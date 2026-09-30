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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Leiputė apie biudžeto deficitą: nuokrypis „bus labai nežymus“

2026-09-30 08:50 / šaltinis: BNS / Publikavo:
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Autorius(-ė) Ona Šniukštaitė
šaltinis: BNS / Publikavo:
2026-09-30 08:50
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Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė sako, kad siekiant įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus, valdžios sektoriaus deficitas kitąmet gali būti didesnis nei 3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), tačiau nuokrypis būtų nežymus.

Orinta Leiputė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (10)

Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė sako, kad siekiant įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus, valdžios sektoriaus deficitas kitąmet gali būti didesnis nei 3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), tačiau nuokrypis būtų nežymus.

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„Fiskalinė drausmė mums yra svarbi, ir jeigu bus koks nors nuokrypis, jeigu būsime priversti tai padaryti, tai jis bus labai nežymus, nes suplanuoti dalykai ir brangstančios kainos verčia priimti sprendimus kasdieninių pajamų, mes turime visą eilę įsipareigojimų ir mokytojams, ir pareigūnams, ir kitiems, ir slaugytojams, tai mums visus šituos dalykus reikia įvertinti, nes tikrai žmonės mūsų nesupras, jeigu mes nieko nedarysim“, – Žinių radijui trečiadienį sakė O. Leiputė.

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Ji neįvardijo, kiek galėtų augti biudžeto deficitas, konkrečius skaičius tikisi aptarti koalicinės tarybos posėdyje.

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„Netrukus bus ir koalicinės tarybos posėdis, ir mums bus pateikti tam tikri skaičiai“, – sakė O. Leiputė.

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Sinkevičius: deficitas gali būti didesnis nei 3 proc.

Kaip rašė BNS, premjeras Mindaugas Sinkevičius antradienį pareiškė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitąmet tikriausiai bus didesnis nei 3 proc., bet perspėjo, jog nesiimdama veiksmų pažaboti augančias išlaidas Lietuvoje ateityje gali turėti fiskalinės drausmės problemų.

Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius antradienį Žinių radijui teigė, kad šalies vadovas Gitanas Nausėda pateisintų didesnį kitų metų valdžios sektoriaus deficitą dėl iššūkio suderinti finansavimo gynybai ir socialinės politikos poreikius.

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Tuo metu buvusi finansų ministrė konservatorė Gintarė Skaistė teigė, kad augančio deficito pateisinimas dega žalią šviesą išlaidavimo politikai. Pasak jos, deficito augimą bandoma pateisinti ne didėjančiomis išlaidomis gynybai – fiskalinės drausmės būtų nesilaikoma dėl planuojamų dosnių socialinės politikos iniciatyvų, kurioms finansuoti reikia daug lėšų.

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FOTOGALERIJA. Mindaugas Sinkevičius

BNS rašė, jog Lietuva iki 2030 metų gynybai ketina skirti ne mažiau 5 proc. bendrojo vidaus produkto, kad išvystytų kariuomenės diviziją ir pasirengtų Vokietijos brigados priėmimui.

Šiuo metu prognozuojama, kad 2026 metų valstybės skolos santykis su BVP sieks apie 45 proc. Mastrichto kriterijuose leidžiama 60 proc. riba.

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DEPORTUOKIT MIGRANTUS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DEPORTUOKIT MIGRANTUS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2026-09-30 08:56
Ką jūs su Vilnium padarėtė?!
Migrantai ji naikina iš visų pusių.
Gatvės tampa savartynų, kamščiai milžiniški, eikvojama Vilniaus resursai, numušti atlgynimai Lietuviams.
Kam JŪS NAIKINAT LIETUVA?!!!!!
Kam patinka migrantai važiuokit į tas Valstybes ir gyvenkit su jais!!!!!!
MES NORIM MATYTI LIETUVIŠKĄ LIETUVĄ!!!!!!!!
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Tiesa
Tiesa
2026-09-30 09:19
Nuo kada vagys ir aferistai naudoja zodi "nežymus"? Nemanau, kad sita saika suoranta ji reiksme, o jei ir taip - dirbk taip, kad nereiketu perlipti deficito! Bet vagims geriau vogti, nei taupyti! Juk vien vakaruskai pakliti reikua minimum 50 tukst! Idijitu gvardija prazudys Lietuva galutinai. Ne ruskio nereiks!
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