Įspūdingas avių šou Lietuvoje ir liūdna realybė: „Tai nėra greitas verslas“

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Net keturiolikos skirtingų veislių avių, auginamų Lietuvoje, buvo galima išvysti atvykus į avių augintojų šventę. Ūkininkė Kristina supažindina su egzotiškiausiomis:
„Šitos avys įspūdingos tuo, kad yra pakankamai didelės, augina didelį gražų kailį. Ir, kaip matote, mažiukai ėriukai yra įspūdingi, tokie kaip žaisliniai“, – sako Kristina Milišiūnienė.
Ūkininkė demonstravo Šveicarijos kalnų Valė juodanosių (Valais Blacknose) veislės avytes. Jos pavadintos taip dėl savo juodo snukučio ir kojų. Įspūdingais ragais išsiskiria ir vengriški Račka veislės avinai.
„Dažniausiai avinams, kaip Blacknose, ragai sukasi į šonus, o šitoms avims auga spirale tiesiog į viršų. Ir gali nuo vieno rago iki kito skersmuo siekti iki metro ar daugiau“, – atskleidė ūkininkė.
Avies paskirtis
Kad ir kokios gražios būtų avys, nuo seniausių laikų pagrindinė jų paskirtis – aprengti ir pamaitinti. Tačiau Tekselio veislės avys yra skirtos mėsai. Pasak ūkininkės Kristinos, Tekselis yra viena iš tų veislių, kurių mėsa skaniausia net tiems, kurie nemėgsta avienos poskonio. Šių avių vilna geriausiai tinka šlepečių vėlimui. Pasak augintojų, avies vilnos kojinės ar šlepetės atlieka pėdų mikromasažą ir gerina kraujotaką. Iš švelniavilnės avies galima stambiam vyrui numegzti megztinį ir kojines.
„Avis, jei lygintume su kitais gyvūnais, galvijais ar kiaulėmis, yra produktyviausia, nes duoda ir vilną, ir mėsą, lieka avikailis, grožis... Gyvūnai nėra dideli, juos lengva prižiūrėti“, – sako avių augintojas Rimantas Kairys.
Avienos paklausa Lietuvoje auga, tačiau mažų ūkių, auginančių avis, mažėja. Mažėja ir pačių avių skaičius – šiemet jų Lietuvoje priskaičiuojama apie 120 tūkst.
„Avininkystė dažniausiai atsiperka per 5 metus, tai nėra greitas verslas ir atnešantis daug greitų pinigų“, – atvirauja Avių augintojų asociacijos vadovė Gintarė Kisielienė.
Šuo padeda šeimininkui su avimis
Avis auginanti Kristina pademonstravo, kaip jos borderkolių veislės šuo suvaro avis į aptvarus arba praveda jas tarp eilėmis sustojusių vaikų. Anot Rūtos Lukoševičiūtės, avių augintojos, borderkoliai gano akimis: šuo stoja prieš avį, žiūri į ją – būna tokia kova, ir jis ją akimis nugali.
Avių augintojų šventėje du profesionalūs avių kirpėjai rungtyniauja, kas greičiau nukirps avies vilną. Vyrai varžosi ne tik kuris greičiau, bet ir kuris švariau nuskus avį. Kirpėjai stengiasi kuo greičiau ir tvarkingiau nukirpti aveles. Kiekvienas judesys čia svarbus – vertinama, kaip švariai pašalinama vilna ir kaip elgiamasi su gyvūnu. Įgudęs meistras avį nukerpa vos per tris minutes.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
Tekstą parengė tv3.lt praktikantė Aira Švagždytė.