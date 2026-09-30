Paaiškėjo, kiek socdemai sumokėjo Andriui Tapinui – viskas dėl 1 nuotraukos

Kaip jau rašėme, A. Tapino, po jo advokato teisinės pretenzijos partija sutiko nuotrauką pakeisti, viešai apie tai informuoti, padengti teisines išlaidas ir sumokėti kompensaciją.
„Kas neprikalta. Lietuvos socialdemokratų partija – LSDP prieš kelias savaites skyrė man dėmesio ir pasipiktinimo.
„Facebook'o“ įrašą partija iliustravo mano nuotrauka. Buvo galima ją paimti iš galybės viešų nuotraukų ir fotobankų. Bet partija nusprendė pereiti per mano „Facebook'ą“ ir be leidimo paimti ir panaudoti mano 7 metų senumo asmeninę nuotrauką.
Ne pirmas kartas partijai. Už tai partija gavo mano advokato teisinę pretenziją.
Partija sutiko pakeisti nuotrauką, įdėti įrašą, kad nuotrauka pakeista, padengti advokato išlaidas ir sumokėti man tam tikrą sumą.
Ši suma bus panaudota jauniems Vilniaus „Žalgirio“ darbuotojams motyvuoti, konkrečiai – visiems nueiti į barą“, – rašė jis.
Aiškėja, kiek sumokėjo LSDP
Kaip praneša portalas 15min, už neteisėtą nuotraukos panaudojimą LSDP visuomenininkui A. Tapinui turėjo susimokėti 663 eurus, iš jų – 363 eurus advokato išlaidoms padengti.
Dotacijos, lėšos, pasak partijos, nebuvo panaudotos.
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