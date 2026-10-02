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TV3 naujienos > Verslas > Pensijų naujienos

Didins pensijas: aiškėja, kiek žada pridėti 2027 metais

Papildyta 13.30 val.
2026-10-02 13:01 / šaltinis: BNS
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2026-10-02 13:01
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Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako sieksiantis, kad senatvės pensijos kitąmet didėtų dešimtadaliu, arba vidutiniškai 75–76 eurais.

Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako sieksiantis, kad senatvės pensijos kitąmet didėtų dešimtadaliu, arba vidutiniškai 75–76 eurais.

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Tam jis siūlo panaudoti ir 6–7 proc. „Sodros“ biudžeto rezervo perviršio. Iš šio šaltinio pensijos būtų didinamos kartu su indeksavimu pagal įstatymą – pagal jį pensijos kitąmet didės apie 8,5 proc.

„Sieksime, kad mūsų valstybės senjorai galėtų sulaukti didesnės pensijos. Mano siekis, kad didėjimas būtų 10 proc. Tai vidutiniškai būtų (...) 75–76 eurų padidėjimas“, – žurnalistams penktadienį sakė M. Sinkevičius.

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„Bus panaudojamas nedidele apimtimi „Sodros“ rezervo perviršis“, – pridūrė jis.

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Senjorai, pensijos

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Premjeras žada siekti kitąmet pensijas didinti 10 proc., tam panaudoti 6–7 proc. „Sodros“ perviršio

Vyriausybės vadovas teigė, jog pensijoms didinti siūloma perviršio dalis bus „vienženklis skaičius“: „Tiksliai nepasakysiu, (...) kiek pamenu, 6-7 procentai.“

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Paklaustas, ar „Sodros“ rezervo perviršio naudojimui pritarė Finansų ministerija, jis teigė besiviliantis, jog ministerija supras lūkestį gerinti pensininkų finansinę padėtį, o ne „bandys šį politinį lūkestį nuneigti“.

„Senjorai yra labiausiai pažeidžiama grupė, atidavę savo gyvenimus, profesinį darbo laiką valstybei ir dalis iš jų gyvena ties skurdo riba. (...) Žinoma, norisi (didinti pensijas – BNS) daugiau, bet galimybės irgi yra ribotos. Finansų ministerija, manau, girdi ministro pirmininko poziciją ir ją atlieps“, – kalbėjo M. Sinkevičius.

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Siūlymą ministras pirmininkas ketina pateikti koalicijos tarybai kitą savaitę. 

Penktadienį premjeras su pasiūlymu ketina supažindinti ir prezidentą Gitaną Nausėdą, siūliusį pensijoms skirti daugiau „Sodros“ rezervo perviršio.

Kaip rašė BNS, Prezidentūra dar pernai rudenį Seimui pateikė siūlymą, kad individualiai pensijos daliai indeksuoti papildomai būtų skiriama apie 20 proc. planuojamo „Sodros“ biudžeto perviršio.

„20 proc. būtų per didelis iššūkis valstybės biudžetui“, – pabrėžė M. Sinkevičius.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė yra sakiusi, kad 10 proc. būtų mažiausiai, kiek vidutinė pensija galėtų didėti 2027 metais.

indeliai.lt

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socialdemokratų pažadai subliuško?
socialdemokratų pažadai subliuško?
2026-10-02 13:35
Manau, socialdemokratų rinkiminiai pažadai subliuško,kaip muilo burbulas. Net konservatoriai didindavo pensijas- apie 12 proc.
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R.T.
R.T.
2026-10-02 13:43
Gal socialdemokratai susitaikė su galimu sekančių rinkimų pralaimėjimu,jei nusispjovė į duotus pažadus dėl pensijų ?
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Kodel valdzia
Kodel valdzia
2026-10-02 13:43
Kisasi i Sodros reikalus? ES pensija mokama 60 % nuo vidutinio darbo uzmokescio . Tai ir Lietuvoj tiek turi moketi. Ir turi sudaryti 1400 euru.
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