveik visas sekmadienis bus be lietaus, tik sekmadienio pavakare vakarinius rajonus lietaus debesys pasieks“, – prognozavo E. Latvėnaitė.

Sinoptikės teigimu, savaitgalį dienomis dar išsilaikys gana maloni šiluma, tačiau naktimis, ypač mažiau debesuotomis, bus vėsiau. 

REKLAMA
REKLAMA

„Mažiau apniukę savaitgalio naktys jau bus gerokai vėsesnės, bet dienomis vėl bus gana maloniai šilta, tik vis labiau įsismarkaus pietų, pietryčių vėjai.

Mūsų labai didelės audros nepasieks, jos uraganiniais vėjais, lietumi ir potvyniais niokos Jungtinę Karalystę, Prancūziją, Vokietijos šiaurinę pusę, Beniliukso šalis, nes juos vienas paskui kitą pasieks taip vadinami „bomb cyclone“ – penktadienį Austen, vėliau dar vienas, kol kas vardu Manja“, – rašė sinoptikė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ji taip pat ragino planuojančius keliones į Vakarų Europą atidžiai sekti orų prognozes ir tarnybų perspėjimus, nes ten numatomi gerokai pavojingesni orai.

„Tad keliaudami į tą pusę, būtinai pasidomėkite orų prognoze ir tarnybų perspėjimais. Pas mus dar gana audringas bus ir pirmadienis, atmosferos frontas gerokai lietumi palaistys, bus jau vėsiau.

REKLAMA

Nuo antradienio audringi ciklonai pasitrauks šiauriau, tad pas mus vėjai aprims, antradienį dar šiek tiek palis vakariniuose rajonuose, trečiadienis jau sausesnis, tad naktys bus gerokai vėsesnės, dienomis irgi didesnės šilumos jau nelaukiam.

Pagal dabartinius duomenis gausesnio lietaus galime ketvirtadienį sulaukti“, – teigė E. Latvėnaitė.

Savaitės orų prognozė

Penktadienį, spalio 23 d., nakties pradžioje palis vakariniuose, pietvakariniuose ir pietiniuose rajonuose, vėliau naktį ir dieną lietus apims daugelį šalies vietovių. Gausiau lis rytą ir dienos pradžioje, o popietę tik kai kur trumpai palis. Naktį pūs rytų, pietryčių vėjas, dieną rytiniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose – pietryčių, vakarinėje ir pietvakarinėje šalies dalyje – pietvakarių vėjas. Vėliau pietvakarių vėjas įsivyraus visoje Lietuvoje ir sieks 7–12 m/s. Naktį temperatūra bus 9–11 °C, dieną – 10–13 °C.

REKLAMA

Šeštadienį, spalio 24 d., lietaus nenumatoma. Naktį pūs pietų, pietryčių vėjas, 4–8 m/s, dieną – 6–11 m/s. Pavakare vakariniuose rajonuose vėjas sustiprės iki 7–12 m/s, pajūryje gūsiai sieks 14 m/s. Naktį temperatūra bus 3–7 °C, vėsiausia rytiniuose ir pietrytiniuose rajonuose. Dieną oras sušils iki 12–14 °C.

Sekmadienį, spalio 25 d., naktį ir pirmoje dienos pusėje lietaus nenumatoma, tačiau popietę krituliai pasieks vakarinius rajonus, o vėliau lietaus debesys slinks toliau per Lietuvą. Pūs pietų, pietryčių vėjas, 7–12 m/s, gūsiai sieks 15–17 m/s, pajūryje – 18–20 m/s. Naktį temperatūra bus 3–7 °C, vėsiausia rytiniuose ir pietrytiniuose rajonuose. Dieną – 12–14 °C.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pirmadienį, spalio 26 d., naktį lis daugelyje šalies vietovių, kai kur – gausiau. Dieną lietus daugiausia numatomas vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose. Pūs pietų, vėliau pietų, pietvakarių vėjas, 7–12 m/s, gūsiai sieks 15–17 m/s, stipresnis jis bus vakariniuose rajonuose. Naktį temperatūra sieks 6–9 °C, dieną – 8–11 °C.

Antradienį, spalio 27 d., šiek tiek palis vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose. Naktį pūs pietų, pietvakarių vėjas, 6–11 m/s, dieną jis rims iki 4–8 m/s. Naktį temperatūra bus 3–7 °C, vakariniuose rajonuose – 8–11 °C, dieną – 9–12 °C.

REKLAMA

Trečiadienį, spalio 28 d., lietaus nenumatoma, naktį kai kur nusidrieks rūkas. Naktį pūs pietų vėjas, 3–7 m/s, dieną – 5–10 m/s. Naktį temperatūra sieks 1–4 °C, vakariniame šalies pakraštyje – 5–7 °C, dieną – 10–13 °C.

Ketvirtadienį, spalio 29 d., protarpiais palis, daugiau kritulių numatoma naktį. Naktį pūs pietų, pietvakarių vėjas, 6–11 m/s, dieną – pietvakarių, vakarų vėjas, 7–12 m/s. Pajūryje šiaurės vakarų vėjo gūsiai sieks 15 m/s. Naktį temperatūra bus 6–9 °C, pajūryje – 10–12 °C, dieną – 10–13 °C.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Orai, saulė, lietus (asociatyvi nuotr.) (Canva nuotr.)
Žmonija praranda kontrolę? Štai kokios klimato atšilimo prognozės (2)
Orai, lietus, rugsėjis, lapai (tv3.lt koliažas)
Sinoptikai pristato naujieną – štai kas keisis
Lietus, šalnos, ruduo, rugsėjis (tv3.lt koliažas)
Į Lietuvą veržiasi ciklonai – dangus maišysis su žeme: pasiruoškite (3)
Lietus, debesuotumas, rudeniniai orai (tv3.lt koliažas)
Artėja Vėlinės ir štai kokie orai laukia: siunčia žinią visiems (5)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų