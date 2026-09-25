Iš rusų propagandistų – grasinimai surengti „specialiąją operaciją“ prieš Lietuvą: kariuomenė siunčia žinią

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Visą savaitę savivaldybės ir valstybės institucijos treniruosis, kaip veikti ekstremalios situacijos atveju. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas skelbia, kad su Lenkija jau derinami gyventojų evakuacijos planai.
Lietuvos Kariuomenė: išlikime ramūs
Rusijos propagandinis kanalas išplatino grasinimą surengti „specialiąją karinę operaciją“ prieš Lietuvą. Kremliaus propagandinis kanalas paskelbė straipsnį, kuriame atvirai grasina mūsų šaliai.
Netrukus į grasinimus sureagavo ir Lietuvos kariuomenė – ji gyventojus ramina ir skelbia, kad Rusija eilinį kartą skleidžia propagandą bei bando įbauginti ne tik Lietuvą, bet ir kaimynines valstybes.
„Noriu priminti, kad ir Rusijos, ir visų propagandistų darbas yra mus gąsdinti. Tai yra jų modus operandi – pagrindinė taktika“, – sakė Lietuvos kariuomenės atstovas Liutauras Bagočiūnas.
Kariuomenė pabrėžia, kad papildomų veiksmų dėl tokių pasisakymų imtis nereikia. Tokiomis garsiomis pareiškimų bangomis tiesiog siekiama nukreipti pačių rusų dėmesį nuo karo Ukrainoje.
„Aišku, jie bando pateisinti savo agresyvų karą prieš Ukrainą. Ir, žinoma, pūsti tą naratyvą, kokia Rusija ir jos kariuomenė yra nenugalima“, – tikino L. Bagočiūnas.
O kol rusai skleidžia savo naratyvą ir bando bauginti, Lietuva skelbia apie nacionalines mobilizacijos pratybas „Vyčio skliautas 2026“. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas pranešė, kad Lietuva kartu su Lenkija rengia ir tarptautinį gyventojų evakavimo planą, kuris būtų taikomas prireikus per sieną evakuoti dalį Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų.
„Kalbėsime apie sienų kirtimo procedūras, apie galimą evakuaciją iš Lietuvos. Tai turbūt parodo, kad mūsų pratybos išauga į tarptautinę dimensiją“, – kalbėjo Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
V. Vitkausko teigimu, evakuacijos atveju prie sienos galėtų susidaryti didelis evakuojamų žmonių srautas, todėl kartu su Lenkijos kolegomis pratybų metu siekiama įvertinti, kaip ši situacija būtų valdoma. Pratybose ruošiamasi ir evakuacijai valstybės viduje.
Pratybos leis pamatyti turimas spragas
Lenkijos policija pasidalijo vaizdais iš kiek daugiau nei prieš savaitę vykusių pratybų. Viename iš scenarijų vyko masinė gyventojų evakuacija dėl toksinių dūmų bei radioaktyviosios taršos. Taip pat buvo evakuojami mokiniai ir mokytojai.
Premjero teigimu, panašios pratybos Lietuvoje apims ypač platų įvairių situacijų spektrą, o spragų sistemoje išties turime.
„Ryšių situacija po audros ir elektros tinklo atsparumas parodė, kad turime įtampų. Dabar, remdamiesi Valstybės kontrolės išvadomis, vertiname mūsų rezervo situaciją“, – sakė premjeras Mindaugas Sinkevičius.
Pratyboms ruošiasi ir nevyriausybinės organizacijos, kurios krizės atveju atliktų ypač svarbų vaidmenį. Šį pirmosios pagalbos automobilį nevyriausybinės organizacijos „Maltiečiai“ savanoriai naudotų, jei prireiktų evakuoti sunkios būklės pacientus.
Šis greitosios automobilis pratybų „Vyčio skliautas 2026“ metu bus pasitelktas kaip resursas – padės evakuoti visą ligoninę.
„Pagrindines priemones turime medikų kuprinėse, kurias, pavyzdžiui, būtų galima tiesiog užsimesti ant pečių ir bėgti į įvykio vietą, jei prireiktų. Tačiau čia turime ir pilnus papildymus. Kaip pavyzdys – įvairios sistemos, kateteriai, įvairi tvarsliava“, – pasakojo pirmosios pagalbos programos koordinatorius Andrius Gudauskas.
Maltiečiai yra pasiruošę ir specialiąsias kuprines, kuriose – priemonės, skirtos skubiai gelbėti žmogų. O jų sąrašas ilgas:
„Priemonės nudegimams, taip pat patyrusiems traumas pacientams – pavyzdžiui, masyvaus kraujavimo atveju naudojami turniketai, spaudžiamieji tvarsčiai, kraujavimą stabdantys tvarsčiai“, – vardijo pirmosios pagalbos programos koordinatorė Justina Brazauskaitė.
Mobilizacijos sistemos pratybos „Vyčio skliautas 2026“ vyks iki spalio 3 dienos. Jose dalyvaus apie 3 tūkst. valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių, įmonių bei nevyriausybinių organizacijų atstovų. Taip pat – apie tūkstantis savanorių.
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