Sinoptikai perspėja: nuo pirmadienio daug kur – orų pokyčiai

Sekmadienio dieną žymesnio lietaus nenumatoma, vakare vakariniuose rajonuose palis. Vėjas pietryčių, pietų, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra 9–14 laipsnių šilumos.
Pirmadienio naktį daug kur, dieną vietomis palis. Vėjas pietų, pietvakarių, naktį 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s, dieną 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 8–13 laipsnių šilumos.
Antradienio naktį vietomis trumpai palis, dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietvakarių, pietų, 4–9 m/s, vakariniuose rajonuose 10–13 m/s. Temperatūra naktį 2–7, pajūryje 8–10 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 8–13 laipsnių šilumos.
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