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TV3 naujienos > Žmonės

Arūnui Valinskui prireikė medikų pagalbos: paaiškėjo, kas nutiko

2026-09-22 09:21 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-22 09:21
Pridėkite kaip šaltinį Google

Arūno Valinsko kolega televizijoje Andrius Tapinas eteryje neseniai paskelbė, kad A. Valinskui prireikė vykti į Santaros klinikų priimamąjį.

Arūno Valinsko kolega televizijoje Andrius Tapinas eteryje neseniai paskelbė, kad A. Valinskui prireikė vykti į Santaros klinikų priimamąjį.

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Apie tai buvo pranešta LRT eteryje, žaidime „Auksinis protas“ .

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Arūnas Valinskas

Prireikė medikų pagalbos

„Gyvenime taip nutinka, susitinkam dviese: vienas keliauja į studiją, o kitas – į ligoninę su ūminiu bronchitu“, – sakė A. Tapinas, laidoje nepasirodžius kolegai.

Žmonės.lt A. Valinskas sakė, kad į ligoninę gultis neprireikė, tačiau buvo paskirti antibiotikai.

Minėtam portalui vyras atskleidė, kad jį kamuoja stiprus kosulys ir užkimimas.

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her
her
2026-09-22 09:57
O paprastiems zmonems skalambija pastoviai kad nevykit ir neuzgruskit ligoniniu priemimo skyriu su savo mazom bedom. O ce ponas su bronchitu ir priimtas, ir gydimas paskirtas.
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Beveik negerai
Beveik negerai
2026-09-22 10:20
Kodėl ne į privačią? Baigėsi tėvė honorarai?
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Jonas
Jonas
2026-09-22 09:33
O tai naujiena!Tokio amžiaus žmogus susirgo bronchitu!
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