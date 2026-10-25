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TV3 naujienos > Verslas

Nuo 2027 m. Lietuvoje keičiasi pensijų stažas: teks dirbti dar ilgiau?

2026-10-25 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Urtė Pangonytė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-25 17:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvių senatvės pensijos priklauso nuo nemažai veiksnių. Neužtenka tiesiog dirbti, nes pensijos dydžiui įtakos turi ne tik atlyginimas ir nuo jo sumokėtų įmokų „Sodrai“, bet ir pradirbtų metų.

Lietuvių senatvės pensijos priklauso nuo nemažai veiksnių. Neužtenka tiesiog dirbti, nes pensijos dydžiui įtakos turi ne tik atlyginimas ir nuo jo sumokėtų įmokų „Sodrai“, bet ir pradirbtų metų.

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Pensinis amžius buvo kasmet ilginamas dar nuo 2012-ųjų, o būtinasis stažas senatvės pensijai – nuo 2018-ųjų.

Taigi kiek ilgiau dėl visos ar išankstinės pensijos teks dirbti kitais metais ir kaip nuo stažo priklauso pensijos dydis?

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Pensinis amžius turėtų išlikti toks pat

Pensinis amžius nuo 2026 m. Lietuvoje siekia 65 metus tiek moterims, tiek vyrams. 

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Numatoma, kad toks pats pensinis amžius išliks ir 2027 m. 

Tai reiškia, kad kitąmet į pensiją galės išeiti visi 1962-aisiais gimę vyrai ir moterys.

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Vis dėlto, kai kurie ekspertai prognozuoja, kad ateityje pensinis amžius gali būti vėl ilginamas, nes kitaip senatvės pensijos nesiektų ir trečdalio atlyginimo.

Būtinasis stažas kils iki 35 metų

Jeigu nuo pensinio amžiaus priklauso tai, kada žmogus įgyja teisę į senatvės pensiją, tai būtinasis stažas lemia, kokio dydžio ji bus.

Ilgą laiką būtinasis stažas ir moterims, ir vyrams buvo 30 metų. Tačiau nuo 2018 m. jis kasmet ilginamas 6 mėnesiais.

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Šiemet būtinasis stažas vyrams ir moterims bus 34,5 metai. O 2027 m. pasieks 35 metus.

Tai reiškia, kad didesnę pensiją gaus tik tiek gyventojai, kurie bus išdirbę 35 metus.

Kaip žinoti, kokio dydžio bus senatvės pensija?

Senatvės pensija sudedama iš dviejų dalių: bendrosios ir individualiosios.

Bendrosios dalies dydis nustatomas pagal bazinės pensijos dydį, atsižvelgiant į asmens įgyto stažo ir būtinojo stažo santykį.

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2026 m. patvirtinta bazinė pensija yra 327,91 euro.

2027 m. pensijos bus indeksuojamos 9,08 proc. Šis indeksavimas bus taikomas tiek bendrajai, tiek individualiajai pensijos daliai.

Tai reiškia, kad 2027 m. bendroji pensijos dalis turėtų padidėti 29,77 euro (327,91 x 0,0908) siekti apie 357,68 euro.

Tai reiškia, jei žmogus kitąmet išeis į pensiją ir bus sukaupęs 36 metus stažo, tuomet jo bendroji pensijos dalis bus lygi maždaug 367,9 euro (36:35,5x357,68).

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Jeigu žmogus nėra sukaupęs būtinojo stažo, bet turi minimalų 15-os metų stažą, tuomet skaičiuojant pensiją jis prilyginamas būtinajam stažui, nors iki 2022 m. buvo proporcingai mažinamas.

Tad tokio žmogaus ir būtinojo stažo santykis prilyginamas 1, o jo bendroji pensijos dalis yra lygi bazinei pensijai (šiuo metu 327,91 euro, kitąmet apie 357,68 euro).

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Tiesa, senatvės pensijos individualiosios dalies dydis euro cento tikslumu yra apskaičiuojamas asmens įgytų apskaitos vienetų skaičių padauginus iš galiojančios apskaitos vieneto vertės.

Šiemet apskaitos vieneto vertė yra 8,11 euro. Tuo metu kitąmet šis dydis bus indeksuojamas kaip ir bendroji dalis – 9,08 proc. ir dar papildomai 2,04 proc.

Paprastai tariant vieneto vertė bus indeksuota 11,12 proc. padidės apie 0,9 euro ir sieks apie 9 eurus (8,11 x 0,1112 + 8,11).

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Pavyzdžiui, jeigu per darbinę karjerą žmogus sukaupė 36 apskaitos vienetus, tuomet jo pensijos individualioji dalis bus 324 eurus (36x9).

Prie šios individualios pensijos dalies pridėjus bendrąją dalį (minėtame pavyzdyje – 357,68 euro) visa senatvės pensija turėtų būti apie 681,68 euro.

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Senjorai, pensijos

Apskaitos vienetų skaičius, įgytas per metus, nustatomas padalijus sumokėtų įmokų sumą iš įmokų sumos, kurią per tuos metus privalu sumokėti nuo vidutinio šalies darbo užmokesčio.

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Paprastai kalbant, jeigu žmogus uždirba vidutinį atlyginimą, tuomet per metus jis sukaupia 1 apskaitos vienetą.

Kaip ir bazinė pensija, apskaitos vieneto vertė kasmet indeksuojama atsižvelgiant į darbo užmokesčio fondo augimo greitį.

Beje, įstatymas numato, kad per kalendorinius metus įgytų apskaitos vienetų skaičius negali būti didesnis kaip 5.

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Taigi, jei žmogaus alga viršija 5 vidutinius atlyginimus, tai, net mokėdamas daugiau įmokų, didesnės pensijos jis „neužsidirbs“.

„Sodros“ duomenimis, šiuo metu Lietuvoje yraapie 643 tūkst. senatvės pensijos gavėjų.

Dabar vidutinė senatvės pensija mūsų šalyje yra 746,6 euro.

Turint būtinąjį stažą pensija vidutiniškai siekia 808,6 euro, o jo neturint – 471,7 euro.

Nuo pensinio amžiaus ir stažo priklauso išankstinė pensija

Su pensiniu amžiumi ir būtinuoju stažu taip pat yra susijęs išankstinės pensijos skyrimas.

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Pagal įstatymą išankstinė pensija gali būti skiriama iki gyventojas sukanka senatvės pensijos amžių.

Tačiau tik tokiu atveju, jei kreipimosi dėl išankstinės senatvės pensijos dieną jis atitinka visas šias sąlygas:

  • iki senatvės pensijos amžiaus jam yra likę ne daugiau kaip 5 metai;
  • turi būtinąjį stažą senatvės pensijai skirti;
  • negauna kitų socialinio draudimo, valstybinių, šalpos pensijų;
  • negauna darbinių pajamų.

Išankstinės pensijos apskaičiuotos bendroji ir individualioji dalys būna mažinamos 0,32 proc. už visus mėnesius, likusius iki senatvės pensijos.

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Jeigu žmogus nori išankstinės pensijos, bet iki pensinio amžiaus jam dar liko visi 5 metai, tuomet jo išankstinė pensija bus sumažinta 19,2 proc., palyginti su ta, kurią gautų, jeigu išeitų į pensiją jau sulaukęs pensinio amžiaus.

Senatvės pensijos dydis nemažinamas, jeigu išankstinę senatvės pensiją asmuo gavo ne ilgiau kaip 3 metus ir jo stažas, skiriant išankstinę senatvės pensiją, yra ne mažesnis kaip 41 metų 3 mėn. šiemet ir 41 metai 6 mėn. kitąmet.

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