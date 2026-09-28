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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Po teksto su grasinimais Lietuvai – rusų propagandisto Kiseliovo pasiteisinimai

2026-09-28 12:32 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-09-28 12:32
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Rusų svetainėje „RIA Novosti“ praėjusią savaitę pasirodžius pranešimui apie tai, kad „Rusijos laukia dar viena specialioji karinė operacija“, sureagavo agentūrą valdančios „Rossija segodnya“ vadovas Dmitrijus Kiseliovas, rašo „Sota“.

Branduolinio karo ištroškęs Kiseliovas: nuo 17 buvo vedęs 8 kartus (nuotr. socialinių tinklų)
GALERIJA (23)

Rusų svetainėje „RIA Novosti“ praėjusią savaitę pasirodžius pranešimui apie tai, kad „Rusijos laukia dar viena specialioji karinė operacija“, sureagavo agentūrą valdančios „Rossija segodnya“ vadovas Dmitrijus Kiseliovas, rašo „Sota“.

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Minėtoje publikacijoje buvo grasinama Lietuvai.

D. Kiseliovas pareiškė, kad publikacija buvo paskelbta dėl „akivaizdaus techninio aplaidumo“.

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„Nei Putinas, nei Lavrovas, nei gynybos ministras, nei apskritai kas nors iš valdžios atstovų nepaskelbė apie „dar vieną specialiąją karinę operaciją“ – ir iš tikrųjų jokiuose užkulisiuose ar uždaruose kabinetuose apie tai net nekalbama. Ir mūsų jaunajam autoriui nederėtų su nepaprastu lengvumu mojuoti „dar viena specialiąja operacija“, kuriai nėra jokių objektyvių pagrindų.

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Tokie tekstai akivaizdžiai prieštarauja mūsų redakcinei politikai ir atvirai kenkia mūsų misijai užtikrinti visuomenės pusiausvyrą“, – cituojamas jis.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Specialiąja karine operacija rusai nuo pat karo prieš Ukrainą pradžios vadina savo kruviną agresiją.

Straipsnio antraštė skelbė: „Rusijos laukia dar viena SKO. Ji bus labai trumpa“. Tekste kalbėta apie galimą Rusijos karą su Lietuva. Tekstas galiausiai buvo pašalintas.

Tekstas paskelbtas neva kaip reakcija į Lietuvos parlamento sprendimą panaikinti draudimą šalyje dislokuoti branduolinius ginklus. Jos autorius – Užsienio ir gynybos politikos tarybos narys Aleksandras Nosovičius.

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Seimas linkęs palaikyti siūlymą išbraukti 137-ąjį Konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. 

Antradienį po svarstymo už šią iniciatyvą buvo 99, susilaikė – 5, prieš balsavo 13 parlamentarų. 

Sureagavo Lietuvos kariuomenė

Į Kremliaus propagandisto grasinimus sureagavo ir Lietuvos kariuomenė, primindama, kad mėginimai įbauginti kaimynines valstybės yra įprastas Rusijos veikimo būdas.

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„Dėl sklandančio rusijos propagandisto pasisakymo apie Lietuvą kaip taikinį primename, kad rusijos mėginimai visomis išgalėmis bauginti kaimynines valstybes, priešiškai retorikai išnaudojant visus įmanomus NATO valstybių veiksmus ar sprendimus yra įprastas šios šalies veikimo būdas ir praktiškai natūrali reakcija į bet kokią mus stiprinančią veiklą. Papildomų veiksmų dėl tokių pasisakymų imtis nereikėtų.

Taip pat primename, kad visos NATO šalių kariuomenės be to, kad užsiima savo plėtra, yra pasirengusios kovoti šiąnakt, rytoj ar kada beprireiktų, nepriklausomai nuo to, kokius resursus jau turi, o kokių dar tik laukia. Šis priminimas labiau rusijai“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė Lietuvos kariuomenė.

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