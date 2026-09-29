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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Tapinas kirto socdemams – už nelegalų nuotraukos panaudojimą teko sumokėti

2026-09-29 16:11 / šaltinis: tv3.lt / Publikavo:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Augustina Kizelytė
šaltinis: tv3.lt / Publikavo:
2026-09-29 16:11
Pridėkite kaip šaltinį Google

Visuomenininkas Andrius Tapinas „Facebook“ paskyroje teigė, kad Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) be jo leidimo panaudojo septynerių metų senumo asmeninę nuotrauką savo „Facebook“ įraše.

Andrius Tapinas (tv3.lt koliažas)

Visuomenininkas Andrius Tapinas „Facebook“ paskyroje teigė, kad Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) be jo leidimo panaudojo septynerių metų senumo asmeninę nuotrauką savo „Facebook“ įraše.

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Pasak A. Tapino, po jo advokato teisinės pretenzijos partija sutiko nuotrauką pakeisti, viešai apie tai informuoti, padengti teisines išlaidas ir sumokėti kompensaciją.

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„Kas neprikalta. Lietuvos socialdemokratų partija – LSDP prieš kelias savaites skyrė man dėmesio ir pasipiktinimo.

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„Facebook'o“ įrašą partija iliustravo mano nuotrauka. Buvo galima ją paimti iš galybės viešų nuotraukų ir fotobankų. Bet partija nusprendė pereiti per mano „Facebook'ą“ ir be leidimo paimti ir panaudoti mano 7 metų senumo asmeninę nuotrauką.

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Ne pirmas kartas partijai. Už tai partija gavo mano advokato teisinę pretenziją.

Partija sutiko pakeisti nuotrauką, įdėti įrašą, kad nuotrauka pakeista, padengti advokato išlaidas ir sumokėti man tam tikrą sumą.

Ši suma bus panaudota jauniems Vilniaus „Žalgirio“ darbuotojams motyvuoti, konkrečiai – visiems nueiti į barą“, – rašė jis.

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