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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Senatvės, neįgalumo ar našlių pensijos 2026 metais – štai kas lemia ir kiek galite gauti

2026-09-29 09:21 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Arnas Cvirka
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-29 09:21
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Lietuvoje pensijas gali gauti ne tik pensinio amžiaus sulaukę piliečiai, tačiau ir kiti piliečiai, atitinkantys tam nustatytas sąlygas. Praėjusį balandį įvairaus tipo pensijų išmokėta virš 1 milijono. Tad kokios jos yra ir kokias išmokas galima gauti? 

Pensija (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (5)

Lietuvoje pensijas gali gauti ne tik pensinio amžiaus sulaukę piliečiai, tačiau ir kiti piliečiai, atitinkantys tam nustatytas sąlygas. Praėjusį balandį įvairaus tipo pensijų išmokėta virš 1 milijono. Tad kokios jos yra ir kokias išmokas galima gauti? 

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Kone populiariausia ir dažniausiai gaunama Lietuvoje yra senatvės pensija. Remiantis „Sodros“ šių metų balandžio duomenimis, šiuo metu šią pensiją Lietuvoje gauna 635,5 tūkst. žmonių. 

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Nuo 2026 m. Lietuvoje ir vyrai, ir moterys senatvės pensiją gali gauti sulaukę 65 metų. Toks yra pensinis amžius ir moterims ir vyrams. O vidutinė senatvės pensijos suma Lietuvoje siekia 745,3 eurus.

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Tiesa, ši pensija kiekvienam piliečiui yra individuali ir priklausanti nuo įgyto stažo ir per visą gyvenimą sumokėtų socialinio draudimo įmokų.

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Balandžio mėnesio duomenimis, gyventojai turintys būtinąjį stažą, kuris 2026 m. siekia 34,5 metų, siekia 805 eurus, o neturintiems būtinojo stažo, ši pensija tesiekia 471,2 eurus. Palyginus su praėjusiais metais, vidutinė pensija, turint būtinąjį stažą, vidutiniškai siekė 718,7 eurų, o šio stažo neturint – 423,7 eurus.

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Be to, Lietuvoje nėra nustatyta minimali pensija taip, kaip, pavyzdžiui, minimalioji mėnesinė alga.

Gaunantiems pačias mažiausias pensijas gali būti mokamos pensijų priemokos. Pagal įstatyme numatytą formulę jų suma susieta su minimalių vartojimo poreikių dydžiu (MVPD), kuris 2026 m. yra 468 eurai.

Sukaupus būtiną stažą, bet gaunant mažesnę pensiją už MVPD, mokama priemoka iki jo. Pvz., jei pensija su būtinu stažu yra 430 eurų, tai prie jos pridedama 38 eurų, kad suma būtų 468 eurai (1 MVPD).

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Sukaupus tik minimalų 15 m. stažą, mažiausia pensija neturėtų būti mažesnė už bazinę pensiją, kuri 2026 m. yra 327,91 euro. Tačiau prie šios sumos būtų pridėta 66,68 euro dydžio priemoka, tad žmogui bendrai būtų išmokama 365,13 euro.

Jei žmogus nesukaupė net minimalaus stažo, tada jam gali būti mokama šalpos senatvės pensija, kuri 2026 m. yra 261 euras.

Tiesa, sulaukus pensinio amžiaus, žmogui nebūtina išeiti į pensiją. Jis gali kreiptis dėl atidėtos pensijos. Atidėta pensija didinama 8 proc. už kiekvienus jos atidėjimo metus.

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