Iš tribūnos – Zelenskio ir Nausėdos perspėjimas dėl Rusijos veiksmų

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Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis skubiai eina per JT būstinės Niujorke salę, kad iš Generalinės Asamblėjos tribūnos papasakotų, su kokiais iššūkiais susiduria Ukraina, artėjant penktosioms Putino pradėto kruvino karo metinėms.
„Ukrainiečiai supranta, kad ši žiema mums gali būti labai sunki, tačiau atsakydami neturėsime kito pasirinkimo, kaip tik padaryti ją skausmingą ir Rusijai. Ir būtent todėl sakome, kad deeskalacijos žingsniai yra svarbūs, reikalingi prieš žiemą – jau dabar“, – kalboje sakė V. Zelenskis.
Pagrindinis tikslas – paliaubos
V. Zelenskis pareiškė, kad Vladimiras Putinas kelia grėsmę visam pasauliui.
„Mums reikia diplomatijos ir mums reikia jėgos. Ir žingsnis po žingsnio mažiname spragas abiejose srityse. Vakar susitikome su Jungtinių Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ir būtent apie tai kalbėjomės“, – teigė V. Zelenskis.
Pagrindine JAV ir Ukrainos delegacijų diskusijų tema Generalinės Asamblėjos kuluaruose tapo ribotos apimties paliaubos tarp Ukrainos ir Rusijos.
„Abi pusės išreiškė susidomėjimą riboto masto paliaubomis, kurios apimtų grūdus ir energetiką. Akivaizdu, kad tai nebus lengva“, – komentavo JAV valstybės sekretorius Marco Rubio.
Tačiau tai nebus lengva ir todėl, kad Kremlius vėl nerodo noro sutikti su bet kokiomis paliaubomis.
„Esame pasirengę taikos susitarimo procesui, tačiau manome, kad reikia siekti taikos, o ne laikinų paliaubų“, – teigė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.
Nausėdos kalba ir dar vienas sabotažas Lenkijoje
V. Putinas ne tik neketina nutraukti karo Ukrainoje, bet ir vis dažniau puola Europos šalis rusiškais dronais. Iš Generalinės Asamblėjos tribūnos duoti atkirtį Maskvos ambicijoms ragino ir Gitanas Nausėda.
„Pastaraisiais mėnesiais Rusijos agresyvus karas lėmė daugybę (...) mūsų oro erdvės pažeidimų koviniais dronais. Rusija taip pat suintensyvino hibridines atakas, dezinformaciją ir sabotažo veiksmus. Kai Rusija žengia pirmyn, atverdama Pandoros skrynią naujoms destabilizavimo technikoms, kiti priešiški veikėjai seka jos pavyzdžiu, perimdami naujus įgūdžius ir idėjas“, – sakė G. Nausėda.
Lenkijos Mazovijos regione šiąnakt užsidegė antžeminė „Starlink“ stotis, kuri internetu aprūpina ne tik Vidurio ir Rytų Europos šalis, bet ir užtikrina ryšį Ukrainos kariuomenei. Ugnis apėmė elektros pastotę ir generatorių – Lenkijos atstovas sako, kad tai ne kas kita, o Rusijos sabotažas.
„Žinoma, jau trejus metus nuolat susiduriame su Rusijos vykdomais diversijos aktais. Buvo padeginėjami objektai, baldų sandėliai, prekybos centras „Marywilska“. Buvo susprogdinti geležinkelio bėgiai netoli Garvolino. Buvo užsakytų nužudymų. Todėl galima manyti, kad tokio pobūdžio įrenginys, susijęs su karu Ukrainoje, galėjo būti taikinys. Tačiau, kaip sakau, nereikėtų iš karto daryti galutinės išvados“, – sako specialiųjų tarnybų koordinavimo ministras Tomaszas Siemoniakas.
Rusija taip pat nenustoja atakuoti Ukrainos.
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