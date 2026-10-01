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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Sodra“ skelbia, kada pensijas ir kitas išmokas mokės spalį

2026-10-01 08:48 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-10-01 08:48
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„Sodra“ skelbia datas, kada spalio mėnesį gyventojai gali tikėtis pensijų ir išmokų.

„Sodra“ skelbia datas, kada spalio mėnesį gyventojai gali tikėtis pensijų ir išmokų.

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Pateikiame informaciją, kada pinigai pasieks gyventojų sąskaitas.

Spalio mėnesio išmokos

Vaiko priežiūros: – spalio 15 d.

Nedarbo: spalio 20 d.

Vaiko išlaikymo: spalio 23 d.

Šalpos: per kredito įstaigas – spalio 12 d.; pristatymas į namus (Lietuvos paštas, „Bastaras“, „Rausida“) – spalio 10–26 d.; atsiėmimas Lietuvos pašte – spalio 10–26 d.

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FOTOGALERIJA. Pinigai

Pensijų anuitetų: spalio 26 d.

Išankstinės senatvės pensijos: spalio 20 d.

Ligos: per 17 d. d. nuo visų dokumentų ir duomenų pateikimo.

Motinystės: per 17 d. d. nuo visų dokumentų ir duomenų pateikimo.

Tėvystės: per 5 d. d. nuo tėvystės atostogų pabaigos.

Ilgalaikio darbo: per 10 d. d. nuo sprendimo priėmimo dienos.

Pensijų mokėjimo kalendorius

Atkreipkite dėmesį:

  • Jeigu pensija Jums paskirta iki 2012 m. vasario 29 d. – pensija mokama nuo 7 (septintos) iki 12 (dvyliktos) mėnesio dienos.
  • Jeigu pensija Jums paskirta po 2012 m. kovo 1 d., arba 2011 m. kovo mėnesį arba 2012 m. rugsėjo mėnesį buvo mokama 27–28 dienomis, – pensija mokama nuo 13 (tryliktos) iki 21 (dvidešimt pirmos) mėnesio dienos;
  • Jeigu pensija Jums paskirta po 2024 m. kovo 1 d. – pensija mokama nuo 7 (septintos) iki 12 (dvyliktos) mėnesio dienos.
  • Jeigu socialinio draudimo pensija Jums mokama 7–12 mėnesio dienomis, rugsėjo mėnesį jos mokamos:

Swedbank:

Akmenės r., Alytaus r., Anykščių r., Biržų r., Druskininkų, Ignalinos r., Jonavos r., Joniškio r., Jurbarko r., Marijampolės, Palangos m., Panevėžio r., Panevėžio m., Radviliškio r., Šalčininkų r., Širvintų r., Šiaulių r., Šiaulių m., Trakų r., Visagino, Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – spalio 8 d.

Kaišiadorių r., Kauno r., Kauno m., Klaipėdos r., Klaipėdos m., Kėdainių r., Lazdijų r., Prienų r., Šakių r., Varėnos r., Vilkaviškio r. gyventojams – spalio 9 d.

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Kelmės r., Kretingos r., Kupiškio r., Mažeikių r., Molėtų r., Pakruojo r., Pasvalio r., Plungės r., Raseinių r., Rokiškio r., Skuodo r., Šilutės r., Šilalės r., Švenčionių r., Tauragės r., Telšių r., Ukmergės r., Utenos r., Zarasų r. gyventojams – spalio 12 d.

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(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Senjorai, pensijos

Artea (Šiaulių bankas):

Alytaus m., Alytaus r., Druskininkų, Joniškio r., Kelmės r., Lazdijų r., Pakruojo r., Prienų r., Radviliškio r., Šalčininkų r., Šiaulių m., Šiaulių r., Širvintų r., Trakų r., Varėnos r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – spalio 8 d.

Klaipėdos apskr., Telšių apskr., Utenos apskr., Akmenės r., Jonavos r., Kaišiadorių r., Kauno m., Kauno r., Kėdainių r., Švenčionių r., Ukmergės r., Visagino gyventojams – spalio 9 d.

Marijampolės apskr., Panevėžio apskr., Tauragės apskr., Raseinių gyventojams– spalio 12 d.

Luminor (buvęs DnB):

  • Alytaus apskr., Marijampolės apskr., Jonavos r., Joniškio r., Kaišiadorių r., Kauno m., Kauno r., Kelmės r., Kėdainių r., Pakruojo r., Prienų r., Radviliškio r., Šiaulių m., Šiaulių r., Šalčininkų r., Širvintų r., Trakų r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – spalio 8 d.

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  • Klaipėdos apskr., Tauragės apskr., Telšių apskr., Akmenės r., Raseinių r. gyventojams – spalio 9 d.

  • Panevėžio apskr., Utenos apskr., Švenčionių r., Ukmergės r., Visagino gyventojams – spalio 12 d.

SEB:

  • Klaipėdos apskr., Tauragės apskr., Telšių apskr., Akmenės r., Raseinių r., Šalčininkų r., Širvintų r., Trakų r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – spalio 8 d.

  • Alytaus apskr., Marijampolės apskr., Panevėžio apskr., Utenos apskr., Jonavos r., Joniškio r., Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r., Kelmės r., Kėdainių r., Pakruojo r., Prienų r., Radviliškio r., Šiaulių m., Šiaulių r., Švenčionių r., Ukmergės r., Visagino gyventojams – spalio 9 d.
  • Urbo bankas (buvęs „Medicinos bankas“), Citadele, Luminor (buvęs Nordea) – visose apskrityse – spalio 9 d.
  • Kitos kredito, mokėjimo įstaigos – visose apskrityse – spalio 9 d.
  • Jeigu socialinio draudimo pensija Jums mokama po 13 mėnesio dienos, šį mėnesį jos mokamos:
  • Šalčininkų r., Širvintų r., Trakų, Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – spalio 14 d.
  • Alytaus apskr., Marijampolės apskr., Jonavos r., Kaišiadorių r., Kėdainių r., Kauno m., Kauno r., Prienų r. gyventojams – spalio 15 d.
  • Klaipėdos apskr., Panevėžio apskr., Šiaulių apskr., Tauragės apskr., Telšių apskr., Utenos apskr., Raseinių r., Švenčionių r., Ukmergės r., Visagino gyventojams – spalio 16 d.

Pensijų pristatymas į namus (Lietuvos paštas, „Bastaras“, „Rausidas“) – spalio 10–26 d.

Pensijų atsiėmimas Lietuvos pašte – spalio 10–26 d.

indeliai.lt

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