Dėl kritikos „Sodros“ biudžeto perviršio naudojimo pensijoms didinti Ruginienė nekomentuoja

„Finansų ministerijos nuomonės tikrai nenoriu komentuoti, bet mes nuosekliai laikomės savo pozicijos, kad pensijos turi didėti ir didėti dviženkliu skaičiumi. Ir mano yra dabar pagrindinis siekis dėti visas pastangas, kad kitais metais vidutiniškai bent 10 proc. didėtų pensijos“, – žurnalistams trečiadienį sakė I. Ruginienė.
Ruginienė: „Rezervas yra ypatingai dienai“
Ji pabrėžė, kad „Sodros“ rezervas tam neturi būti naudojamas – kalbama apie jo perviršį.
„Rezervas yra ypatingai dienai ir jis yra neliečiamas, neliečiama suma, kurios einamosioms išlaidoms naudoti negalima. (...) Kiekvienais metais prognozuojam vieną skaičių ir surenkam daugiau. Tai reiškia, kad tam tikrą dalį pinigų mes galime nukreipti ne tik į rezervą, nes rezervas nuolatos augantis yra, bet ir kartu į dabartinę mūsų senjorų gerovę“, – teigė ministrė.
„Skaičiuojame, kiek galime gauti perviršio dalį jo nukreipiant į rezervą. (...) Dalį, kur matom, kad tikrai yra saugu, mes nukreipiam į didėjančias pajamas. Ir man atrodo, kad tai yra nuostabu“, – teigė I. Ruginienė.
Ji konkrečiai neįvardijo, kokią dalį perviršio būtų galima skirti: „Neprisiriškim prie jokio procento. Specialistai dirba intensyviai tam, kad būtų tvarus „Sodros“ biudžetas“.
Finansų ministerija Nausėdos siūlymą vadina netvariu
Kaip rašė BNS, Finansų ministerija teigia, kad prezidento Gitano Nausėdos siūlymas bent 20 proc. „Sodros“ biudžeto pertekliaus skirti ne rezervui, o pensijų papildomam indeksavimui, viršija valstybės fiskalines galimybes.
Pasak jos, toks sprendimas valstybės finansams būtų netvarus.
Ši pozicija bus teikiama Vyriausybei, kurios išvados dėl šalies vadovo pataisų paprašė Seimas.
Kaip rašė BNS, Prezidentūra dar pernai rudenį Seimui pateikė siūlymą, kad individualiai pensijos daliai indeksuoti papildomai būtų skiriama apie 20 proc. planuojamo „Sodros“ biudžeto perviršio.
I. Ruginienė yra sakiusi, kad pensijos 2027 metais galėtų didėti vidutiniškai ne mažiau kaip 10 proc. – pagal įstatymą jos turėtų būti indeksuojamos apie 8,5 proc., o kiek papildomai, dar nebuvo neapsispręsta.
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