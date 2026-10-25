Pasirodys pirmieji žiemiški pėdsakai: štai kur bus šalnos ir ledo kruopos

Savaitgalį šiaurinę Europos dalį, ypač Airiją ir Jungtinę Karalystę, talžė uraganas Boelo. Jis savo ramesne pietrytine dalimi pasiekė ir mūsų regioną.
„Tad mums vėl pasisekė, tik pajūris vėl labiausiai kentėjo, dar ir pirmadienį kentės. Jau šį vakarą pajūrį pasiekę šaltojo atmosferos fronto debesys tolyn į rytus keliaus, palaipsniui visus laistys. Rytą ir dienos pradžioje daugiau lis rytiniuose rajonuose ir pajūryje. Pajūryje, labiau tikėtina Kuršių nerijoje, rytą ir dieną perkūnija gali sudundėti“, – sako sinoptikė Elvyra Latvėnaitė.
Antradienį Airiją ir Jungtinę Karalystę pasieks naujas audringas ciklonas Naomi su stipriais vėjais taršys ir lietumi. Sinoptikės duomenimis, Lietuvos tokio galingumo audra neturėtų pasiekti.
„Kadangi ciklonas keliaus šiauriau, tad didesnės Europos dalies jis neužkabins. Ten stiprės sausesnis, ramesnis anticiklonas, vardu Idris. Dalį Lietuvos jis savo ramesne vakarine, pietvakarine dalimi pasieks, tik pajūryje vis dar kiek stipresnis vėjas pūs“, – komentuoja E. Latvėnaitė.
Atvės, užsidės šalnos
Iš šiaurės, šiaurės vakarų brausis vis vėsesnis oras, tad antradienio ir trečiadienio naktys bus jau gerokai šaltesnės, ypač rytinėje ir pietinėje Lietuvos pusėje – čia dirvos paviršiuje užsidės šalnos.
Antradienio naktį palis vakariniuose rajonuose, pajūryje gali sudundėti ir perkūnija. Dieną lietaus nenumatoma.
„Sausas, ramus bus ir trečiadienis, o ketvirtadienį ir penktadienį per Baltiją ir Lietuvą vėl turėtų keliauti atmosferos fronto debesys, bet tik šiek tiek (lietumi – red. past.) palaistys, bus kiek šilčiau“, – sako sinoptikė.
Pagal dabartinius duomenis, kitas savaitgalis ir Vėlinių pirmadienis bus sausesni ir vis labiau vėsesni. Naktimis šalna numatoma ne tik dirvos paviršiuje, bet ir ore – iki 2 metrų aukštyje.
„Vėjams nurimus, nuo antradienio naktimis ir rytais, o savaitgalį ir didesnę dienos dalį tvyros rūkai, tad net ir dienomis drėgna vėsa skverbsis ir gins į šiltus namučius“, – komentuoja E. Latvėnaitė.
Orų prognozė savaitei
Pirmadienio, spalio 26-osios, naktį lietaus debesys iš vakarų slinks į rytus, rytą lis, daugiausia rytiniuose rajonuos, vakariniuose rajonuose bus trumpi lietūs, čia galima perkūnija ar net nedidelės ledo kruopos.
Dieną protarpiais lietus, daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Kuršių nerijoje gali perkūnija sudundėti, dienos pradžioje – ir rytiniame šalies pakraštyje.
Vėjas naktį pietų 7–12 m/s vakariniuose rajonuose gūsiai 14 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m, dieną pietų, pietvakarių 6–11 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s, rytiniuose rajonuose 4–8 m/s. Naktį 7–9°C, dieną 9–12°C.
Antradienio, spalio 27-osios, naktį ir rytą šiek tiek palis vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, vėliau-be lietaus. Naktį ir rytą rytiniuose ir pietiniuose rajonuose rūkas. Vėjas pietų, pietvakarių 4–8 m/s, dieną pajūryje 7–12 m/s. Naktį 1–4°C, vėsiausia pietiniuose, pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose, čia dirvos paviršiuje (5 centimetrų) aukštyje -4–0°C, šilčiausia vakariniuose rajonuose – 5–7°C, dieną 10–13°C, šilčiausia pajūryje.
Trečiadienį, spalio 28 d., be lietaus, naktį ir rytą daug kur rūkai nusidrieks. Vėjas pietų, pietryčių 4–8 m/s pajūryje 7–12 m/s. Naktį 0–4°C, vėsiausia pietuose, pietryčiuose, čia dirvos paviršiuje -4 – -1 °C, vakaruose, šiaurės vakaruose 5–7°C, pajūryje 8–10°C, dieną 12–14°C.
Ketvirtadienį, spalio 29 d., protarpiais palis, kartu su lietumi naktį rūkai, dieną miglos maišysis. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį rytiniuose rajonuose 1–4°C, vakariniuose rajonuose 5–7°C, pajūryje 8–10°C, dieną 10–13°C.
Penktadienį, spalio 30 d., protarpiais palis., daugiausia naktį, dieną tik kai kur šiek tiek pakrapnos. Vėl rūkai drieksis, net ir dieną kai kur bus miglota. Vėjas naktį nepastovus, dieną šiaurinių krypčių 3–7 m/s. Naktį 3–8°C, dieną 8–11°C.
Šeštadienį, spalio 31 d., be ženklesnio lietaus, naktį ir rytą daug kur rūkai drieksis, dieną bus irgi miglota. Vėjas šiaurinių krypčių 4–8 m/s. Naktį 2–7°C, dieną 8–11°C.
Sekmadienį, lapkričio 1 d., be ženklesnio lietaus, naktį ir rytą daug kur rūkai drieksis, dieną bus irgi miglota. Vėjas šiaurinių krypčių naktį 2–6 m/s, dieną 4-8 m/s. Naktį 0–5°C, dieną 7–9°C.
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