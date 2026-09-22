Arūnui Valinskui prireikė medikų pagalbos: paaiškėjo, kas nutiko

Apie tai buvo pranešta LRT eteryje, žaidime „Auksinis protas“ .
Prireikė medikų pagalbos
„Gyvenime taip nutinka, susitinkam dviese: vienas keliauja į studiją, o kitas – į ligoninę su ūminiu bronchitu“, – sakė A. Tapinas, laidoje nepasirodžius kolegai.
Žmonės.lt A. Valinskas sakė, kad į ligoninę gultis neprireikė, tačiau buvo paskirti antibiotikai.
Minėtam portalui vyras atskleidė, kad jį kamuoja stiprus kosulys ir užkimimas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.