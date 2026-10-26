Naujausia orų prognozė: daug kur lis, netrukus smogs šalnos

Antradienio naktį kai kur vakariniuose rajonuose nedidelis lietus. Naktį ir rytą vietomis rūkas. Vėjas pietvakarių, pietų, dieną pereinantis į pietryčių, 4–9 m/s, vakariniame pakraštyje 10–13 m/s. Temperatūra naktį 2–7, pajūryje apie 9 laipsnius šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 10–14 laipsnių šilumos.
Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietryčių, pietų, 5–10 m/s, naktį pajūryje iki 13 m/s. Temperatūra naktį 3–8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 9–13 laipsnių šilumos.
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