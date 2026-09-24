Iš psichologų – skubus perspėjimas tėvams: ilgalaikės pasekmės vaikams bus dar liūdnesnės

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Socialiniuose tinkluose labiausiai traukiantys vaizdo įrašai – amoralūs iššūkiai, absurdiškos, o kartais ir smurtinės veiklos vaikus dar ir bukina. Europos Sąjunga nusprendė bandyti gelbėti vaikus ir uždraus socialinius tinklus jaunesniems nei 13 metų asmenims. Dabar jau demonstruojama, kaip tokie draudimai veiks realybėje ir kaip atrodys amžiaus patvirtinimo programėlė.
Šokiruojantis turinys ir algoritmai
Socialiniai tinklai įtraukia, nes juose galima pamatyti labai neįprastų dalykų. Psichologų manymu, būtent tai labiausiai ir prikausto dėmesį. O įdomūs dalykai nebūtinai yra kuo nors naudingi: štai kokie vaizdeliai plinta „TikTok’e“. Vaizdo įrašą, kaip vienas turinio kūrėjas pats kepa ir valgo savo išmatas, tikriausiai yra mačiusi didžioji dalis Lietuvos.
„Tas paveikumas to šoko, netikėtumo, to, ko nesi matęs ir patyręs... Stebėti kažką tokio yra beprotiškai įdomu, smalsu. Nutraukti tai yra beprotiškai sunku“, – sakė kibernetinės psichologijos analitikė Edita Pocinaitė-Janickė.
Maža to, kad kiekvienas kūrėjas stengiasi kuo stipriau prikaustyti akis turiniu, dar prisideda ir programėlių struktūra – ji specialiai kuriama taip, kad pakelti akis būtų kiek įmanoma sunkiau.
„Socialiniai tinklai yra sukurti taip, kad sustoti galimybės nebūtų. Tai begalinis slinkimas, vis įtraukiantis turinys, tie patys algoritmai, kurie tau duoda tai, ką nori gauti“, – tikino E. Pocinaitė-Janickė.
Galima nesunkiai pastebėti taip išvystytų technologijų ir socialinių tinklų algoritmų pasekmes. Naujausia moksleivių apklausa atskleidė, kad didžioji dalis kasdien telefonu ar planšetiniu kompiuteriu naudojasi bent 5 valandas.
„59 procentai iš jų teigia, kad apie tris valandas praleidžia būtent socialiniuose tinkluose“, – sakė „Solve for tomorrow“ vadovė Eglė Tamelytė.
3 valandos socialiniuose tinkluose kasdien: jei sudėtume visų 14–18 metų Lietuvos moksleivių praleistas valandas, gautume maždaug 26 iššvaistytus metus per vieną dieną.
Jei žmogus tokio įpročio nemeta visą gyvenimą ir kasdien socialiniuose tinkluose praleidžia po 3 valandas, per gyvenimą jis iššvaistytų vidutiniškai 7 metus – maždaug dešimtadalį savo gyvenimo.
ES griežtina taisykles: įvedami apribojimai
Ir vis dėlto viena įdomiausių tyrimo išvadų – moksleiviai patys pripažįsta, kad jiems per sunku kontroliuoti savo priklausomybę nuo socialinių tinklų.
„Prieinamumą jie patys įvardija kaip problemą ir veiklą, su kuria norėtų patys kažkaip susitvarkyti, bet sunkiai pavyksta“, – pasakojo E. Pocinaitė-Janickė.
Jau įrodyta, kad socialiniai tinklai neigiamai veikia vaikų psichiką ir kelia priklausomybę. Europos Sąjunga užsimojo stabdyti nuvažiuojantį ateities problemų traukinį ir paskelbė, kad draus vaikams iki 13 metų naudotis socialiniais tinklais. O 13–15 metų vaikai galės naudotis tik prižiūrimi tėvų.
Paskelbtos ir gairės, kaip tokie draudimai veiks: vaizdo įraše demonstruojama, kad egzistuos atskira amžiaus patvirtinimo sistema. Norintieji prisijungti prie socialinių tinklų turės ne tik pažymėti, kad yra pilnamečiai, bet ir pateikti tai įrodančio dokumento informaciją.
Europos Sąjunga taip pat sieks įpareigoti bendroves užtikrinti platformų saugumą: bus draudžiamas vadinamasis nesibaigiantis slinkimas (angl. endless scrolling).
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.